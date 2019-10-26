Франция: Лига 1 2019-2020
Страсбург
1:0
Перерыв
Стадион: де ла Мейно
Ницца
1:0
23' ГолТомассон Адриен
36' Желтая карточкаЛьенар Димитри
19
Каси
Антони
22
Фофана
Юссуф
12
Мотиба
Лебо
24
Пельмар
Анди
23
Сарр
Маланг
20
Аталь
Юсеф
22
Лусамба
Арно
12
Колин
Расин
18
Клод
Алексис
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
27 Лала КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Зохи ЛюсьенНападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
-
23 Сарр МалангЗащитник
-
20 Аталь ЮсефПолузащитник
-
22 Лусамба АрноПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Колин РасинПолузащитник
-
18 Клод АлексисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
23'
1:0
36'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: +10 =3 -7Марсель 2:0 Страсбург Дижон 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монпелье Лилль 2:0 Страсбург
Страсбург 2:1 Нант ПСЖ 1:0 Страсбург Страсбург 2:2 Монако Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Реймс 0:0 Страсбург Страсбург 1:0 Локомотив Пловдив Страсбург 1:1 Метц Локомотив Пловдив 0:1 Страсбург УНФП 2:3 Страсбург Маккаби Хайфа 2:1 Страсбург Страсбург 3:1 Маккаби Хайфа Страсбург 3:1 Тулуза Стандард 0:2 Страсбург Страсбург 2:1 Цюрих
Ницца Последние 20 матчей: +7 =2 -11Ницца 1:4 ПСЖ Нант 1:0 Ницца Ницца 1:1 Лилль Монако 3:1 Ницца
Последние игры между собой
Страсбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Ницца: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 5
|24
|2.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|9 - 7
|19
|3.
|Лилль
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|4.
|Реймс
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|9 - 4
|18
|5.
|Анже
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|6.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 11
|16
|7.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|8.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 8
|15
|9.
|Монако
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|10.
|Брест
|0:0 Заявка
|11
|3
|6
|2
|11 - 13
|15
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 13
|14
|12.
|Ницца
|0:1 Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 18
|13
|13.
|Лион
|2:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 9
|13
|14.
|Ренн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 10
|12
|15.
|Амьен
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|16.
|Тулуза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|17.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 12
|12
|18.
|Метц
|0:2 Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 16
|11
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|5 - 10
|10
Страсбург
41.6% (62)
Ничья
38.9% (58)
Ницца
19.5% (29)
1:1 Ничья
31.5% (47)
2:1 Страсбург
23.5% (35)
1:0 Страсбург
15.4% (23)
1:2 Ницца
10.1% (15)
0:1 Ницца
4% (6)
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