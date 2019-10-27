Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Сент-Трюйден
0:0
Перерыв
Стадион: Стааен
Гент
29' Желтая карточкаБезус Роман
20
Ммаэ
Сами
50
Allan
Sousa
11
Yohan
Boli
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Ммаэ СамиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Allan SousaПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Yohan BoliНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Де Смет ТибоПолузащитник
-
23 Ито ТацуяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Tibo Herbots
-
-
Главный тренер: Марк Брис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Бронн ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Кубо ЮяНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
Ход матча
29'
Предыдущие игры
Сент-Трюйден Последние 20 матчей: +6 =5 -9Андерлехт 4:1 Сент-Трюйден Кортрейк 4:0 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 3:3 Генк Сент-Трюйден 2:0 АХ Лёвен
Шарлеруа 0:3 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 1:1 Васланд-Беверен Сент-Трюйден 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:0 Зульте-Варегем Ройал Антверпен 2:0 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 2:1 Стандард Брюгге 6:0 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 0:4 ПАОК Сент-Трюйден 1:2 Ломмель Сент-Трюйден 4:2 Гент Ланс 2:1 Сент-Трюйден ВВВ-Венло 3:3 Сент-Трюйден Маккаби Хайфа 0:0 Сент-Трюйден Спувен-Мопертинген 0:4 Сент-Трюйден
Гент Последние 20 матчей: +11 =6 -3Гент 2:2 Вольфсбург Гент 2:0 Васланд-Беверен Брюгге 4:0 Гент Александрия 1:1 Гент
Гент 2:0 Кортрейк Эндрахт Алст 0:4 Гент Зульте-Варегем 2:2 Гент Гент 3:2 Сент-Этьен Гент 3:0 Мехелен Гент 3:2 Серкль Брюгге Риека 1:1 Гент Гент 2:1 Риека Гент 2:0 Остенде Гент 3:0 АЕК Ларнака Мускрон-Перювельз 2:1 Гент АЕК Ларнака 1:1 Гент Гент 6:1 Эйпен Вииторул Констанца 2:1 Гент Шарлеруа 1:1 Гент Гент 6:3 Вииторул Констанца
Последние игры между собой
Сент-Трюйден: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 6
Гент: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|11
|8
|3
|0
|27 - 4
|27
|2.
|Стандард
|12
|7
|3
|2
|25 - 10
|24
|3.
|Гент
|0:0
|11
|6
|3
|2
|22 - 12
|21
|4.
|Ройал Антверпен
|11
|6
|2
|3
|23 - 15
|20
|5.
|Мехелен
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|6.
|Генк
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|7.
|Зульте-Варегем
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|8.
|Шарлеруа
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|18
|9.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|10.
|Кортрейк
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|11.
|Андерлехт
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|12.
|Сент-Трюйден
|0:0
|12
|3
|4
|5
|12 - 22
|13
|13.
|Остенде
|12
|3
|2
|7
|15 - 25
|11
|14.
|Эйпен
|12
|2
|4
|6
|9 - 24
|10
|15.
|Васланд-Беверен
|11
|1
|4
|6
|8 - 22
|7
|16.
|Серкль Брюгге
|12
|1
|0
|11
|8 - 31
|3
|17.
|Mouscron-Peruwelz2
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Загрузка...