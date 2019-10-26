Словакия: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2019-2020
Ружомберок
2:2
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Тренчин
0'
1:0
21' Гол
Lukas Kojnok
40' Желтая карточка
Костадинов Тихомир
1:1
41' Пенальти
Чатакович Хамза
45' Желтая карточка
Твардзик Филип
62' Желтая карточка
Эль-Махдиуи Ашраф
2:1
63' Гол
Масло Ян
2:2
79' Гол
Osman Bukari
82' Желтая карточка
Колвейк Райан
90'+2

Ход матча

21'
Lukas Kojnok
1:0
40'
Костадинов Тихомир
 
41'
1:1
Чатакович Хамза
45'
Твардзик Филип
 
62'
 
Эль-Махдиуи Ашраф
63'
Масло Ян
2:1
79'
2:2
Osman Bukari
82'
 
Колвейк Райан

Предыдущие игры

Ружомберок Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Нитра 1:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Слован Братислава Земплин 0:1 Ружомберок ДАК 0:1 Ружомберок
Ружомберок 1:1 Середь Злате Моравце 4:2 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Сеница 2:2 Ружомберок Ружомберок 2:3 Жилина Ружомберок 0:1 Погронье Тренчин 1:1 Ружомберок Ружомберок 1:0 Нитра Левски София 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:2 Левски София Жилина 4:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 ДАК Земплин 0:3 Ружомберок Ружомберок 3:2 Слован Братислава Ружомберок 1:0 Середь Слован Братислава 3:2 Ружомберок
Тренчин Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Тренчин 2:3 Сеница Тренчин 2:2 Злате Моравце Середь 1:1 Тренчин Тренчин 2:4 Слован Братислава
Земплин 2:1 Тренчин Тренчин 2:2 Нитра Погронье 0:4 Тренчин Спартак Трнава 1:2 Тренчин Тренчин 2:1 ДАК Жилина 2:1 Тренчин Тренчин 1:1 Ружомберок Сеница 3:1 Тренчин Спартак Трнава 0:0 Тренчин Тренчин 4:0 Железярне Подбрезова Злате Моравце 2:1 Тренчин Тренчин 1:4 Нитра Сеница 4:0 Тренчин Железярне Подбрезова 0:0 Тренчин Тренчин 1:0 Злате Моравце Тренчин 2:3 Сеница

Последние игры между собой

Ружомберок: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Тренчин: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Тренчин 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 Тренчин Суперлига Тренчин 1:4 Ружомберок Суперлига Тренчин 3:1 Ружомберок Суперлига
Ружомберок 2:1 Тренчин Суперлига Тренчин 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:3 Тренчин Суперлига Тренчин 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:3 Тренчин Суперлига Ружомберок 0:0 Тренчин Кубок Тренчин 3:1 Ружомберок Суперлига Тренчин 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Тренчин Кубок Тренчин 5:1 Ружомберок Кубок Ружомберок 0:3 Тренчин Суперлига Тренчин 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Тренчин Суперлига Тренчин 4:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Тренчин Суперлига Тренчин 3:0 Ружомберок Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 12 9 2 1 34 - 11 29
2. Жилина 12 8 3 1 25 - 9 27
3. ДАК 0:0 13 8 2 3 23 - 14 26
4. Спартак Трнава 12 5 2 5 17 - 16 17
5. Ружомберок 2:2 13 4 5 4 16 - 17 17
6. Злате Моравце 0:0 13 4 5 4 14 - 16 17
7. Сеница 0:0 13 4 3 6 15 - 23 15
8. Тренчин 2:2 13 3 5 5 23 - 24 14
9. Середь 0:0 13 3 5 5 14 - 19 14
10. Земплин 12 3 4 5 13 - 16 13
11. Погронье 0:0 13 2 4 7 12 - 26 10
12. Нитра 0:0 13 2 2 9 11 - 26 8
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    82'
    Колвейк Райан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    79'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    79'
    Г О О О О Л - Osman Bukari бьет в цель!
  • Описание гола
    64'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    63'
    Г О О О О Л - Масло Ян бьет в цель!
  • Желтая карточка
    62'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    62'
    Эль-Махдиуи Ашраф получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Твардзик Филип получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Чатакович Хамза из команды Тренчин забивает с точки!
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Чатакович Хамза из команды Тренчин забивает с точки!
  • Желтая карточка
    40'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Костадинов Тихомир получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Lukas Kojnok бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...