Австрия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Альтах
0:1
Конец матча

Стадион:
ЛАСК
0'
20' Желтая карточка
Цвишенбруггер Ян
31' Желтая карточка
Холланд Джеймс
40' Желтая карточка
Карич Эмир
0:1
41' Гол
Клаусс Жоао
78' Желтая карточка
Клаусс Жоао
90' Желтая карточка
Anderson Oliveira6
90' Желтая карточка
Михорл Петер
90'+5
1
Кобрас
Мартин
34
Турнвальд
Мануэль
28
Anderson
Oliveira6
31
Маак
Маттиас
19
Карич
Эмир
17
Florian
Jamnig
20
Johannes
Tartarotti
18
Цвишенбруггер
Ян
13
Lars
Nussbaumer
37
Бериша
Мергим
30
Manfred
Fischer
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филипп
18
Траунер
Гернот
5
Филипович
Петар
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
8
Михорл
Петер
7
Реннер
Рене
33
Забитцер
Томас
9
Клаусс
Жоао
20
Тетте
Самуэл
Альтах
5-3-2
ЛАСК
3-4-3

Ход матча

20'
Цвишенбруггер Ян
 
31'
 
Холланд Джеймс
40'
Карич Эмир
 
41'
0:1
Клаусс Жоао
(Михорл Петер)
57'
Пангоп Франц
Lars Nussbaumer
 
65'
 
Гойгингер Томас
Тетте Самуэл
66'
 
Фризер Доминик
Забитцер Томас
66'
Шрайнер Эммануэль
Johannes Tartarotti
 
77'
Samuel Gouet
Турнвальд Мануэль
 
78'
 
Клаусс Жоао
81'
 
Поцманн Марвин
Реннер Рене
90'
Anderson Oliveira6
 
90'
 
Михорл Петер

Предыдущие игры

Альтах Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Альтах 1:4 Адмира Альтах 1:0 Винтертур Ред Булл Зальцбург 6:0 Альтах Альтах 0:2 Маттерсбург
ВСК Герта 1:4 Альтах Аустрия Вена 2:0 Альтах Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен Альтах 1:2 Штурм Вольфсбергер 5:2 Альтах Альтах 3:3 Хартберг Рапид Вена 2:1 Альтах Альтах 3:2 Ваттенс ЛАСК 2:0 Альтах Куфштайн 1:6 Альтах Альтах 1:1 Саутгемптон Альтах 2:3 Вест Хэм Люцерн 0:0 Альтах Грасcхоппер 3:0 Альтах Рапид Вена 1:2 Альтах Альтах 3:1 Хартберг
ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =3 -4
ПСВ 0:0 ЛАСК ЛАСК 7:2 Маттерсбург Хартберг 1:2 ЛАСК Спортинг Л 2:1 ЛАСК
Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК Винер Виктория 1:4 ЛАСК ЛАСК 2:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:0 Русенборг Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Брюгге 2:1 ЛАСК Рапид Вена 1:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге ЛАСК 1:1 Ваттенс ЛАСК 3:1 Базель Адмира 0:1 ЛАСК Базель 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Альтах Фёкламаркт 2:6 ЛАСК

Последние игры между собой

Альтах: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 11
ЛАСК: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 4
ЛАСК 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 ЛАСК Бундеслига Альтах 0:3 ЛАСК Кубок ЛАСК 1:1 Альтах Бундеслига
Альтах 0:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:4 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:1 ЛАСК Товарищеские матчи Альтах 0:1 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 3:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 2:0 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 0:2 Альтах Эрсте Лига ЛАСК 2:0 Альтах Бундеслига (T-mobile) Альтах 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:3 Альтах Бундеслига (T-mobile) Альтах 1:3 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 3:0 Альтах Бундеслига (T-mobile) Альтах 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 11 9 2 0 47 - 10 29
2. ЛАСК 12 9 2 1 26 - 8 29
3. Вольфсбергер 12 7 3 2 30 - 13 24
4. Рапид Вена 11 6 3 2 23 - 14 21
5. Штурм 12 6 2 4 20 - 11 20
6. Хартберг 12 5 3 4 24 - 24 18
7. Ваттенс 12 3 3 6 16 - 23 12
8. Аустрия Вена 12 3 3 6 18 - 25 12
9. Маттерсбург 12 3 1 8 17 - 35 10
10. Адмира 11 2 2 7 12 - 29 8
11. Альтах 12 2 1 9 17 - 31 7
12. Санкт-Пёльтен 12 1 4 7 8 - 35 7
13. Admira2 1 0 1 0 2 - 2 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    42'
    ГОООООЛ ЛАСК забивает
  • Описание гола
    42'
    ГОООООЛ ЛАСК забивает
  • Описание гола
    41'
    ГОООООЛ ЛАСК забивает
  • Желтая карточка
    41'
    Карич Эмир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Карич Эмир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Холланд Джеймс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Холланд Джеймс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Цвишенбруггер Ян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Цвишенбруггер Ян получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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