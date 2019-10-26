Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Виллем II
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 13877
Ваалвейк
0'
1:0
11' Гол
Хееркенс Фреек
2:0
14' Гол
Льонч Поль
2:1
20' Гол
Элберс Стэнли
68' Желтая карточка
Элберс Стэнли
90'+6
1
Велленройтер
Тимон
26
Ниукоп
Барт
25
Хольмен
Себастьян
4
Питерс
Йорденс
3
Хееркенс
Фреек
17
Саддики
Дрис
21
Mike
Ndayishimiye
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
10
Павлидис
Вангелис
11
Кёлерт
Матс
II
1
Вассен
Этьенн
2
Гаари
Жюрьен
12
Мёлдер
Ханс
4
Делькруа
Ханнес
28
Бакари
Саид
6
Ринстра
Дан
10
Спирингс
Стейн
23
Леманс
Клинт
8
Тахири
Анас
24
Венте
Дилан
17
Элберс
Стэнли
Виллем II
4-3-3
Ваалвейк
4-3-3

Ход матча

11'
Хееркенс Фреек
(Mike Ndayishimiye)
1:0
14'
Льонч Поль
2:0
20'
2:1
Элберс Стэнли
(Бакари Саид)
63'
 
Со Силла
Тахири Анас
66'
Данкерлёй Дамил
Нуннели Че
 
68'
 
Элберс Стэнли
69'
 
Матсен Даррен
Элберс Стэнли
74'
Jhonny Quinonez
Ниукоп Барт
 
78'
 
Мёленстен Мелле
Ринстра Дан
81'
Гладон Пол
Павлидис Вангелис
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Твенте 0:1 Виллем II Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Утрехт 2:0 Виллем II Виллем II 1:0 ВВВ-Венло
Хераклес 4:1 Виллем II Виллем II 0:1 Фейеноорд Виллем II 2:1 Эммен Фортуна Ситтард 2:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс ПЕК Зволле 1:3 Виллем II Виллем II 2:1 ОФИ Зульте-Варегем 1:1 Виллем II Виллем II 0:3 Спарта Роттердам Виллем II 2:0 Осс Виллем II 2:1 Остенде АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Виллем II 2:3 Эммен Виллем II 0:4 Аякс Виллем II 0:3 ПСВ Эксельсиор 1:1 Виллем II
Ваалвейк Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Ваалвейк 1:2 Аякс Гронинген 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Витесс Спарта Роттердам 4:0 Ваалвейк
ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Ваалвейк 3:4 Утрехт-2 Ваалвейк 1:3 ПСВ Ваалвейк 0:3 АДО Ден Хааг Твенте 3:3 Ваалвейк Ваалвейк 0:2 АЗ Алкмаар ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк НАК Бреда 0:2 Ваалвейк Осс 0:1 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Мехелен СДК Путтен 0:8 Ваалвейк Гоу Эхед Иглс 4:5 Ваалвейк Ваалвейк 0:0 Гоу Эхед Иглс Эксельсиор 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Эксельсиор

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Ваалвейк: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Виллем II 3:0 Ваалвейк Кубок Ваалвейк 0:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:0 Ваалвейк Эредивизие Виллем II 2:1 Ваалвейк Эредивизие
Ваалвейк 0:1 Виллем II Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 2 0 31 - 7 26
2. ПСВ 10 7 2 1 26 - 9 23
3. Витесс 0:2 11 7 2 2 22 - 15 23
4. АЗ Алкмаар 10 6 2 2 21 - 8 20
5. Виллем II 11 6 1 4 14 - 15 19
6. Утрехт 10 5 2 3 20 - 13 17
7. Херенвен 10 4 4 2 16 - 11 16
8. Хераклес 0:0 11 4 4 3 14 - 15 16
9. Спарта Роттердам 10 4 3 3 18 - 18 15
10. Твенте 11 4 3 4 21 - 20 15
11. Фейеноорд 10 3 5 2 19 - 18 14
12. Гронинген 10 4 1 5 12 - 12 13
13. ПЕК Зволле 0:0 11 3 2 6 16 - 22 11
14. Эммен 11 3 1 7 14 - 24 10
15. АДО Ден Хааг 2:0 11 3 0 8 13 - 21 9
16. ВВВ-Венло 0:2 11 3 0 8 10 - 26 9
17. Фортуна Ситтард 2:0 11 2 3 6 15 - 25 9
18. Ваалвейк 11 0 1 10 10 - 33 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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