Украина: Премьер-лига 2019-2020
Олимпик Донецк
3:2
Второй тайм: 86'
Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
Днепр-1
0:1
4' ГолКогут Игорь
1:1
11' ГолДо Коуто Тейшейра Максим
38' Желтая карточкаСупряга Владислав
61' Желтая карточкаВакулко Юрий
67' Желтая карточкаСафронов Александр
68' Вторая желтая карточкаСафронов Александр
2:1
69' ГолAndrii Kravchuk
2:2
70' ГолНазаренко Александр
3:2
81' ГолВантух Роман
47
Вантух
Роман
11
Ксёнз
Павел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
-
11 Ксёнз ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Салу ДраманПолузащитник
-
31 Имери ДемирПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Vicente Fernandez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
97 Романюк ЮрийЗащитник
- Полузащитник
-
69 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Михайленко Дмитрий
Ход матча
4'
0:1
11'
61'
69'
2:1
70'
81'
3:2
84'
Предыдущие игры
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +5 =7 -8Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Десна 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:5 Заря Львов 0:1 Олимпик Донецк
Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Александрия 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Карпаты 3:3 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од Десна 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк
Днепр-1 Последние 20 матчей: +8 =4 -8Мариуполь 1:0 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Карпаты
Александрия 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:3 Львов Ворскла 1:1 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Десна Заря 1:1 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Николаев 0:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Оболонь-Бровар 1:1 Днепр-1 Прикарпатье 4:0 Днепр-1 Днепр-1 3:3 Ингулец Балканы 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Авангард Краматорск Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Днепр-1 7:0 Сумы
Последние игры между собой
Олимпик Донецк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Днепр-1: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|11
|11
|0
|0
|36 - 6
|33
|2.
|Динамо Киев
|11
|7
|2
|2
|23 - 7
|23
|3.
|Заря
|4:0
|12
|6
|4
|2
|23 - 11
|22
|4.
|Десна
|11
|6
|2
|3
|15 - 6
|20
|5.
|Александрия
|11
|6
|1
|4
|14 - 13
|19
|6.
|Мариуполь
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|7.
|Колос Ковалёвка
|12
|4
|2
|6
|9 - 23
|14
|8.
|Днепр-1
|2:3
|12
|3
|2
|7
|12 - 17
|11
|9.
|Олимпик Донецк
|3:2
|12
|3
|2
|7
|10 - 22
|11
|10.
|Карпаты
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|11.
|Львов
|11
|2
|2
|7
|7 - 16
|8
|12.
|Ворскла
|0:4
|12
|2
|2
|8
|9 - 25
|8
|13.
|FC Lviv1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Олимпик Донецк
38.8% (57)
Ничья
42.9% (63)
Днепр-1
18.4% (27)
1:1 Ничья
39.5% (58)
2:1 Олимпик Донецк
18.4% (27)
1:0 Олимпик Донецк
15.6% (23)
1:2 Днепр-1
10.2% (15)
0:1 Днепр-1
6.1% (9)
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