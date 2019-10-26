Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Монпелье
0:0
Перерыв

Стадион:
Анже
0'
1
Рульи
Херонимо
5
Мендеш
Педру
II
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
2
Суке
Арно
11
Саванье
Тежи
14
Ле
Таллек
Дамьен
8
Ойонго
Амбруаз
25
Молле
Флоран
10
Лаборд
Гаэтан
9
Делор
Анди
16
Бютель
Людовик
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
2
Аит-Нури
Раян
18
Сантамария
Батист
27
Лаж
Матиас
10
Фюльжини
Анжело
5
Мангани
Томас
21
Нинга
Родрике
19
Баокен
Стефан
Монпелье
3-4-3
Анже
4-1-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Реймс 1:0 Монпелье Монпелье 3:1 Монако Страсбург 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Ним
Марсель 1:1 Монпелье Монпелье 2:1 Ницца Нант 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Лион Бордо 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ренн Жирона 0:1 Монпелье УНФП 0:3 Монпелье Хаддерсфилд Таун 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Бордо Монпелье 2:4 Сент-Этьен Монпелье 2:2 Безье Марсель 1:0 Монпелье Монпелье 1:1 Нант Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 1:1 Амьен
Анже Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Анже 0:1 Брест ПСЖ 4:0 Анже Анже 1:1 Амьен Тулуза 0:2 Анже
Анже 4:1 Сент-Этьен Лилль 2:1 Анже Анже 2:0 Дижон Анже 3:0 Метц Лион 6:0 Анже Анже 3:1 Бордо Анже 1:1 Арсенал Боруссия М 2:1 Анже Фейеноорд 2:2 Анже Анже 3:2 Гавр Орлеан 0:1 Анже Анже 3:1 Ле-Эрбье Анже 1:1 Сент-Этьен Лилль 5:0 Анже Анже 1:2 ПСЖ Бордо 0:1 Анже

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Анже: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Монпелье 2:2 Анже Лига 1 Анже 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Анже Лига 1 Анже 0:1 Монпелье Кубок лиги
Анже 1:1 Монпелье Лига 1 Анже 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Анже Лига 1 Анже 2:3 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:2 Анже Лига 1 Монпелье 1:0 Анже Лига 2 Анже 3:3 Монпелье Лига 2 Монпелье 1:0 Анже Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 0 2 21 - 5 24
2. Нант Заявка 11 6 1 4 9 - 7 19
3. Лилль Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
4. Реймс 0:0 Заявка 11 5 3 3 9 - 4 18
5. Анже 0:0 Заявка 11 5 2 4 16 - 16 17
6. Марсель Заявка 10 4 4 2 12 - 11 16
7. Бордо Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
8. Монпелье 0:0 Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
9. Монако Заявка 11 4 3 4 19 - 21 15
10. Брест 0:0 Заявка 11 3 6 2 11 - 13 15
11. Сент-Этьен Заявка 10 4 2 4 9 - 13 14
12. Ницца 0:1 Заявка 11 4 1 6 13 - 18 13
13. Лион 2:0 Заявка 11 3 4 4 16 - 9 13
14. Ренн Заявка 10 3 3 4 10 - 10 12
15. Амьен Заявка 10 3 3 4 13 - 15 12
16. Тулуза Заявка 10 3 3 4 11 - 16 12
17. Страсбург 1:0 Заявка 11 3 3 5 7 - 12 12
18. Метц 0:2 Заявка 11 3 2 6 9 - 16 11
19. Ним 0:0 Заявка 11 2 5 4 10 - 12 11
20. Дижон 0:0 Заявка 11 2 4 5 5 - 10 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Анже
Монпелье
76.9% (113)
Ничья
17.7% (26)
Анже
5.4% (8)
1:0 Монпелье
36.7% (54)
2:1 Монпелье
25.2% (37)
1:1 Ничья
11.6% (17)
2:0 Монпелье
9.5% (14)
0:0 Ничья
2.7% (4)
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