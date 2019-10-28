Греция: Суперлига 2019-2020
Астерас
4:1
Конец матча
Стадион: Теодорос Колокотронис
Ламия
1:0
21' ГолDani Suarez
22' Желтая карточкаLazar Romanic
34' Желтая карточкаХристос Тасулис
1:1
36' ГолMark Asigba
2:1
45' ГолБарралес Джеронимо
46' Желтая карточкаДимуцос Элини
3:1
51' ГолХристос Тасулис
60' Желтая карточкаВлачос Валентинос
68' Вторая желтая карточкаДимуцос Элини
77' Желтая карточкаГонсалес Энеко
86' Желтая карточкаБарралес Джеронимо
4:1
90' ГолХристос Тасулис
90' Желтая карточкаLucas Ramos
15
Dani
Suarez
23
Adrian
Riera
50
Mark
Asigba
24
Винтра
Лукас
27
Vanderson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Dani SuarezЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Adrian RieraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Regis1
-
Главный тренер: Borja Jimenez
- Основной состав
- Вратарь
-
50 Mark AsigbaЗащитник
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
-
27 VandersonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
95 Lucas Ramos
-
Главный тренер: Sotiris Antoniou
Ход матча
21'
1:0
22'
34'
36'
1:1
45'
46'
51'
3:1
68'
77'
90'
4:1
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 0
-
5 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 19
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Астерас Последние 20 матчей: +4 =7 -9Паниониос 0:1 Астерас Астерас 1:2 ПАОК ОФИ 3:1 Астерас Астерас 2:1 Атромитос
Ксанти 2:1 Астерас Астерас 2:3 АЕК Олимпиакос 1:0 Астерас ПЕК Зволле 1:0 Астерас Астерас 0:0 Коньяспор Хераклес 2:0 Астерас Астерас 3:0 Паниониос Астерас 0:0 ПАОК ОФИ 1:1 Астерас ПАС Янина 0:0 Астерас Астерас 0:0 Левадиакос ПАОК 2:0 Астерас Лариса 2:1 Астерас Астерас 0:0 Ламия Ксанти 0:0 Астерас Астерас 3:0 Панаитоликос
Ламия Последние 20 матчей: +5 =8 -7ПАОК 3:0 Ламия Ламия 0:0 Панаитоликос Олимпиакос 2:0 Ламия Ламия 1:1 Паниониос
Последние игры между собой
Астерас: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Ламия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|7
|1
|0
|16 - 3
|22
|2.
|ПАОК
|8
|6
|2
|0
|18 - 9
|20
|3.
|ОФИ
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|4.
|Ксанти
|8
|5
|0
|3
|10 - 10
|15
|5.
|АЕК
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|6.
|Лариса
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|7.
|Атромитос
|8
|3
|2
|3
|15 - 11
|11
|8.
|Арис Салоники
|8
|3
|2
|3
|13 - 9
|11
|9.
|Астерас
|8
|3
|0
|5
|12 - 13
|9
|10.
|Волос
|8
|3
|0
|5
|9 - 17
|9
|11.
|Панатинаикос
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|12.
|Паниониос
|8
|1
|1
|6
|5 - 15
|4
|13.
|Ламия
|8
|0
|4
|4
|5 - 15
|4
|14.
|Панаитоликос
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
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