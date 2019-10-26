Австрия: Бундеслига 2019-2020
Аустрия Вена
0:2
Первый тайм: 45+'
Стадион: Дженерали Арена
Ваттенс
0:1
4' Гол в свои воротаДжегго Джеймс
0:2
5' ГолBenjamin Pranter
23' Желтая карточкаГрюнвальд Александр
42' Желтая карточкаСербест Таркан
43' Желтая карточкаMichael Svoboda
36
Dominik
Fitz
34
Stefan
Hager
46
Lukas
Grgic
22
Дедич
Златко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Dominik FitzПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Пенц ПатрикВратарь
-
22 Кавлан КанерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эбнер ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Stefan HagerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
46 Lukas GrgicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Felix AdjeiПолузащитник
-
11 Lukas KatnikНападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
Ход матча
4'
0:1
5'
0:2
42'
43'
Предыдущие игры
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +9 =3 -8Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 4:1 Аустрия Вена Ваттенс 5:2 Аустрия Вена
Аустрия Вена 2:0 Альтах Вольфсбергер 3:0 Аустрия Вена Маннерсдорф 0:8 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Аустрия Клагенфурт Аустрия Вена 1:3 Рапид Вена Хартберг 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Адмира Аполлон 3:1 Аустрия Вена Маттерсбург 1:5 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Аполлон Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Ваттенс 3:1 Аустрия Вена Коттманнсдорф 0:9 Аустрия Вена Гафленц 0:5 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:1 КПР Аустрия Вена 2:1 Баник Острава
Ваттенс Последние 20 матчей: +9 =3 -8Ваттенс 0:1 Хартберг Адмира 3:1 Ваттенс Вольфсбергер 2:2 Ваттенс Ваттенс 5:2 Аустрия Вена
Ваттенс 0:2 Рапид Вена Маттерсбург 0:2 Ваттенс Ваттенс 1:5 Ред Булл Зальцбург Штурм 2:0 Ваттенс ЛАСК 1:1 Ваттенс Ваттенс 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 3:2 Ваттенс Ваттенс 3:1 Аустрия Вена Трайбах 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ваттенс 0:2 Карлсруэ Вердер 1:0 Ваттенс Хорн 1:3 Ваттенс Ваттенс 1:0 Аустрия Люстенау Лиферинг 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:1 Амштеттен
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ваттенс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|9
|2
|0
|47 - 10
|29
|2.
|ЛАСК
|11
|8
|2
|1
|25 - 8
|26
|3.
|Вольфсбергер
|11
|7
|2
|2
|28 - 11
|23
|4.
|Рапид Вена
|11
|6
|3
|2
|23 - 14
|21
|5.
|Штурм
|0:0
|12
|5
|3
|4
|16 - 11
|18
|6.
|Хартберг
|1:0
|12
|5
|3
|4
|22 - 23
|18
|7.
|Ваттенс
|2:0
|12
|3
|3
|6
|15 - 21
|12
|8.
|Аустрия Вена
|0:2
|12
|3
|3
|6
|16 - 24
|12
|9.
|Маттерсбург
|0:1
|12
|3
|1
|8
|16 - 33
|10
|10.
|Адмира
|11
|2
|2
|7
|12 - 29
|8
|11.
|Санкт-Пёльтен
|0:0
|12
|1
|5
|6
|8 - 31
|8
|12.
|Альтах
|11
|2
|1
|8
|17 - 30
|7
|13.
|Admira2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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