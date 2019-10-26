Франция: Лига 1 2019-2020
Монпелье
0:0
Перерыв
Стадион: Стад де ля Моссон
Анже
11
Саванье
Тежи
25
Молле
Флоран
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
27
Лаж
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Bastian Badu
-
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тиуб СадаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: +7 =6 -7Реймс 1:0 Монпелье Монпелье 3:1 Монако Страсбург 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Ним
Марсель 1:1 Монпелье Монпелье 2:1 Ницца Нант 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Лион Бордо 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ренн Жирона 0:1 Монпелье УНФП 0:3 Монпелье Хаддерсфилд Таун 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Бордо Монпелье 2:4 Сент-Этьен Монпелье 2:2 Безье Марсель 1:0 Монпелье Монпелье 1:1 Нант Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 1:1 Амьен
Анже Последние 20 матчей: +9 =4 -7Анже 0:1 Брест ПСЖ 4:0 Анже Анже 1:1 Амьен Тулуза 0:2 Анже
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Анже: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 5
|24
|2.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|9 - 7
|19
|3.
|Лилль
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|4.
|Реймс
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|9 - 4
|18
|5.
|Анже
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|6.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 11
|16
|7.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|8.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 8
|15
|9.
|Монако
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|10.
|Брест
|0:0 Заявка
|11
|3
|6
|2
|11 - 13
|15
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 13
|14
|12.
|Ницца
|0:1 Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 18
|13
|13.
|Лион
|2:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 9
|13
|14.
|Ренн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 10
|12
|15.
|Амьен
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|16.
|Тулуза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|17.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 12
|12
|18.
|Метц
|0:2 Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 16
|11
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|5 - 10
|10
Монпелье
76.9% (113)
Ничья
17.7% (26)
Анже
5.4% (8)
1:0 Монпелье
36.7% (54)
2:1 Монпелье
25.2% (37)
1:1 Ничья
11.6% (17)
2:0 Монпелье
9.5% (14)
0:0 Ничья
2.7% (4)
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