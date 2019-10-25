Кипр: Первый дивизион 2019-2020
Омония
1:1
Второй тайм: 65'
Олимпиакос Никосия
1:0
47' ГолThiago Santos I
1:1
60' ГолЗахариу Панайотис
Ход матча
47'
1:0
60'
Предыдущие игры
Омония Последние 20 матчей: +6 =6 -8Анортосис 0:0 Омония Пафос 2:1 Омония Омония 1:0 Аполлон АЕК Ларнака 2:2 Омония
Омония 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:2 Омония АЕК Ларнака 2:1 Омония Омония 1:2 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Неа Саламина 5:2 Омония Омония 0:2 Аполлон Омония 0:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Неа Саламина Аполлон 3:1 Омония Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:0 Омония Омония 2:2 Докса Катокопия Эрмис Арадиппу 0:2 Омония
Олимпиакос Никосия Последние 20 матчей: +10 =4 -6Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 3:2 Олимпиакос Никосия
Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 6:0 Лакатамия Кармиотисса 2:5 Олимпиакос Никосия Дигенис Вороклинис 0:3 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:2 АСИЛ Лыси Олимпиакос Никосия 0:2 Арис Лимассол Этникос Ахна 2:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:0 Закакиу МЭАП Нису 1:2 Олимпиакос Никосия Айя-Напа 1:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 5:0 ПАЕЕК Акритас Хлоракас 1:4 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:1 Дигенис Вороклинис АСИЛ Лыси 2:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:5 Пафос Арис Лимассол 2:3 Олимпиакос Никосия
Последние игры между собой
Омония: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 0
Олимпиакос Никосия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 10
Омония 1:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 0:2 Омония Первый дивизион Олимпиакос Никосия 0:2 Омония Первый дивизион Омония 2:2 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Омония 5:1 Олимпиакос Никосия Кубок Олимпиакос Никосия 1:3 Омония Кубок Омония 2:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Омония 1:0 Олимпиакос Никосия Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Омония
|1:0
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|2.
|Анортосис
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|3.
|Этникос Ахна
|5
|3
|1
|1
|9 - 9
|10
|4.
|АЕК Ларнака
|6
|2
|4
|0
|12 - 6
|10
|5.
|АПОЭЛ
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|6.
|Неа Саламина
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Аполлон
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|9.
|Пафос
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|Эносис
|6
|1
|0
|5
|9 - 13
|3
|11.
|Олимпиакос Никосия
|0:1
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|12.
|Докса Катокопия
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
Загрузка...