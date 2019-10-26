Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Олимпик Донецк
3:2
Второй тайм: 86'

Стадион:
Днепр-1
0'
0:1
4' Гол
Когут Игорь
1:1
11' Гол
До Коуто Тейшейра Максим
38' Желтая карточка
Супряга Владислав
61' Желтая карточка
Вакулко Юрий
67' Желтая карточка
Сафронов Александр
68' Вторая желтая карточка
Сафронов Александр
2:1
69' Гол
Andrii Kravchuk
2:2
70' Гол
Назаренко Александр
3:2
81' Гол
Вантух Роман
84' Желтая карточка
 86'
1
Крынский
Владимир
42
Пасич
Евгений
4
Гришко
Дмитрий
16
Лукьянчук
Павел
47
Вантух
Роман
44
Цымбалюк
Евгений
11
Ксёнз
Павел
21
Andrii
Kravchuk
89
Политыло
Сергей
19
До
Коуто
Тейшейра
Максим
8
Захеди
Шахаб
33
Юрчук
Валерий
3
Сафронов
Александр
71
Лопырёнок
Максим
15
Логинов
Сергей
8
Полевой
Владимир
4
Кравченко
Сергей
Сергеевич
10
Булеца
Сергей
25
Когут
Игорь
44
Батагов
Арсений
7
Коркишко
Дмитрий
89
Супряга
Владислав
Олимпик Донецк
Днепр-1

Ход матча

4'
0:1
Когут Игорь
(Коркишко Дмитрий)
11'
До Коуто Тейшейра Максим
(Пасич Евгений)
1:1
38'
 
Супряга Владислав
46'
 
Вакулко Юрий
Кравченко Сергей Сергеевич
61'
 
Вакулко Юрий
62'
Балашов Виталий
Захеди Шахаб
 
67'
 
Назаренко Александр
Батагов Арсений
67'
 
Сафронов Александр
68'
 
Сафронов Александр
69'
Andrii Kravchuk
2:1
70'
2:2
Назаренко Александр
71'
 
Шаповал Владислав
Булеца Сергей
78'
Geoffrey Charles
Пасич Евгений
 
81'
Вантух Роман
3:2
84'
 

Предыдущие игры

Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Десна 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:5 Заря Львов 0:1 Олимпик Донецк
Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Александрия 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Карпаты 3:3 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од Десна 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк
Днепр-1 Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Мариуполь 1:0 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Карпаты
Александрия 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:3 Львов Ворскла 1:1 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Десна Заря 1:1 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Николаев 0:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Оболонь-Бровар 1:1 Днепр-1 Прикарпатье 4:0 Днепр-1 Днепр-1 3:3 Ингулец Балканы 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Авангард Краматорск Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Днепр-1 7:0 Сумы

Последние игры между собой

Олимпик Донецк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Днепр-1: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 11 11 0 0 36 - 6 33
2. Динамо Киев 11 7 2 2 23 - 7 23
3. Заря 4:0 12 6 4 2 23 - 11 22
4. Десна 11 6 2 3 15 - 6 20
5. Александрия 11 6 1 4 14 - 13 19
6. Мариуполь 12 4 4 4 11 - 16 16
7. Колос Ковалёвка 12 4 2 6 9 - 23 14
8. Днепр-1 2:3 12 3 2 7 12 - 17 11
9. Олимпик Донецк 3:2 12 3 2 7 10 - 22 11
10. Карпаты 11 2 3 6 8 - 15 9
11. Львов 11 2 2 7 7 - 16 8
12. Ворскла 0:4 12 2 2 8 9 - 25 8
13. FC Lviv1 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1
Олимпик Донецк
38.8% (57)
Ничья
42.9% (63)
Днепр-1
18.4% (27)
1:1 Ничья
39.5% (58)
2:1 Олимпик Донецк
18.4% (27)
1:0 Олимпик Донецк
15.6% (23)
1:2 Днепр-1
10.2% (15)
0:1 Днепр-1
6.1% (9)
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