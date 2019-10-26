Кипр: Первый дивизион 2019-2020
Аполлон
1:2
Конец матча
АЕЛ Лимаcсол
8' Желтая карточкаНсуэ Эмилио
20' Желтая карточкаDaniel Carr
29' Желтая карточкаАнтониу Минас
1:0
37' ГолDaniel Carr
41' Желтая карточкаRoger M'Pinda
1:1
42' ГолIvan Franca
58' Желтая карточкаВилер Христос
60' Желтая карточкаМедоевич Слободан
78' Желтая карточкаМалл Джоэл
1:2
79' ГолХурадо Рубен
86' Желтая карточкаТейшейра Нильс
- Основной состав
-
36 Малл ДжоэлВратарь
-
44 Юсте ЭкторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Гакпе СержПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Daniel CarrНападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Педру ЖоауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вукоманович Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Годал БорисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ryan MmaeeНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Хурадо РубенНападающий
-
-
27 Рашо Момчило
-
-
Главный тренер: Dusan Kerkez
Ход матча
8'
20'
29'
37'
1:0
41'
42'
1:1
58'
78'
79'
1:2
86'
Предыдущие игры
Аполлон Последние 20 матчей: +7 =3 -10Этникос Ахна 1:0 Аполлон Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 3:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:0 Аполлон
Омония 1:0 Аполлон Аполлон 3:2 Пафос Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Аполлон 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Аполлон Аполлон 3:1 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 2:1 Аполлон Аполлон 4:0 Кауно Жальгирис Кауно Жальгирис 0:2 Аполлон Аполлон 0:2 Динамо Москва Неа Саламина 2:1 Аполлон Аполлон 1:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 3:0 Аполлон Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон
АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +7 =5 -8АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 3:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия
АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис АЕЛ Лимаcсол 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 4:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 5:2 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Неа Саламина 0:2 АЕЛ Лимаcсол Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол
Последние игры между собой
Аполлон: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
АЕЛ Лимаcсол: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 5:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 Аполлон Кубок Аполлон 2:0 АЕЛ Лимаcсол Кубок АЕЛ Лимаcсол 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Аполлон 3:3 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:2 Аполлон Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Омония
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|2.
|Анортосис
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|3.
|Этникос Ахна
|6
|3
|2
|1
|10 - 10
|11
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|5.
|АЕК Ларнака
|6
|2
|4
|0
|12 - 6
|10
|6.
|АПОЭЛ
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|7.
|Неа Саламина
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|8.
|Пафос
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|9.
|Аполлон
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|10.
|Олимпиакос Никосия
|6
|0
|4
|2
|8 - 11
|4
|11.
|Эносис
|6
|1
|0
|5
|9 - 13
|3
|12.
|Докса Катокопия
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
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