Украина: Премьер-лига 2019-2020
Львов
1:4
Конец матча
Стадион: Арена Львов
Десна
0:1
2' ПенальтиФаворов Денис
0:2
9' ГолХлёбас Дмитрий
20' Желтая карточкаКонопля Ефим
38' Желтая карточкаАлваро
0:3
41' ГолДегтярёв Максим
0:4
46' ГолХлёбас Дмитрий
57' Желтая карточкаРенан Соарес
1:4
60' ГолПернамбуко
65' Желтая карточкаБогунов Ярослав
80' Вторая желтая карточкаРенан Соарес
83' Желтая карточкаКартушов Егор
21
Гончар
Игорь
11
Пернамбуко
10
Алваро
19
Ренан
Соарес
44
Паст
Евгений
26
Конопля
Ефим
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гончар ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 ПернамбукоПолузащитник
-
10 АлвароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ренан СоаресНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
-
18 ВелвесПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Мазяр Владимир
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Конопля ЕфимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
Ход матча
2'
0:1
9'
0:2
20'
38'
41'
46'
0:4
57'
60'
1:4
65'
80'
83'
Предыдущие игры
Львов Последние 20 матчей: +3 =3 -14Карпаты 0:0 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 2:0 Львов Львов 0:1 Олимпик Донецк
Колос Ковалёвка 1:0 Львов Львов 0:1 Мариуполь Днепр-1 2:3 Львов Львов 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:2 Львов Львов 0:3 Динамо Киев Десна 1:2 Львов Львов 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 0:1 Львов Мариуполь 2:0 Львов Шахтёр Донецк 5:0 Львов Львов 0:1 Динамо Киев Заря 2:1 Львов Львов 1:2 Александрия
Десна Последние 20 матчей: +9 =3 -8Заря 2:1 Десна Аланьяспор 2:2 Десна Десна 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 0:4 Десна
Десна 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Десна Анкарагюджю 0:3 Десна Десна 0:0 Карпаты Александрия 0:3 Десна Десна 0:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:1 Десна Десна 2:0 Ворскла Десна 1:2 Львов Черноморец Од 3:0 Десна Десна 1:0 Арсенал-Киев Десна 0:1 Ворскла Карпаты 2:0 Десна Десна 2:1 Олимпик Донецк Десна 2:4 Черноморец Од Арсенал-Киев 2:0 Десна
Последние игры между собой
Львов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Десна: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|0:0
|12
|11
|1
|0
|36 - 6
|34
|2.
|Динамо Киев
|0:0
|12
|7
|3
|2
|23 - 7
|24
|3.
|Десна
|12
|7
|2
|3
|19 - 7
|23
|4.
|Заря
|12
|6
|4
|2
|23 - 11
|22
|5.
|Александрия
|0:0
|12
|6
|2
|4
|14 - 13
|20
|6.
|Мариуполь
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|7.
|Колос Ковалёвка
|12
|4
|2
|6
|9 - 23
|14
|8.
|Днепр-1
|12
|3
|2
|7
|12 - 17
|11
|9.
|Олимпик Донецк
|12
|3
|2
|7
|10 - 22
|11
|10.
|Карпаты
|0:0
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|11.
|Львов
|12
|2
|2
|8
|8 - 20
|8
|12.
|Ворскла
|12
|2
|2
|8
|9 - 25
|8
Львов
26.7% (39)
Ничья
24% (35)
Десна
49.3% (72)
0:1 Десна
23.3% (34)
1:1 Ничья
16.4% (24)
1:2 Десна
15.1% (22)
1:0 FC Lviv1
13% (19)
2:1 FC Lviv1
9.6% (14)
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