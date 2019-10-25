Голландия: Эредивизие 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2019-2020
Твенте
4:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Эммен
0'
1:0
24' Гол
Вучкич Харис
2:0
30' Гол
Вучкич Харис
32' Желтая карточка
Чакон Майкл
3:0
42' Гол
Селахи Линдон
3:1
50' Гол
Веендорп Кезиа
58' Желтая карточка
Гергюлю Ферхат
88' Желтая карточка
Тельгенкамп Деннис
4:1
89' Пенальти
Канталапьерда Аитор
90'+2
16
Дроммел
Йоэл
19
Латибодьер
Жоэль
20
Бускетс
Ориоль
3
Схенк
Ксандро
4
Вердонк
Калвин
18
Селахи
Линдон
29
Godfried
Roemeratoe
8
Эспиноса
Хавьер
7
Канталапьерда
Аитор
10
Вучкич
Харис
14
Зехнини
Рафик
26
Тельгенкамп
Деннис
15
Хиаряй
Том
2
Хейлен
Майкл
14
Гергюлю
Ферхат
28
Бюрнет
Лоренцо
20
Чакон
Майкл
17
Пенья
Серхио
29
Слагвеер
Лусиано
8
Де
Леув
Михаэль
11
Лаурсен
Николай
25
Ариас
Яфар
Твенте
4-3-3
Эммен
4-2-3-1

Ход матча

24'
Вучкич Харис
(Эспиноса Хавьер)
1:0
30'
Вучкич Харис
2:0
32'
 
Чакон Майкл
42'
Селахи Линдон
(Зехнини Рафик)
3:0
46'
 
Веендорп Кезиа
Ариас Яфар
50'
3:1
Веендорп Кезиа
(Слагвеер Лусиано)
58'
 
Гергюлю Ферхат
70'
Мениг Квинси
Зехнини Рафик
 
71'
 
Коларж Марко
Слагвеер Лусиано
77'
Брама Вут
Эспиноса Хавьер
 
79'
 
Угриниц Филип
Хиаряй Том
88'
 
Тельгенкамп Деннис
89'
Канталапьерда Аитор
4:1
90'
Абурджания Георгий
Селахи Линдон
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 3 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Твенте Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Твенте 0:1 Виллем II Спарта Роттердам 2:1 Твенте Фейеноорд 5:1 Твенте Твенте 2:3 Хераклес
Фортуна Ситтард 2:3 Твенте Твенте 3:1 Утрехт Херенвен 0:0 Твенте Твенте 3:3 Ваалвейк Гронинген 1:3 Твенте Твенте 1:1 ПСВ Твенте 1:0 Коньяспор Твенте 1:1 Шальке 04 Твенте 0:0 АХ Лёвен Твенте 0:0 Аль-Вахда Твенте 2:2 Камбюр Аякс-2 2:5 Твенте НЕК Неймеген 4:0 Твенте Твенте 0:0 АЗ-2 Алкмаар Твенте 1:0 Телстар Твенте 0:1 Дордрехт
Эммен Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Эммен 2:1 Фортуна Ситтард Хераклес 2:0 Эммен Эммен 3:0 АДО Ден Хааг Эммен 3:3 Фейеноорд
Утрехт 3:1 Эммен Эммен 1:3 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен Аякс 5:0 Эммен Эммен 0:1 Гронинген Эммен 3:0 ОФИ Гоу Эхед Иглс 2:3 Эммен Гронинген 2:2 Эммен Эммен 1:1 Алмере Сити Эммен 1:1 ПЕК Зволле Рольдер Бойз 0:10 Эммен Нейв-Буйнен 1:13 Эммен Эммен 1:0 Гронинген Виллем II 2:3 Эммен Херенвен 3:0 Эммен

Последние игры между собой

Твенте: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Эммен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Твенте 1:5 Эммен Товарищеские матчи Эммен 0:5 Твенте Международные матчи (клубы) Эммен 1:2 Твенте Товарищеские матчи Эммен 0:5 Твенте Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 2 0 31 - 7 26
2. ПСВ 10 7 2 1 26 - 9 23
3. Витесс 10 7 2 1 22 - 13 23
4. АЗ Алкмаар 10 6 2 2 21 - 8 20
5. Утрехт 10 5 2 3 20 - 13 17
6. Виллем II 10 5 1 4 12 - 14 16
7. Херенвен 10 4 4 2 16 - 11 16
8. Спарта Роттердам 10 4 3 3 18 - 18 15
9. Хераклес 10 4 3 3 14 - 15 15
10. Твенте 4:1 11 4 3 4 21 - 20 15
11. Фейеноорд 10 3 5 2 19 - 18 14
12. Гронинген 10 4 1 5 12 - 12 13
13. ПЕК Зволле 10 3 1 6 16 - 22 10
14. Эммен 1:4 11 3 1 7 14 - 24 10
15. ВВВ-Венло 10 3 0 7 10 - 24 9
16. АДО Ден Хааг 10 2 0 8 11 - 21 6
17. Фортуна Ситтард 10 1 3 6 13 - 25 6
18. Ваалвейк 10 0 1 9 9 - 31 1
  • До матча
  • Твенте начинает с центра поля
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...