Австрия: Бундеслига 2019-2020
Санкт-Пёльтен
0:0
Перерыв
Стадион: НВ Арена
Штурм
28' Желтая карточкаДонкор Исаак
3
Luan
IX
19
Пак
Кван
Рён
14
Балик
Гусейн
20
Донкор
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Luan IXЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пак Кван РёнНападающий
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Alexander Schmidt
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Донкор ИсаакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пинк МаркусПолузащитник
-
13 Янтшер ЯкобПолузащитник
-
30 Ivan Ljubic2
-
Главный тренер: Nestor El Maestro
Ход матча
28'
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +8 =4 -8Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 2:0 Блау-Вайс Линц Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК
Санкт-Пёльтен 2:1 Маттерсбург Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Пашинг Санкт-Пёльтен 1:3 Хартберг Маттерсбург 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:6 Ред Булл Зальцбург Ваттенс 1:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Глоггниц 1:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 3:0 Зноймо Вюрмла 0:3 Санкт-Пёльтен Слован Братислава 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 5:0 Трайскирхен Ингольштадт 3:1 Санкт-Пёльтен
Штурм Последние 20 матчей: +10 =3 -7Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 1:0 Штурм Штурм 4:1 Адмира Аустрия Клагенфурт 2:4 Штурм
Маттерсбург 3:3 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК Альтах 1:2 Штурм Штурм 2:0 Ваттенс Штурм 0:1 Рапид Вена Хартберг 1:0 Штурм Вольфсбергер 0:1 Штурм Штурм 2:1 Хёугесунн Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Хёугесунн 2:0 Штурм Аниф 1:4 Штурм Герта 1:0 Штурм Карлсруэ 0:0 Штурм Капфенберг 3:3 Штурм Ахмат 3:0 Штурм Глайсдорф 0:4 Штурм
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 8
Штурм: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 6
Санкт-Пёльтен 2:0 Штурм Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:5 Штурм Бундеслига Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:3 Штурм Бундеслига Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Штурм Кубок Санкт-Пёльтен 1:3 Штурм Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:0 Штурм Кубок Австрии
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|9
|2
|0
|47 - 10
|29
|2.
|ЛАСК
|11
|8
|2
|1
|25 - 8
|26
|3.
|Вольфсбергер
|11
|7
|2
|2
|28 - 11
|23
|4.
|Рапид Вена
|11
|6
|3
|2
|23 - 14
|21
|5.
|Штурм
|0:0
|12
|5
|3
|4
|16 - 11
|18
|6.
|Хартберг
|1:0
|12
|5
|3
|4
|22 - 23
|18
|7.
|Ваттенс
|2:0
|12
|3
|3
|6
|15 - 21
|12
|8.
|Аустрия Вена
|0:2
|12
|3
|3
|6
|16 - 24
|12
|9.
|Маттерсбург
|0:1
|12
|3
|1
|8
|16 - 33
|10
|10.
|Адмира
|11
|2
|2
|7
|12 - 29
|8
|11.
|Санкт-Пёльтен
|0:0
|12
|1
|5
|6
|8 - 31
|8
|12.
|Альтах
|11
|2
|1
|8
|17 - 30
|7
|13.
|Admira2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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