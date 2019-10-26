Словакия: Суперлига 2019-2020

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Погронье
0:0
Перерыв

Стадион:
ДАК
0'

Предыдущие игры

Погронье Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Слован Братислава 2:1 Погронье Погронье 2:2 Земплин Сеница 1:0 Погронье Жилина 2:1 Погронье
Погронье 0:3 Нитра Середь 2:3 Погронье Погронье 0:4 Тренчин Злате Моравце 0:0 Погронье Погронье 2:2 Спартак Трнава Ружомберок 0:1 Погронье ДАК 5:1 Погронье Погронье 1:3 Слован Братислава СТК-1914 Саморин 0:3 Погронье Погронье 4:1 Комарно Жилина-2 3:1 Погронье Погронье 4:0 Локомотив Кошице Попрад 2:1 Погронье Погронье 3:0 Скалица Татран Прешов 0:1 Погронье Погронье 0:2 Дукла Банска-Бистрица
ДАК Последние 20 матчей: +9 =3 -8
ДАК 2:1 Злате Моравце Спартак Трнава 1:2 ДАК ДАК 1:0 Жилина ДАК 0:1 Ружомберок
Сеница 0:1 ДАК ДАК 5:2 Слован Братислава Нитра 1:2 ДАК ДАК 1:1 Земплин Тренчин 2:1 ДАК Середь 3:1 ДАК Атромитос 3:2 ДАК ДАК 5:1 Погронье ДАК 1:2 Атромитос Злате Моравце 1:2 ДАК Краковия 2:2 ДАК ДАК 1:1 Краковия Ахмат 5:1 ДАК ДАК 5:0 Земплин Ружомберок 1:0 ДАК ДАК 3:4 Середь

Последние игры между собой

Погронье: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
ДАК: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
ДАК 5:1 Погронье Суперлига ДАК 6:1 Погронье Кубок Словакии
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 12 9 2 1 34 - 11 29
2. Жилина 12 8 3 1 25 - 9 27
3. ДАК 0:0 13 8 2 3 23 - 14 26
4. Спартак Трнава 12 5 2 5 17 - 16 17
5. Ружомберок 2:2 13 4 5 4 16 - 17 17
6. Злате Моравце 0:0 13 4 5 4 14 - 16 17
7. Сеница 0:0 13 4 3 6 15 - 23 15
8. Тренчин 2:2 13 3 5 5 23 - 24 14
9. Середь 0:0 13 3 5 5 14 - 19 14
10. Земплин 12 3 4 5 13 - 16 13
11. Погронье 0:0 13 2 4 7 12 - 26 10
12. Нитра 0:0 13 2 2 9 11 - 26 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ziar nad Hronom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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