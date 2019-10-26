Австрия: Бундеслига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2019-2020
Санкт-Пёльтен
0:0
Перерыв

Стадион:
Штурм
0'
28' Желтая карточка
Донкор Исаак
1
Christoph
Riegler
11
George
Davies
5
Майзль
Лука
3
Luan
IX
29
Дрешер
Даниэль
39
Robert
Ljubicic
10
Луксбахер
Даниэль
4
Хофбауэр
Доминик
6
Daniel
Petrovic
19
Пак
Кван
Рён
14
Балик
Гусейн
27
Зибенхандль
Йорг
20
Донкор
Исаак
5
Авлонитис
Тасос
23
Шпендльхофер
Лукас
8
Сакик
Эмануэль
11
Десподов
Кирилл
10
Китеишвили
Отар
21
Домингес
Хуан
25
Хирлэндер
Штефан
29
Рёчер
Торстен
9
Балай
Беким
Санкт-Пёльтен
5-3-2
Штурм
3-5-2

Ход матча

28'
 
Донкор Исаак

Предыдущие игры

Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 2:0 Блау-Вайс Линц Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК
Санкт-Пёльтен 2:1 Маттерсбург Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Пашинг Санкт-Пёльтен 1:3 Хартберг Маттерсбург 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:6 Ред Булл Зальцбург Ваттенс 1:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Глоггниц 1:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 3:0 Зноймо Вюрмла 0:3 Санкт-Пёльтен Слован Братислава 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 5:0 Трайскирхен Ингольштадт 3:1 Санкт-Пёльтен
Штурм Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 1:0 Штурм Штурм 4:1 Адмира Аустрия Клагенфурт 2:4 Штурм
Маттерсбург 3:3 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК Альтах 1:2 Штурм Штурм 2:0 Ваттенс Штурм 0:1 Рапид Вена Хартберг 1:0 Штурм Вольфсбергер 0:1 Штурм Штурм 2:1 Хёугесунн Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Хёугесунн 2:0 Штурм Аниф 1:4 Штурм Герта 1:0 Штурм Карлсруэ 0:0 Штурм Капфенберг 3:3 Штурм Ахмат 3:0 Штурм Глайсдорф 0:4 Штурм

Последние игры между собой

Санкт-Пёльтен: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 8
Штурм: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 6
Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Штурм 0:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига
Санкт-Пёльтен 2:0 Штурм Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:5 Штурм Бундеслига Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:3 Штурм Бундеслига Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Штурм Кубок Санкт-Пёльтен 1:3 Штурм Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:0 Штурм Кубок Австрии
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 11 9 2 0 47 - 10 29
2. ЛАСК 11 8 2 1 25 - 8 26
3. Вольфсбергер 11 7 2 2 28 - 11 23
4. Рапид Вена 11 6 3 2 23 - 14 21
5. Штурм 0:0 12 5 3 4 16 - 11 18
6. Хартберг 1:0 12 5 3 4 22 - 23 18
7. Ваттенс 2:0 12 3 3 6 15 - 21 12
8. Аустрия Вена 0:2 12 3 3 6 16 - 24 12
9. Маттерсбург 0:1 12 3 1 8 16 - 33 10
10. Адмира 11 2 2 7 12 - 29 8
11. Санкт-Пёльтен 0:0 12 1 5 6 8 - 31 8
12. Альтах 11 2 1 8 17 - 30 7
13. Admira2 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    28'
    Донкор Исаак получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...