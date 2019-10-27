Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Докса Катокопия
0:2
Перерыв
Анортосис
0'
0:1
10' Гол
Райо Рубен
0:2
36' Гол
Дюриш Михал

Ход матча

10'
0:1
Райо Рубен
36'
0:2
Дюриш Михал

Предыдущие игры

Докса Катокопия Последние 20 матчей: +4 =7 -9
АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:3 Эносис АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Этникос Ахна
Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:2 Омония Анортосис 0:3 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Алки Ороклинис Пафос 3:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:2 Эносис Докса Катокопия 3:3 Анортосис Эрмис Арадиппу 0:4 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:4 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Пафос Эносис 1:0 Докса Катокопия Пафос 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Докса Катокопия 1:1 Эрмис Арадиппу Омония 2:2 Докса Катокопия
Анортосис Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Анортосис 0:0 Омония Анортосис 3:1 Аполлон Анортосис 2:0 Пафос Эносис 1:2 Анортосис
АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис Анортосис 0:3 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:0 Анортосис Анортосис 1:1 Пафос Эносис 2:2 Анортосис Анортосис 3:2 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 3:3 Анортосис Анортосис 3:0 Алки Ороклинис Пафос 0:1 Анортосис Анортосис 1:1 Эносис Эрмис Арадиппу 2:1 Анортосис Эрмис Арадиппу 2:3 Анортосис Анортосис 0:0 Омония Неа Саламина 0:2 Анортосис Анортосис 0:3 Аполлон АЕК Ларнака 3:0 Анортосис

Последние игры между собой

Докса Катокопия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Анортосис: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Анортосис 0:3 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 3:3 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 Анортосис Первый дивизион
Докса Катокопия 0:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Докса Катокопия Первый дивизион Анортосис 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Анортосис 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:4 Анортосис Первый дивизион Докса Катокопия 1:6 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:2 Докса Катокопия Первый дивизион Анортосис 1:0 Докса Катокопия Товарищеские матчи Анортосис 3:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Докса Катокопия Международные матчи (клубы) Анортосис 4:1 Докса Катокопия Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 2:0 6 4 2 0 9 - 2 14
2. Омония 7 3 3 1 9 - 5 12
3. Этникос Ахна 6 3 2 1 10 - 10 11
4. АЕЛ Лимаcсол 7 3 2 2 8 - 8 11
5. АЕК Ларнака 7 2 5 0 16 - 10 11
6. АПОЭЛ 3 3 0 0 8 - 2 9
7. Неа Саламина 6 3 0 3 8 - 10 9
8. Пафос 7 2 2 3 8 - 11 8
9. Аполлон 7 2 1 4 8 - 10 7
10. Олимпиакос Никосия 6 0 4 2 8 - 11 4
11. Эносис 7 1 1 5 13 - 17 4
12. Докса Катокопия 0:2 7 0 2 5 3 - 12 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Дюриш Михал бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Райо Рубен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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