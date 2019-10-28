Греция: Суперлига 2019-2020

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Астерас
4:1
Конец матча

Стадион:
Ламия
0'
1:0
21' Гол
Dani Suarez
22' Желтая карточка
Lazar Romanic
34' Желтая карточка
Христос Тасулис
1:1
36' Гол
Mark Asigba
2:1
45' Гол
Барралес Джеронимо
46' Желтая карточка
Димуцос Элини
3:1
51' Гол
Христос Тасулис
60' Желтая карточка
Влачос Валентинос
68' Вторая желтая карточка
Димуцос Элини
77' Желтая карточка
Гонсалес Энеко
86' Желтая карточка
Барралес Джеронимо
4:1
90' Гол
Христос Тасулис
90' Желтая карточка
Lucas Ramos
90'+4
1
Nikos
Papadopoulos
II
37
Влачос
Валентинос
6
Вальенте
Хосе
15
Dani
Suarez
3
Христос
Тасулис
12
Juan
Manuel
Munafo
8
Фернандес
Борха
II
23
Adrian
Riera
5
Гонсалес
Энеко
7
Marc
Fernandez
30
Барралес
Джеронимо
99
Panagiotis
Katsikas
50
Mark
Asigba
8
Пляцикас
Василиос
24
Винтра
Лукас
27
Vanderson
21
Димуцос
Элини
16
Бехарано
Данни
7
Andreas
Vassilogiannis
18
Lazar
Romanic
10
Тайрон
Густаво
9
Thuram
II
Астерас
4-2-3-1
Ламия
4-2-3-1

Ход матча

21'
Dani Suarez
1:0
22'
 
Lazar Romanic
34'
Христос Тасулис
 
36'
1:1
Mark Asigba
45'
Барралес Джеронимо
(Adrian Riera)
2:1
46'
 
Димуцос Элини
51'
Христос Тасулис
(Adrian Riera)
3:1
60'
Влачос Валентинос
 
62'
 
Konstantinos Bouloulis
Тайрон Густаво
68'
 
Димуцос Элини
74'
 
Салиакас Манолис
Lazar Romanic
75'
Паскуаль Андрес
Adrian Riera
 
75'
Иглесиас Матиас
Фернандес Борха II
 
77'
Гонсалес Энеко
 
82'
Котсирас Яннис
Влачос Валентинос
 
86'
Барралес Джеронимо
 
88'
 
Lucas Ramos
Бехарано Данни
90'
Христос Тасулис
4:1
90'
 
Lucas Ramos

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 19
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Астерас Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Паниониос 0:1 Астерас Астерас 1:2 ПАОК ОФИ 3:1 Астерас Астерас 2:1 Атромитос
Ксанти 2:1 Астерас Астерас 2:3 АЕК Олимпиакос 1:0 Астерас ПЕК Зволле 1:0 Астерас Астерас 0:0 Коньяспор Хераклес 2:0 Астерас Астерас 3:0 Паниониос Астерас 0:0 ПАОК ОФИ 1:1 Астерас ПАС Янина 0:0 Астерас Астерас 0:0 Левадиакос ПАОК 2:0 Астерас Лариса 2:1 Астерас Астерас 0:0 Ламия Ксанти 0:0 Астерас Астерас 3:0 Панаитоликос
Ламия Последние 20 матчей: +5 =8 -7
ПАОК 3:0 Ламия Ламия 0:0 Панаитоликос Олимпиакос 2:0 Ламия Ламия 1:1 Паниониос
АЕК 2:0 Ламия Ламия 2:2 Атромитос Ламия 1:1 Панатинаикос Аполлон Смирнис 0:3 Ламия Ламия 0:4 АЕК Ламия 1:3 Олимпиакос Ламия 2:2 АЕК ПАОК 3:0 Ламия АЕК 2:0 Ламия Ламия 1:0 Паниониос Астерас 0:0 Ламия Ламия 1:1 ПАС Янина Левадиакос 1:1 Ламия Олимпиакос 0:1 Ламия Ламия 2:1 Лариса ОФИ 1:3 Ламия

Последние игры между собой

Астерас: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Ламия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Астерас 0:0 Ламия Суперлига Ламия 0:0 Астерас Суперлига Ламия 1:0 Астерас Суперлига Астерас 1:3 Ламия Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 7 1 0 16 - 3 22
2. ПАОК 8 6 2 0 18 - 9 20
3. ОФИ 8 5 1 2 17 - 8 16
4. Ксанти 8 5 0 3 10 - 10 15
5. АЕК 8 4 2 2 12 - 10 14
6. Лариса 8 3 3 2 11 - 8 12
7. Атромитос 8 3 2 3 15 - 11 11
8. Арис Салоники 8 3 2 3 13 - 9 11
9. Астерас 8 3 0 5 12 - 13 9
10. Волос 8 3 0 5 9 - 17 9
11. Панатинаикос 8 2 2 4 6 - 12 8
12. Паниониос 8 1 1 6 5 - 15 4
13. Ламия 8 0 4 4 5 - 15 4
14. Панаитоликос 8 0 2 6 5 - 14 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Kolokotronis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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