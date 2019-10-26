Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Аполлон
1:2
Конец матча
АЕЛ Лимаcсол
0'
8' Желтая карточка
Нсуэ Эмилио
20' Желтая карточка
Daniel Carr
29' Желтая карточка
Антониу Минас
1:0
37' Гол
Daniel Carr
41' Желтая карточка
Roger M'Pinda
1:1
42' Гол
Ivan Franca
58' Желтая карточка
Вилер Христос
60' Желтая карточка
Медоевич Слободан
78' Желтая карточка
Малл Джоэл
1:2
79' Гол
Хурадо Рубен
86' Желтая карточка
Тейшейра Нильс
90'+5
Аполлон
АЕЛ Лимаcсол

Ход матча

8'
Нсуэ Эмилио
 
20'
Daniel Carr
 
21'
 
Хурадо Рубен
Ryan Mmaee
29'
 
Антониу Минас
37'
Daniel Carr
1:0
41'
Roger M'Pinda
 
42'
1:1
Ivan Franca
46'
Сакетти Эстебан
Roger M'Pinda
 
51'
 
Торрес Мануэль
Ivan Franca
58'
 
Вилер Христос
60'
 
Медоевич Слободан
65'
Перейра Факундо
Гакпе Серж
 
73'
Папулис Фотис
Янниотас Яннис
 
78'
Малл Джоэл
 
79'
1:2
Хурадо Рубен
86'
 
Тейшейра Нильс
87'
 
Рашо Момчило
Годал Борис

Предыдущие игры

Аполлон Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Этникос Ахна 1:0 Аполлон Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 3:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:0 Аполлон
Омония 1:0 Аполлон Аполлон 3:2 Пафос Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Аполлон 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Аполлон Аполлон 3:1 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 2:1 Аполлон Аполлон 4:0 Кауно Жальгирис Кауно Жальгирис 0:2 Аполлон Аполлон 0:2 Динамо Москва Неа Саламина 2:1 Аполлон Аполлон 1:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 3:0 Аполлон Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон
АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +7 =5 -8
АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 3:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия
АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис АЕЛ Лимаcсол 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 4:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 5:2 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Неа Саламина 0:2 АЕЛ Лимаcсол Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол

Последние игры между собой

Аполлон: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
АЕЛ Лимаcсол: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон Кубок Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Кубок АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон Первый дивизион
Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 5:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 Аполлон Кубок Аполлон 2:0 АЕЛ Лимаcсол Кубок АЕЛ Лимаcсол 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Аполлон 3:3 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:2 Аполлон Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Омония 7 3 3 1 9 - 5 12
2. Анортосис 5 3 2 0 7 - 2 11
3. Этникос Ахна 6 3 2 1 10 - 10 11
4. АЕЛ Лимаcсол 7 3 2 2 8 - 8 11
5. АЕК Ларнака 6 2 4 0 12 - 6 10
6. АПОЭЛ 3 3 0 0 8 - 2 9
7. Неа Саламина 6 3 0 3 8 - 10 9
8. Пафос 7 2 2 3 8 - 11 8
9. Аполлон 7 2 1 4 8 - 10 7
10. Олимпиакос Никосия 6 0 4 2 8 - 11 4
11. Эносис 6 1 0 5 9 - 13 3
12. Докса Катокопия 6 0 2 4 3 - 10 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Ivan Franca бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Roger M'Pinda получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Daniel Carr бьет в цель!
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Антониу Минас получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Райан Ммайе уходит, Хурадо Рубен вместо него
  • Желтая карточка
    20'
    Daniel Carr получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Нсуэ Эмилио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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