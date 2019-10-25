Голландия: Эредивизие 2019-2020
Твенте
4:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Гролс Весте
Эммен
1:0
24' ГолВучкич Харис
2:0
30' ГолВучкич Харис
32' Желтая карточкаЧакон Майкл
3:0
42' ГолСелахи Линдон
3:1
50' ГолВеендорп Кезиа
58' Желтая карточкаГергюлю Ферхат
88' Желтая карточкаТельгенкамп Деннис
4:1
89' ПенальтиКанталапьерда Аитор
16
Дроммел
Йоэл
10
Вучкич
Харис
15
Хиаряй
Том
20
Чакон
Майкл
17
Пенья
Серхио
25
Ариас
Яфар
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вучкич ХарисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Бийен ПитПолузащитник
-
11 Мениг КвинсиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gonzalo Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Хиаряй ТомЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Чакон МайклПолузащитник
-
17 Пенья СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ариас ЯфарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Бос ХенкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
27 Leon Sopic
-
Главный тренер: Dick Lukkien
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
24'
1:0
30'
2:0
32'
42'
3:0
50'
58'
89'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
8 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
3 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Твенте Последние 20 матчей: +6 =8 -6Твенте 0:1 Виллем II Спарта Роттердам 2:1 Твенте Фейеноорд 5:1 Твенте Твенте 2:3 Хераклес
Фортуна Ситтард 2:3 Твенте Твенте 3:1 Утрехт Херенвен 0:0 Твенте Твенте 3:3 Ваалвейк Гронинген 1:3 Твенте Твенте 1:1 ПСВ Твенте 1:0 Коньяспор Твенте 1:1 Шальке 04 Твенте 0:0 АХ Лёвен Твенте 0:0 Аль-Вахда Твенте 2:2 Камбюр Аякс-2 2:5 Твенте НЕК Неймеген 4:0 Твенте Твенте 0:0 АЗ-2 Алкмаар Твенте 1:0 Телстар Твенте 0:1 Дордрехт
Эммен Последние 20 матчей: +9 =4 -7Эммен 2:1 Фортуна Ситтард Хераклес 2:0 Эммен Эммен 3:0 АДО Ден Хааг Эммен 3:3 Фейеноорд
Утрехт 3:1 Эммен Эммен 1:3 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен Аякс 5:0 Эммен Эммен 0:1 Гронинген Эммен 3:0 ОФИ Гоу Эхед Иглс 2:3 Эммен Гронинген 2:2 Эммен Эммен 1:1 Алмере Сити Эммен 1:1 ПЕК Зволле Рольдер Бойз 0:10 Эммен Нейв-Буйнен 1:13 Эммен Эммен 1:0 Гронинген Виллем II 2:3 Эммен Херенвен 3:0 Эммен
Последние игры между собой
Твенте: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Эммен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|10
|8
|2
|0
|31 - 7
|26
|2.
|ПСВ
|10
|7
|2
|1
|26 - 9
|23
|3.
|Витесс
|10
|7
|2
|1
|22 - 13
|23
|4.
|АЗ Алкмаар
|10
|6
|2
|2
|21 - 8
|20
|5.
|Утрехт
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|6.
|Виллем II
|10
|5
|1
|4
|12 - 14
|16
|7.
|Херенвен
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|8.
|Спарта Роттердам
|10
|4
|3
|3
|18 - 18
|15
|9.
|Хераклес
|10
|4
|3
|3
|14 - 15
|15
|10.
|Твенте
|4:1
|11
|4
|3
|4
|21 - 20
|15
|11.
|Фейеноорд
|10
|3
|5
|2
|19 - 18
|14
|12.
|Гронинген
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|13.
|ПЕК Зволле
|10
|3
|1
|6
|16 - 22
|10
|14.
|Эммен
|1:4
|11
|3
|1
|7
|14 - 24
|10
|15.
|ВВВ-Венло
|10
|3
|0
|7
|10 - 24
|9
|16.
|АДО Ден Хааг
|10
|2
|0
|8
|11 - 21
|6
|17.
|Фортуна Ситтард
|10
|1
|3
|6
|13 - 25
|6
|18.
|Ваалвейк
|10
|0
|1
|9
|9 - 31
|1
Загрузка...