Греция: Суперлига 2019-2020

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ОФИ
1:0
Второй тайм: 71'

Стадион:
Ксанти
0'
9' Желтая карточка
Эдуардо Тейшейра
21' Желтая карточка
Ковачевич Александар
0:0
22' Не забитый пенальти
Наби Адил
29' Желтая карточка
Стургеон Фабиу
30' Желтая карточка
Коровесис Никос
1:0
47' Гол
Joao Figueiredo
71'
32
Domitris
Sotiriou
47
Браун
Кристофер
16
Маринакис
Никос
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
8
Juan
Neira1
29
Miguel
Mellado
19
Kosmas
Tsilianidis
10
Наби
Адил
11
Семеду
Лисандру
20
Joao
Figueiredo
1
Абад
Карлос
2
Дюрестам
Микаэль
4
Aristotle
Karasalidis
31
Christos
Lisgaras
27
Vasilios
Fasidis
28
Mehdi
Terki
9
Ковачевич
Александар
7
Стургеон
Фабиу
12
Эдуардо
Тейшейра
91
William
Douglas
de
Amorim1
11
Jordan
Faucher
ОФИ
4-2-3-1
Ксанти
4-2-3-1

Ход матча

9'
 
Эдуардо Тейшейра
21'
 
Ковачевич Александар
22'
Наби Адил
0:0
29'
 
Стургеон Фабиу
30'
Коровесис Никос
 
47'
Joao Figueiredo
1:0
56'
 
Баррьентос Жан
Эдуардо Тейшейра
56'
 
Мулин Тибо
Ковачевич Александар
66'
Anestis Nastos
Браун Кристофер
 
71'
Dimitrios Manos
Kosmas Tsilianidis
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Олимпиакос 2:1 ОФИ ОФИ 4:1 Паниониос ОФИ 3:1 Астерас Волос 1:0 ОФИ
ОФИ 3:1 Панаитоликос Панатинаикос 1:3 ОФИ Арис Салоники 1:1 ОФИ Виллем II 2:1 ОФИ Эммен 3:0 ОФИ Аякс 6:2 ОФИ Эйпен 3:1 ОФИ Атромитос 0:2 ОФИ ОФИ 1:1 Астерас Панатинаикос 1:3 ОФИ ОФИ 1:0 ПАС Янина Арис Салоники 3:1 ОФИ ОФИ 2:0 Левадиакос Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ ОФИ 0:0 Лариса Олимпиакос 5:1 ОФИ
Ксанти Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Ксанти 0:1 Арис Салоники Панатинаикос 0:1 Ксанти Ксанти 3:1 Волос Лариса 3:0 Ксанти
Ксанти 2:1 Астерас Панаитоликос 1:2 Ксанти АЕК 1:2 Ксанти Арис Салоники 7:2 Ксанти Ксанти 2:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:0 Ксанти Ксанти 1:3 АЕК Ксанти 1:2 ПАОК Паниониос 1:0 Ксанти Ксанти 0:0 Астерас ПАС Янина 0:0 Ксанти Ксанти 0:1 Левадиакос Лариса 1:1 Ксанти Ксанти 0:0 Ламия ОФИ 0:0 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 10
Ксанти: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 5
ОФИ 0:0 Ксанти Суперлига Ксанти 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 2:1 Ксанти Кубок Ксанти 1:0 ОФИ Кубок
ОФИ 0:1 Ксанти Суперлига Ксанти 3:0 ОФИ Кубок ОФИ 1:1 Ксанти Кубок Ксанти 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 Ксанти Кубок Греции ОФИ 3:2 Ксанти Суперлига Ксанти 2:1 ОФИ Суперлига Ксанти 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:0 Ксанти Суперлига ОФИ 1:0 Ксанти Суперлига Ксанти 3:1 ОФИ Суперлига Ксанти 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:2 Ксанти Суперлига ОФИ 2:0 Ксанти Суперлига Ксанти 1:0 ОФИ Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 7 6 1 0 14 - 3 19
2. ПАОК 7 5 2 0 16 - 9 17
3. ОФИ 1:0 8 5 1 2 16 - 8 16
4. Ксанти 0:1 8 5 0 3 10 - 9 15
5. АЕК 7 4 2 1 12 - 8 14
6. Волос 7 3 0 4 9 - 15 9
7. Лариса 7 2 3 2 9 - 7 9
8. Арис Салоники 7 2 2 3 11 - 9 8
9. Атромитос 7 2 2 3 11 - 11 8
10. Панатинаикос 7 2 2 3 5 - 10 8
11. Астерас 7 2 0 5 8 - 12 6
12. Паниониос 7 1 1 5 5 - 11 4
13. Ламия 7 0 4 3 4 - 11 4
14. Панаитоликос 7 0 2 5 5 - 12 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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