Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Удар от ворот произведет Анже

46' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

44' Монпелье имеет хороший шанс забить.

44' Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Игрок из команды Монпелье наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

41' Хорошие скиллы дриблинга показывает Делор Анди , обходя своих соперников

40' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

39' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Илтон Виторино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

33' Удар от ворот произведет Анже

33' Ойонго Амбруаз из команды Монпелье плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

32' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Ле Таллек Дамьен бьет с большого расстояния, но вратарь все увидел и спас ворота!

31' Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Удар от ворот произведет Анже

30' Лаборд Гаэтан пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

30' Монпелье имеет хороший шанс забить.

30' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

29' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Ойонго Амбруаз из команды Монпелье пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

29' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Хорошая попытка от Фюльжини Анжело , был неплохой удар, но вратарь спас

28' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Матч возобновлен

25' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

25' Баокен Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Фюльжини Анжело из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

23' Хорошо играет на выходе Бютель Людовик - мяч в ее руках

22' Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

20' Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Удар от ворот произведет Монпелье

20' Баокен Стефан из команды Анже не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

19' Нинга Родрике разрезает оборону соперника отличным пасом

19' Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Отличная игра от Мендеш Педру II из команды Монпелье . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

15' Анже имеет хороший шанс забить.

15' Удар от ворот произведет Анже

15' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

13' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Хорошо играет на выходе Рульи Херонимо - мяч в ее руках

13' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Анже

10' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

8' Хорошо играет на выходе Рульи Херонимо - мяч в ее руках

8' Манко Венсан из команды Анже пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

7' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Лаж Матиас из команды Анже делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.

6' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

5' Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Анже

2' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Монпелье начинает с центра поля