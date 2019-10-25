Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Омония
1:1
Второй тайм: 65'
Олимпиакос Никосия
0'
1:0
47' Гол
Thiago Santos I
1:1
60' Гол
Захариу Панайотис
65'

Ход матча

47'
Thiago Santos I
1:0
60'
1:1
Захариу Панайотис

Предыдущие игры

Омония Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Анортосис 0:0 Омония Пафос 2:1 Омония Омония 1:0 Аполлон АЕК Ларнака 2:2 Омония
Омония 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:2 Омония АЕК Ларнака 2:1 Омония Омония 1:2 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Неа Саламина 5:2 Омония Омония 0:2 Аполлон Омония 0:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Неа Саламина Аполлон 3:1 Омония Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:0 Омония Омония 2:2 Докса Катокопия Эрмис Арадиппу 0:2 Омония
Олимпиакос Никосия Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 3:2 Олимпиакос Никосия
Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 6:0 Лакатамия Кармиотисса 2:5 Олимпиакос Никосия Дигенис Вороклинис 0:3 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:2 АСИЛ Лыси Олимпиакос Никосия 0:2 Арис Лимассол Этникос Ахна 2:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:0 Закакиу МЭАП Нису 1:2 Олимпиакос Никосия Айя-Напа 1:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 5:0 ПАЕЕК Акритас Хлоракас 1:4 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:1 Дигенис Вороклинис АСИЛ Лыси 2:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:5 Пафос Арис Лимассол 2:3 Олимпиакос Никосия

Последние игры между собой

Омония: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 0
Олимпиакос Никосия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 10
Олимпиакос Никосия 2:3 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:4 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион
Омония 1:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 0:2 Омония Первый дивизион Олимпиакос Никосия 0:2 Омония Первый дивизион Омония 2:2 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Омония 5:1 Олимпиакос Никосия Кубок Олимпиакос Никосия 1:3 Омония Кубок Омония 2:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Омония 1:0 Олимпиакос Никосия Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Омония 1:0 7 4 2 1 9 - 4 14
2. Анортосис 5 3 2 0 7 - 2 11
3. Этникос Ахна 5 3 1 1 9 - 9 10
4. АЕК Ларнака 6 2 4 0 12 - 6 10
5. АПОЭЛ 3 3 0 0 8 - 2 9
6. Неа Саламина 6 3 0 3 8 - 10 9
7. АЕЛ Лимаcсол 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Аполлон 6 2 1 3 7 - 8 7
9. Пафос 6 2 1 3 7 - 10 7
10. Эносис 6 1 0 5 9 - 13 3
11. Олимпиакос Никосия 0:1 6 0 3 3 7 - 11 3
12. Докса Катокопия 6 0 2 4 3 - 10 2
  • Второй тайм
  • Описание гола
    60'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    60'
    Г О О О О Л - Захариу Панайотис бьет в цель!
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Тьяго Сантос бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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