Австрия: Бундеслига 2019-2020
Альтах
0:1
Конец матча
Стадион: Кэшпойнт Арена
ЛАСК
20' Желтая карточкаЦвишенбруггер Ян
31' Желтая карточкаХолланд Джеймс
40' Желтая карточкаКарич Эмир
0:1
41' ГолКлаусс Жоао
78' Желтая карточкаКлаусс Жоао
90' Желтая карточкаAnderson Oliveira6
90' Желтая карточкаМихорл Петер
31
Маак
Маттиас
19
Карич
Эмир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Маак МаттиасЗащитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Сэм СиднейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Пангоп ФранцНападающий
-
-
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Тетте СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Рагуц МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Исмаэль Валерьен
Ход матча
20'
31'
40'
41'
0:1
78'
90'
Предыдущие игры
Альтах Последние 20 матчей: +7 =3 -10Альтах 1:4 Адмира Альтах 1:0 Винтертур Ред Булл Зальцбург 6:0 Альтах Альтах 0:2 Маттерсбург
ВСК Герта 1:4 Альтах Аустрия Вена 2:0 Альтах Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен Альтах 1:2 Штурм Вольфсбергер 5:2 Альтах Альтах 3:3 Хартберг Рапид Вена 2:1 Альтах Альтах 3:2 Ваттенс ЛАСК 2:0 Альтах Куфштайн 1:6 Альтах Альтах 1:1 Саутгемптон Альтах 2:3 Вест Хэм Люцерн 0:0 Альтах Грасcхоппер 3:0 Альтах Рапид Вена 1:2 Альтах Альтах 3:1 Хартберг
ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =3 -4ПСВ 0:0 ЛАСК ЛАСК 7:2 Маттерсбург Хартберг 1:2 ЛАСК Спортинг Л 2:1 ЛАСК
Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК Винер Виктория 1:4 ЛАСК ЛАСК 2:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:0 Русенборг Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Брюгге 2:1 ЛАСК Рапид Вена 1:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге ЛАСК 1:1 Ваттенс ЛАСК 3:1 Базель Адмира 0:1 ЛАСК Базель 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Альтах Фёкламаркт 2:6 ЛАСК
Последние игры между собой
Альтах: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 11
ЛАСК: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 4
Альтах 0:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:4 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:1 ЛАСК Товарищеские матчи Альтах 0:1 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 3:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 2:0 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 0:2 Альтах Эрсте Лига ЛАСК 2:0 Альтах Бундеслига (T-mobile) Альтах 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:3 Альтах Бундеслига (T-mobile) Альтах 1:3 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 3:0 Альтах Бундеслига (T-mobile) Альтах 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|9
|2
|0
|47 - 10
|29
|2.
|ЛАСК
|12
|9
|2
|1
|26 - 8
|29
|3.
|Вольфсбергер
|12
|7
|3
|2
|30 - 13
|24
|4.
|Рапид Вена
|11
|6
|3
|2
|23 - 14
|21
|5.
|Штурм
|12
|6
|2
|4
|20 - 11
|20
|6.
|Хартберг
|12
|5
|3
|4
|24 - 24
|18
|7.
|Ваттенс
|12
|3
|3
|6
|16 - 23
|12
|8.
|Аустрия Вена
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|9.
|Маттерсбург
|12
|3
|1
|8
|17 - 35
|10
|10.
|Адмира
|11
|2
|2
|7
|12 - 29
|8
|11.
|Альтах
|12
|2
|1
|9
|17 - 31
|7
|12.
|Санкт-Пёльтен
|12
|1
|4
|7
|8 - 35
|7
|13.
|Admira2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
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