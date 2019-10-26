Голландия: Эредивизие 2019-2020
Виллем II
2:1
Конец матча
Стадион: Конинг Виллем II Зрители: 13877
Ваалвейк
1:0
11' ГолХееркенс Фреек
2:0
14' ГолЛьонч Поль
2:1
20' ГолЭлберс Стэнли
68' Желтая карточкаЭлберс Стэнли
26
Ниукоп
Барт
17
Саддики
Дрис
12
Мёлдер
Ханс
28
Бакари
Саид
23
Леманс
Клинт
24
Венте
Дилан
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Ниукоп БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Саддики ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Вуд МайклВратарь
-
32 Райн ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Костер Адри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Защитник
-
28 Бакари СаидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Леманс КлинтПолузащитник
- Нападающий
-
24 Венте ДиланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Грим МайкВратарь
-
13 Хемскерк КесВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Дрост ЭнрикоЗащитник
- Полузащитник
-
19 Со СиллаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Грим Фред
Ход матча
11'
14'
2:0
20'
2:1
63'
68'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
10 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Виллем II Последние 20 матчей: +8 =3 -9Твенте 0:1 Виллем II Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Утрехт 2:0 Виллем II Виллем II 1:0 ВВВ-Венло
Хераклес 4:1 Виллем II Виллем II 0:1 Фейеноорд Виллем II 2:1 Эммен Фортуна Ситтард 2:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс ПЕК Зволле 1:3 Виллем II Виллем II 2:1 ОФИ Зульте-Варегем 1:1 Виллем II Виллем II 0:3 Спарта Роттердам Виллем II 2:0 Осс Виллем II 2:1 Остенде АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Виллем II 2:3 Эммен Виллем II 0:4 Аякс Виллем II 0:3 ПСВ Эксельсиор 1:1 Виллем II
Ваалвейк Последние 20 матчей: +6 =3 -11Ваалвейк 1:2 Аякс Гронинген 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Витесс Спарта Роттердам 4:0 Ваалвейк
ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Ваалвейк 3:4 Утрехт-2 Ваалвейк 1:3 ПСВ Ваалвейк 0:3 АДО Ден Хааг Твенте 3:3 Ваалвейк Ваалвейк 0:2 АЗ Алкмаар ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк НАК Бреда 0:2 Ваалвейк Осс 0:1 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Мехелен СДК Путтен 0:8 Ваалвейк Гоу Эхед Иглс 4:5 Ваалвейк Ваалвейк 0:0 Гоу Эхед Иглс Эксельсиор 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Эксельсиор
Последние игры между собой
Виллем II: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Ваалвейк: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|10
|8
|2
|0
|31 - 7
|26
|2.
|ПСВ
|10
|7
|2
|1
|26 - 9
|23
|3.
|Витесс
|0:2
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|4.
|АЗ Алкмаар
|10
|6
|2
|2
|21 - 8
|20
|5.
|Виллем II
|11
|6
|1
|4
|14 - 15
|19
|6.
|Утрехт
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|7.
|Херенвен
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|8.
|Хераклес
|0:0
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|9.
|Спарта Роттердам
|10
|4
|3
|3
|18 - 18
|15
|10.
|Твенте
|11
|4
|3
|4
|21 - 20
|15
|11.
|Фейеноорд
|10
|3
|5
|2
|19 - 18
|14
|12.
|Гронинген
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|13.
|ПЕК Зволле
|0:0
|11
|3
|2
|6
|16 - 22
|11
|14.
|Эммен
|11
|3
|1
|7
|14 - 24
|10
|15.
|АДО Ден Хааг
|2:0
|11
|3
|0
|8
|13 - 21
|9
|16.
|ВВВ-Венло
|0:2
|11
|3
|0
|8
|10 - 26
|9
|17.
|Фортуна Ситтард
|2:0
|11
|2
|3
|6
|15 - 25
|9
|18.
|Ваалвейк
|11
|0
|1
|10
|10 - 33
|1
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