Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Страсбург
1:0
Перерыв

Стадион:
Ницца
0'
1:0
23' Гол
Томассон Адриен
36' Желтая карточка
Льенар Димитри
1
Селс
Матц
19
Каси
Антони
24
Джику
Александр
13
Митрович
Стефан
2
Симакан
Мохамед
22
Фофана
Юссуф
11
Льенар
Димитри
17
Беллегард
Жанрикне
26
Томассон
Адриен
12
Мотиба
Лебо
25
Ажорк
Людовик
40
Бенитес
Вальтер
24
Пельмар
Анди
4
Dante
Bonfim1
23
Сарр
Маланг
20
Аталь
Юсеф
22
Лусамба
Арно
19
Тюрам-Ульен
Хефрен
12
Колин
Расин
18
Клод
Алексис
14
Кнепе-Ганаго
Игнатиус
7
Маолида
Мизиан
Страсбург
4-4-2
Ницца
3-4-1-2

Ход матча

23'
Томассон Адриен
(Мотиба Лебо)
1:0
36'
Льенар Димитри
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Марсель 2:0 Страсбург Дижон 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монпелье Лилль 2:0 Страсбург
Страсбург 2:1 Нант ПСЖ 1:0 Страсбург Страсбург 2:2 Монако Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Реймс 0:0 Страсбург Страсбург 1:0 Локомотив Пловдив Страсбург 1:1 Метц Локомотив Пловдив 0:1 Страсбург УНФП 2:3 Страсбург Маккаби Хайфа 2:1 Страсбург Страсбург 3:1 Маккаби Хайфа Страсбург 3:1 Тулуза Стандард 0:2 Страсбург Страсбург 2:1 Цюрих
Ницца Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Ницца 1:4 ПСЖ Нант 1:0 Ницца Ницца 1:1 Лилль Монако 3:1 Ницца
Ницца 2:1 Дижон Монпелье 2:1 Ницца Ренн 1:2 Ницца Ницца 1:2 Марсель Ним 1:2 Ницца Ницца 2:1 Амьен Вольфсбург 8:1 Ницца Бёрнли 6:1 Ницца Кардифф Сити 1:0 Ницца Боавишта 0:2 Ницца Стандард 2:1 Ницца Ницца 1:3 Тун Ницца 3:2 ПСВ Ницца 2:0 Монако Сент-Этьен 3:0 Ницца Ницца 1:1 Нант

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Ницца: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Ницца 1:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:0 Ницца Лига 1 Страсбург 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Страсбург Лига 1
Страсбург 0:1 Ницца Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 0 2 21 - 5 24
2. Нант Заявка 11 6 1 4 9 - 7 19
3. Лилль Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
4. Реймс 0:0 Заявка 11 5 3 3 9 - 4 18
5. Анже 0:0 Заявка 11 5 2 4 16 - 16 17
6. Марсель Заявка 10 4 4 2 12 - 11 16
7. Бордо Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
8. Монпелье 0:0 Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
9. Монако Заявка 11 4 3 4 19 - 21 15
10. Брест 0:0 Заявка 11 3 6 2 11 - 13 15
11. Сент-Этьен Заявка 10 4 2 4 9 - 13 14
12. Ницца 0:1 Заявка 11 4 1 6 13 - 18 13
13. Лион 2:0 Заявка 11 3 4 4 16 - 9 13
14. Ренн Заявка 10 3 3 4 10 - 10 12
15. Амьен Заявка 10 3 3 4 13 - 15 12
16. Тулуза Заявка 10 3 3 4 11 - 16 12
17. Страсбург 1:0 Заявка 11 3 3 5 7 - 12 12
18. Метц 0:2 Заявка 11 3 2 6 9 - 16 11
19. Ним 0:0 Заявка 11 2 5 4 10 - 12 11
20. Дижон 0:0 Заявка 11 2 4 5 5 - 10 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Страсбург 1:0 Ницца
Страсбург
41.6% (62)
Ничья
38.9% (58)
Ницца
19.5% (29)
1:1 Ничья
31.5% (47)
2:1 Страсбург
23.5% (35)
1:0 Страсбург
15.4% (23)
1:2 Ницца
10.1% (15)
0:1 Ницца
4% (6)
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