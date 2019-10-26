Украина: Премьер-лига 2019-2020
Мариуполь
1:0
Второй тайм: 51'
Стадион: Им. Владимира Бойко
Колос Ковалёвка
1:0
39' ГолКирюханцев Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Чех МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Бабич Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кожушко ОлегПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Костышин Руслан
Ход матча
39'
1:0
Предыдущие игры
Мариуполь Последние 20 матчей: +6 =6 -8Мариуполь 1:0 Днепр-1 Ворскла 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:4 Десна Мариуполь 0:1 Динамо Киев
Заря 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь АЗ Алкмаар 4:0 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 АЗ Алкмаар Мариуполь 2:1 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Мариуполь 3:1 Заря Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Мариуполь Мариуполь 2:0 Львов Заря 0:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +7 =4 -9Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия
Колос Ковалёвка 1:0 Львов Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Десна 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:3 Заря Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 3:2 Оболонь-Бровар Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Сумы Волынь 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Агробизнес Металлист-1925 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Звезда Кропивницкий Горняк-Спорт 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Рух Винники
Последние игры между собой
Мариуполь: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Колос Ковалёвка: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|11
|11
|0
|0
|36 - 6
|33
|2.
|Динамо Киев
|11
|7
|2
|2
|23 - 7
|23
|3.
|Десна
|11
|6
|2
|3
|15 - 6
|20
|4.
|Александрия
|11
|6
|1
|4
|14 - 13
|19
|5.
|Заря
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|6.
|Мариуполь
|1:0
|12
|4
|4
|4
|10 - 16
|16
|7.
|Колос Ковалёвка
|0:1
|12
|4
|2
|6
|9 - 22
|14
|8.
|Днепр-1
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|9.
|Карпаты
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|10.
|Львов
|11
|2
|2
|7
|7 - 16
|8
|11.
|Ворскла
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
|12.
|Олимпик Донецк
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|13.
|FC Lviv1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Мариуполь
72% (108)
Ничья
24% (36)
Колос Ковалёвка
4% (6)
1:0 Мариуполь
42% (63)
2:1 Мариуполь
20.7% (31)
1:1 Ничья
18.7% (28)
2:0 Мариуполь
8.7% (13)
0:0 Ничья
3.3% (5)
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