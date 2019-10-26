Австрия: Бундеслига 2019-2020

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Бельгия: Первый дивизион А

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Бельгия: Первый дивизион Б. Первый этап

Босния и Герцеговина: Премьер-лига

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0 Васко да Гама

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18:00 Позже

Венгрия: Венгерский второй дивизион

Венгрия: Венгерский первый дивизон

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Дания: Второй дивизион (Группа 1)

Дания: Второй дивизион (Группа 2)

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Кипр: Первый дивизион

Колумбия: Примера А Клаусура

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Литва: А Лига

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Норвегия: Второй дивизион (Группа 1)

Норвегия: Второй дивизион (Группа 2)

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19:30 Позже

Норвегия: Первый дивизион

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Польша: Второй дивизион

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Польша: Первый дивизион

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19:15 Позже

Россия: Второй дивизион. Зона Запад

Россия: Второй дивизион. Зона Урал-Приволжье

Россия: Второй дивизион. Зона Центр

Россия: Второй дивизион. Зона Юг

1 Динамо М (мол.)

1 ЦСКА М (мол.)

1 Спартак М (мол.)

0 Локомотив М (мол.)

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Франция: Первый дивизион: Женщины

Хорватия: Первый дивизион

Чемпионат мира (до 17 лет) (Группа A)