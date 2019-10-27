Украина: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Львов
1:4
Конец матча

Стадион:
Десна
0'
0:1
2' Пенальти
Фаворов Денис
0:2
9' Гол
Хлёбас Дмитрий
20' Желтая карточка
Конопля Ефим
38' Желтая карточка
Алваро
0:3
41' Гол
Дегтярёв Максим
0:4
46' Гол
Хлёбас Дмитрий
57' Желтая карточка
Ренан Соарес
1:4
60' Гол
Пернамбуко
65' Желтая карточка
Богунов Ярослав
80' Вторая желтая карточка
Ренан Соарес
83' Желтая карточка
Картушов Егор
90'+4
23
Сарнавский
Богдан
21
Гончар
Игорь
13
Насонов
Александр
22
Братков
Антон
99
Квасный
Николай
33
Борзенко
Сергей
11
Пернамбуко
10
Алваро
5
Приймак
Владислав
7
Шина
Алвес
19
Ренан
Соарес
44
Паст
Евгений
45
Фаворов
Денис
32
Имереков
Максим
17
Гитченко
Андрей
43
Западня
Артур
11
Калитвинцев
Владислав
7
Огиря
Владислав
19
Фаворов
Артём
13
Хлёбас
Дмитрий
26
Конопля
Ефим
77
Дегтярёв
Максим
Львов
Десна

Ход матча

2'
0:1
Фаворов Денис
9'
0:2
Хлёбас Дмитрий
(Конопля Ефим)
20'
 
Конопля Ефим
38'
Алваро
 
41'
0:3
Дегтярёв Максим
(Калитвинцев Владислав)
46'
Богунов Ярослав
Квасный Николай
 
46'
0:4
Хлёбас Дмитрий
57'
Ренан Соарес
 
60'
Пернамбуко
1:4
61'
Зубков Руслан
Шина Алвес
 
65'
Богунов Ярослав
 
68'
 
Картушов Егор
Дегтярёв Максим
78'
 
Старенький Сергей
Калитвинцев Владислав
80'
Ренан Соарес
 
83'
 
Картушов Егор
87'
 
Ермаков Виталий
Огиря Владислав
89'
Велвес
Алваро
 

Предыдущие игры

Львов Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Карпаты 0:0 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 2:0 Львов Львов 0:1 Олимпик Донецк
Колос Ковалёвка 1:0 Львов Львов 0:1 Мариуполь Днепр-1 2:3 Львов Львов 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:2 Львов Львов 0:3 Динамо Киев Десна 1:2 Львов Львов 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 0:1 Львов Мариуполь 2:0 Львов Шахтёр Донецк 5:0 Львов Львов 0:1 Динамо Киев Заря 2:1 Львов Львов 1:2 Александрия
Десна Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Заря 2:1 Десна Аланьяспор 2:2 Десна Десна 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 0:4 Десна
Десна 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Десна Анкарагюджю 0:3 Десна Десна 0:0 Карпаты Александрия 0:3 Десна Десна 0:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:1 Десна Десна 2:0 Ворскла Десна 1:2 Львов Черноморец Од 3:0 Десна Десна 1:0 Арсенал-Киев Десна 0:1 Ворскла Карпаты 2:0 Десна Десна 2:1 Олимпик Донецк Десна 2:4 Черноморец Од Арсенал-Киев 2:0 Десна

Последние игры между собой

Львов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Десна: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Десна 1:2 Львов Премьер-лига Десна 0:1 Львов Премьер-лига Львов 1:3 Десна Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 0:0 12 11 1 0 36 - 6 34
2. Динамо Киев 0:0 12 7 3 2 23 - 7 24
3. Десна 12 7 2 3 19 - 7 23
4. Заря 12 6 4 2 23 - 11 22
5. Александрия 0:0 12 6 2 4 14 - 13 20
6. Мариуполь 12 4 4 4 11 - 16 16
7. Колос Ковалёвка 12 4 2 6 9 - 23 14
8. Днепр-1 12 3 2 7 12 - 17 11
9. Олимпик Донецк 12 3 2 7 10 - 22 11
10. Карпаты 0:0 12 2 4 6 8 - 15 10
11. Львов 12 2 2 8 8 - 20 8
12. Ворскла 12 2 2 8 9 - 25 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    41'
    ГОООООЛ Десна забивает
  • Описание гола
    41'
    ГОООООЛ Десна забивает
  • Желтая карточка
    38'
    Alvaro получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Конопля Ефим получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    ГОООООЛ Десна забивает
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Фаворов Денис из команды Десна забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Львов 1:4 Десна
Львов
26.7% (39)
Ничья
24% (35)
Десна
49.3% (72)
0:1 Десна
23.3% (34)
1:1 Ничья
16.4% (24)
1:2 Десна
15.1% (22)
1:0 FC Lviv1
13% (19)
2:1 FC Lviv1
9.6% (14)
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