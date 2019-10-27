Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Сент-Трюйден
0:0
Перерыв

Стадион:
Гент
0'
29' Желтая карточка
Безус Роман
21
Шмидт
Даниэль
20
Ммаэ
Сами
4
Гарсия
Пол
8
Санкон
Ибраима
7
Ботака
Жордан
12
Samuel
Asamoah
14
Alexandre
De
Bruyn
50
Allan
Sousa
5
Santiago
Colombatto
11
Yohan
Boli
9
Судзуки
Юма
1
Камински
Томас
23
Люстиг
Микаэль
32
Пластун
Игорь
5
Нгадеу
Майкл
15
Мохаммади
Милад
19
Деягере
Брехт
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
16
Дэвид
Джонатан
9
Безус
Роман
7
Яремчук
Роман
13
Квилитая
Георгий
Сент-Трюйден
3-5-2
Гент
4-3-1-2

Ход матча

29'
 
Безус Роман

Предыдущие игры

Сент-Трюйден Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Андерлехт 4:1 Сент-Трюйден Кортрейк 4:0 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 3:3 Генк Сент-Трюйден 2:0 АХ Лёвен
Шарлеруа 0:3 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 1:1 Васланд-Беверен Сент-Трюйден 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:0 Зульте-Варегем Ройал Антверпен 2:0 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 2:1 Стандард Брюгге 6:0 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 0:4 ПАОК Сент-Трюйден 1:2 Ломмель Сент-Трюйден 4:2 Гент Ланс 2:1 Сент-Трюйден ВВВ-Венло 3:3 Сент-Трюйден Маккаби Хайфа 0:0 Сент-Трюйден Спувен-Мопертинген 0:4 Сент-Трюйден
Гент Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Гент 2:2 Вольфсбург Гент 2:0 Васланд-Беверен Брюгге 4:0 Гент Александрия 1:1 Гент
Гент 2:0 Кортрейк Эндрахт Алст 0:4 Гент Зульте-Варегем 2:2 Гент Гент 3:2 Сент-Этьен Гент 3:0 Мехелен Гент 3:2 Серкль Брюгге Риека 1:1 Гент Гент 2:1 Риека Гент 2:0 Остенде Гент 3:0 АЕК Ларнака Мускрон-Перювельз 2:1 Гент АЕК Ларнака 1:1 Гент Гент 6:1 Эйпен Вииторул Констанца 2:1 Гент Шарлеруа 1:1 Гент Гент 6:3 Вииторул Констанца

Последние игры между собой

Сент-Трюйден: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 6
Гент: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 4
Сент-Трюйден 4:2 Гент Товарищеские матчи Сент-Трюйден 0:2 Гент Первый дивизион А Сент-Трюйден 1:3 Гент Кубок Гент 1:2 Сент-Трюйден Первый дивизион А
Гент 3:0 Сент-Трюйден Первый дивизион А Сент-Трюйден 3:2 Гент Первый дивизион А Сент-Трюйден 3:1 Гент Лига Про Гент 2:1 Сент-Трюйден Лига Про Сент-Трюйден 0:2 Гент Лига Про Гент 1:0 Сент-Трюйден Лига Про
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 11 8 3 0 27 - 4 27
2. Стандард 12 7 3 2 25 - 10 24
3. Гент 0:0 11 6 3 2 22 - 12 21
4. Ройал Антверпен 11 6 2 3 23 - 15 20
5. Мехелен 11 6 2 3 19 - 17 20
6. Генк 12 6 2 4 19 - 15 20
7. Зульте-Варегем 12 5 4 3 20 - 14 19
8. Шарлеруа 11 5 3 3 17 - 13 18
9. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
10. Кортрейк 12 4 2 6 21 - 20 14
11. Андерлехт 12 3 4 5 12 - 13 13
12. Сент-Трюйден 0:0 12 3 4 5 12 - 22 13
13. Остенде 12 3 2 7 15 - 25 11
14. Эйпен 12 2 4 6 9 - 24 10
15. Васланд-Беверен 11 1 4 6 8 - 22 7
16. Серкль Брюгге 12 1 0 11 8 - 31 3
17. Mouscron-Peruwelz2 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    29'
    Безус Роман получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Staaien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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