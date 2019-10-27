Кипр: Первый дивизион 2019-2020
Докса Катокопия
0:2
Перерыв
Анортосис
0:1
10' ГолРайо Рубен
0:2
36' ГолДюриш Михал
Ход матча
10'
0:1
36'
0:2
Предыдущие игры
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +4 =7 -9АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:3 Эносис АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Этникос Ахна
Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:2 Омония Анортосис 0:3 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Алки Ороклинис Пафос 3:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:2 Эносис Докса Катокопия 3:3 Анортосис Эрмис Арадиппу 0:4 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:4 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Пафос Эносис 1:0 Докса Катокопия Пафос 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Докса Катокопия 1:1 Эрмис Арадиппу Омония 2:2 Докса Катокопия
Анортосис Последние 20 матчей: +8 =7 -5Анортосис 0:0 Омония Анортосис 3:1 Аполлон Анортосис 2:0 Пафос Эносис 1:2 Анортосис
АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис Анортосис 0:3 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:0 Анортосис Анортосис 1:1 Пафос Эносис 2:2 Анортосис Анортосис 3:2 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 3:3 Анортосис Анортосис 3:0 Алки Ороклинис Пафос 0:1 Анортосис Анортосис 1:1 Эносис Эрмис Арадиппу 2:1 Анортосис Эрмис Арадиппу 2:3 Анортосис Анортосис 0:0 Омония Неа Саламина 0:2 Анортосис Анортосис 0:3 Аполлон АЕК Ларнака 3:0 Анортосис
Последние игры между собой
Докса Катокопия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Анортосис: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Докса Катокопия 0:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Докса Катокопия Первый дивизион Анортосис 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Анортосис 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:4 Анортосис Первый дивизион Докса Катокопия 1:6 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:2 Докса Катокопия Первый дивизион Анортосис 1:0 Докса Катокопия Товарищеские матчи Анортосис 3:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Докса Катокопия Международные матчи (клубы) Анортосис 4:1 Докса Катокопия Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|2:0
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|2.
|Омония
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|3.
|Этникос Ахна
|6
|3
|2
|1
|10 - 10
|11
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|5.
|АЕК Ларнака
|7
|2
|5
|0
|16 - 10
|11
|6.
|АПОЭЛ
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|7.
|Неа Саламина
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|8.
|Пафос
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|9.
|Аполлон
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|10.
|Олимпиакос Никосия
|6
|0
|4
|2
|8 - 11
|4
|11.
|Эносис
|7
|1
|1
|5
|13 - 17
|4
|12.
|Докса Катокопия
|0:2
|7
|0
|2
|5
|3 - 12
|2
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