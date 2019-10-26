Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Мариуполь
1:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Колос Ковалёвка
0'
1:0
39' Гол
Кирюханцев Игорь
51'
1
Гальчук
Евгений
4
Чоботенко
Сергей
5
Дава
Джойским
2
Быков
Алексей
29
Кирюханцев
Игорь
9
Мишнёв
Дмитрий
25
Федорчук
Валерий
6
Танковский
Вячеслав
17
Горбунов
Сергей
Олегович
11
Чурко
Вячеслав
99
Вакула
Владислав
25
Волынец
Евгений
24
Зозуля
Алексей
6
Максименко
Максим
67
Парамонов
Вадим
15
Черноморец
Александр
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
48
Ореховский
Павел
8
Смирный
Евгений
10
Морозко
Евгений
33
Нехтий
Владислав
Мариуполь
Колос Ковалёвка

Ход матча

24'
 
Кизилатеш Джемаль
Смирный Евгений
39'
Кирюханцев Игорь
1:0

Предыдущие игры

Мариуполь Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Мариуполь 1:0 Днепр-1 Ворскла 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:4 Десна Мариуполь 0:1 Динамо Киев
Заря 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь АЗ Алкмаар 4:0 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 АЗ Алкмаар Мариуполь 2:1 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Мариуполь 3:1 Заря Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Мариуполь Мариуполь 2:0 Львов Заря 0:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия
Колос Ковалёвка 1:0 Львов Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Десна 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:3 Заря Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 3:2 Оболонь-Бровар Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Сумы Волынь 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Агробизнес Металлист-1925 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Звезда Кропивницкий Горняк-Спорт 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Рух Винники

Последние игры между собой

Мариуполь: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Колос Ковалёвка: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Премьер-лига Колос Ковалёвка 1:2 Мариуполь Кубок Мариуполь 3:1 Колос Ковалёвка Первый дивизион Колос Ковалёвка 0:1 Мариуполь Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 11 11 0 0 36 - 6 33
2. Динамо Киев 11 7 2 2 23 - 7 23
3. Десна 11 6 2 3 15 - 6 20
4. Александрия 11 6 1 4 14 - 13 19
5. Заря 11 5 4 2 19 - 11 19
6. Мариуполь 1:0 12 4 4 4 10 - 16 16
7. Колос Ковалёвка 0:1 12 4 2 6 9 - 22 14
8. Днепр-1 11 3 2 6 10 - 14 11
9. Карпаты 11 2 3 6 8 - 15 9
10. Львов 11 2 2 7 7 - 16 8
11. Ворскла 11 2 2 7 9 - 21 8
12. Олимпик Донецк 11 2 2 7 7 - 20 8
13. FC Lviv1 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Кирюханцев Игорь бьет в цель!
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 24'
    Смирный Евгений уходит, [player2] вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volodymyr Boiko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мариуполь 1:0 Колос Ковалёвка
Мариуполь
72% (108)
Ничья
24% (36)
Колос Ковалёвка
4% (6)
1:0 Мариуполь
42% (63)
2:1 Мариуполь
20.7% (31)
1:1 Ничья
18.7% (28)
2:0 Мариуполь
8.7% (13)
0:0 Ничья
3.3% (5)
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