Словакия: Суперлига 2019-2020
Ружомберок
2:2
Второй тайм: 90+'
Стадион: Ружомберок
Тренчин
1:0
21' ГолLukas Kojnok
40' Желтая карточкаКостадинов Тихомир
1:1
41' ПенальтиЧатакович Хамза
45' Желтая карточкаТвардзик Филип
62' Желтая карточкаЭль-Махдиуи Ашраф
2:1
63' ГолМасло Ян
2:2
79' ГолOsman Bukari
82' Желтая карточкаКолвейк Райан
Ход матча
21'
1:0
41'
1:1
45'
63'
2:1
79'
2:2
82'
Предыдущие игры
Ружомберок Последние 20 матчей: +8 =4 -8Нитра 1:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Слован Братислава Земплин 0:1 Ружомберок ДАК 0:1 Ружомберок
Ружомберок 1:1 Середь Злате Моравце 4:2 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Сеница 2:2 Ружомберок Ружомберок 2:3 Жилина Ружомберок 0:1 Погронье Тренчин 1:1 Ружомберок Ружомберок 1:0 Нитра Левски София 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:2 Левски София Жилина 4:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 ДАК Земплин 0:3 Ружомберок Ружомберок 3:2 Слован Братислава Ружомберок 1:0 Середь Слован Братислава 3:2 Ружомберок
Тренчин Последние 20 матчей: +5 =6 -9Тренчин 2:3 Сеница Тренчин 2:2 Злате Моравце Середь 1:1 Тренчин Тренчин 2:4 Слован Братислава
Земплин 2:1 Тренчин Тренчин 2:2 Нитра Погронье 0:4 Тренчин Спартак Трнава 1:2 Тренчин Тренчин 2:1 ДАК Жилина 2:1 Тренчин Тренчин 1:1 Ружомберок Сеница 3:1 Тренчин Спартак Трнава 0:0 Тренчин Тренчин 4:0 Железярне Подбрезова Злате Моравце 2:1 Тренчин Тренчин 1:4 Нитра Сеница 4:0 Тренчин Железярне Подбрезова 0:0 Тренчин Тренчин 1:0 Злате Моравце Тренчин 2:3 Сеница
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Тренчин: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Ружомберок 2:1 Тренчин Суперлига Тренчин 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:3 Тренчин Суперлига Тренчин 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:3 Тренчин Суперлига Ружомберок 0:0 Тренчин Кубок Тренчин 3:1 Ружомберок Суперлига Тренчин 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Тренчин Кубок Тренчин 5:1 Ружомберок Кубок Ружомберок 0:3 Тренчин Суперлига Тренчин 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Тренчин Суперлига Тренчин 4:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Тренчин Суперлига Тренчин 3:0 Ружомберок Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|12
|9
|2
|1
|34 - 11
|29
|2.
|Жилина
|12
|8
|3
|1
|25 - 9
|27
|3.
|ДАК
|0:0
|13
|8
|2
|3
|23 - 14
|26
|4.
|Спартак Трнава
|12
|5
|2
|5
|17 - 16
|17
|5.
|Ружомберок
|2:2
|13
|4
|5
|4
|16 - 17
|17
|6.
|Злате Моравце
|0:0
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|7.
|Сеница
|0:0
|13
|4
|3
|6
|15 - 23
|15
|8.
|Тренчин
|2:2
|13
|3
|5
|5
|23 - 24
|14
|9.
|Середь
|0:0
|13
|3
|5
|5
|14 - 19
|14
|10.
|Земплин
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|11.
|Погронье
|0:0
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|12.
|Нитра
|0:0
|13
|2
|2
|9
|11 - 26
|8
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