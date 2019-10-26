Словакия: Суперлига 2019-2020
Погронье
0:0
Перерыв
Стадион: Stadion Ziar nad Hronom
ДАК
Предыдущие игры
Погронье Последние 20 матчей: +7 =3 -10Слован Братислава 2:1 Погронье Погронье 2:2 Земплин Сеница 1:0 Погронье Жилина 2:1 Погронье
Погронье 0:3 Нитра Середь 2:3 Погронье Погронье 0:4 Тренчин Злате Моравце 0:0 Погронье Погронье 2:2 Спартак Трнава Ружомберок 0:1 Погронье ДАК 5:1 Погронье Погронье 1:3 Слован Братислава СТК-1914 Саморин 0:3 Погронье Погронье 4:1 Комарно Жилина-2 3:1 Погронье Погронье 4:0 Локомотив Кошице Попрад 2:1 Погронье Погронье 3:0 Скалица Татран Прешов 0:1 Погронье Погронье 0:2 Дукла Банска-Бистрица
ДАК Последние 20 матчей: +9 =3 -8ДАК 2:1 Злате Моравце Спартак Трнава 1:2 ДАК ДАК 1:0 Жилина ДАК 0:1 Ружомберок
Последние игры между собой
Погронье: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
ДАК: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|12
|9
|2
|1
|34 - 11
|29
|2.
|Жилина
|12
|8
|3
|1
|25 - 9
|27
|3.
|ДАК
|0:0
|13
|8
|2
|3
|23 - 14
|26
|4.
|Спартак Трнава
|12
|5
|2
|5
|17 - 16
|17
|5.
|Ружомберок
|2:2
|13
|4
|5
|4
|16 - 17
|17
|6.
|Злате Моравце
|0:0
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|7.
|Сеница
|0:0
|13
|4
|3
|6
|15 - 23
|15
|8.
|Тренчин
|2:2
|13
|3
|5
|5
|23 - 24
|14
|9.
|Середь
|0:0
|13
|3
|5
|5
|14 - 19
|14
|10.
|Земплин
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|11.
|Погронье
|0:0
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|12.
|Нитра
|0:0
|13
|2
|2
|9
|11 - 26
|8
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