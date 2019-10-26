Греция: Суперлига 2019-2020
ОФИ
1:0
Второй тайм: 71'
Стадион: Теодорос Вардинояннис
Ксанти
9' Желтая карточкаЭдуардо Тейшейра
21' Желтая карточкаКовачевич Александар
0:0
22' Не забитый пенальтиНаби Адил
29' Желтая карточкаСтургеон Фабиу
30' Желтая карточкаКоровесис Никос
1:0
47' ГолJoao Figueiredo
10
Наби
Адил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ваш РикардуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Georgios Simos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Mehdi TerkiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
75 Мулин ТибоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kiko Ramirez
Ход матча
22'
0:0
29'
30'
47'
1:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
ОФИ Последние 20 матчей: +8 =4 -8Олимпиакос 2:1 ОФИ ОФИ 4:1 Паниониос ОФИ 3:1 Астерас Волос 1:0 ОФИ
Ксанти Последние 20 матчей: +6 =5 -9Ксанти 0:1 Арис Салоники Панатинаикос 0:1 Ксанти Ксанти 3:1 Волос Лариса 3:0 Ксанти
Ксанти 2:1 Астерас Панаитоликос 1:2 Ксанти АЕК 1:2 Ксанти Арис Салоники 7:2 Ксанти Ксанти 2:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:0 Ксанти Ксанти 1:3 АЕК Ксанти 1:2 ПАОК Паниониос 1:0 Ксанти Ксанти 0:0 Астерас ПАС Янина 0:0 Ксанти Ксанти 0:1 Левадиакос Лариса 1:1 Ксанти Ксанти 0:0 Ламия ОФИ 0:0 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники
Последние игры между собой
ОФИ: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 10
Ксанти: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 5
ОФИ 0:1 Ксанти Суперлига Ксанти 3:0 ОФИ Кубок ОФИ 1:1 Ксанти Кубок Ксанти 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 Ксанти Кубок Греции ОФИ 3:2 Ксанти Суперлига Ксанти 2:1 ОФИ Суперлига Ксанти 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:0 Ксанти Суперлига ОФИ 1:0 Ксанти Суперлига Ксанти 3:1 ОФИ Суперлига Ксанти 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:2 Ксанти Суперлига ОФИ 2:0 Ксанти Суперлига Ксанти 1:0 ОФИ Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|7
|6
|1
|0
|14 - 3
|19
|2.
|ПАОК
|7
|5
|2
|0
|16 - 9
|17
|3.
|ОФИ
|1:0
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|4.
|Ксанти
|0:1
|8
|5
|0
|3
|10 - 9
|15
|5.
|АЕК
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|6.
|Волос
|7
|3
|0
|4
|9 - 15
|9
|7.
|Лариса
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|8.
|Арис Салоники
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|9.
|Атромитос
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|10.
|Панатинаикос
|7
|2
|2
|3
|5 - 10
|8
|11.
|Астерас
|7
|2
|0
|5
|8 - 12
|6
|12.
|Паниониос
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|13.
|Ламия
|7
|0
|4
|3
|4 - 11
|4
|14.
|Панаитоликос
|7
|0
|2
|5
|5 - 12
|2
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