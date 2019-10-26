Австрия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Аустрия Вена
0:2
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Ваттенс
0'
0:1
4' Гол в свои ворота
Джегго Джеймс
0:2
5' Гол
Benjamin Pranter
23' Желтая карточка
Грюнвальд Александр
42' Желтая карточка
Сербест Таркан
43' Желтая карточка
Michael Svoboda
45'+3
13
Лучич
Иван
III
17
Клайн
Флориан
15
Сербест
Таркан
30
Мадль
Михаэль
24
Боркович
Александар
28
Марчинко
Кристоф
10
Грюнвальд
Александр
4
Джегго
Джеймс
36
Dominik
Fitz
14
Моншайн
Кристоф
26
Тургеман
Алон
25
Ferdinand
Oswald
19
Sandro
Neurauter
34
Stefan
Hager
3
Michael
Svoboda
26
Florian
Buchacher
42
Мадер
Флориан
46
Lukas
Grgic
18
Вальх
Клеменс
16
Florian
Rieder
7
Benjamin
Pranter
22
Дедич
Златко
Аустрия Вена
5-3-2
Ваттенс
4-2-3-1

Ход матча

4'
0:1
Джегго Джеймс
5'
0:2
Benjamin Pranter
23'
Грюнвальд Александр
 
34'
 
Kelvin Yeboah
Вальх Клеменс
42'
Сербест Таркан
 
43'
 
Michael Svoboda

Предыдущие игры

Аустрия Вена Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 4:1 Аустрия Вена Ваттенс 5:2 Аустрия Вена
Аустрия Вена 2:0 Альтах Вольфсбергер 3:0 Аустрия Вена Маннерсдорф 0:8 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Аустрия Клагенфурт Аустрия Вена 1:3 Рапид Вена Хартберг 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Адмира Аполлон 3:1 Аустрия Вена Маттерсбург 1:5 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Аполлон Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Ваттенс 3:1 Аустрия Вена Коттманнсдорф 0:9 Аустрия Вена Гафленц 0:5 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:1 КПР Аустрия Вена 2:1 Баник Острава
Ваттенс Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ваттенс 0:1 Хартберг Адмира 3:1 Ваттенс Вольфсбергер 2:2 Ваттенс Ваттенс 5:2 Аустрия Вена
Ваттенс 0:2 Рапид Вена Маттерсбург 0:2 Ваттенс Ваттенс 1:5 Ред Булл Зальцбург Штурм 2:0 Ваттенс ЛАСК 1:1 Ваттенс Ваттенс 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 3:2 Ваттенс Ваттенс 3:1 Аустрия Вена Трайбах 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ваттенс 0:2 Карлсруэ Вердер 1:0 Ваттенс Хорн 1:3 Ваттенс Ваттенс 1:0 Аустрия Люстенау Лиферинг 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:1 Амштеттен

Последние игры между собой

Аустрия Вена: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ваттенс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Ваттенс 5:2 Аустрия Вена Кубок Ваттенс 3:1 Аустрия Вена Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 11 9 2 0 47 - 10 29
2. ЛАСК 11 8 2 1 25 - 8 26
3. Вольфсбергер 11 7 2 2 28 - 11 23
4. Рапид Вена 11 6 3 2 23 - 14 21
5. Штурм 0:0 12 5 3 4 16 - 11 18
6. Хартберг 1:0 12 5 3 4 22 - 23 18
7. Ваттенс 2:0 12 3 3 6 15 - 21 12
8. Аустрия Вена 0:2 12 3 3 6 16 - 24 12
9. Маттерсбург 0:1 12 3 1 8 16 - 33 10
10. Адмира 11 2 2 7 12 - 29 8
11. Санкт-Пёльтен 0:0 12 1 5 6 8 - 31 8
12. Альтах 11 2 1 8 17 - 30 7
13. Admira2 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    43'
    Michael Svoboda получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Сербест Таркан получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Вальх Клеменс уходит, Kelvin Yeboah вместо него
  • Желтая карточка
    23'
    Грюнвальд Александр получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Беньямин Прантер бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    ГООООООООЛ - Джегго Джеймс очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Описание гола
    4'
    ГООООООООЛ - [player1] очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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