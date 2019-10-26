Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Зульте-Варегем
0:0
Перерыв
Стадион: Регенбогстадион
Остенде
21
Сек
Ибраима
10
Говеа
Омар
19
Бруно
Джанни
27
Капон
Брехт
4
Фас
Ваут
23
Скуласон
Ари
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Сек ИбраимаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Говеа ОмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бруно ДжанниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
-
23 Бюрки МаркоЗащитник
-
14 Уолш СэндиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Дюри Франки
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Капон БрехтЗащитник
-
4 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
-
23 Скуласон АриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Сане ВьюЗащитник
- Полузащитник
-
11 Боонен ИндиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
Ход матча
Предыдущие игры
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +9 =6 -5Кортрейк 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 6:0 Серкль Брюгге Мускрон-Перювельз 2:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 4:2 KFC Duffel
Зульте-Варегем 2:2 Гент Эйпен 1:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:0 Ройал Антверпен Сент-Трюйден 0:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 3:1 Шарлеруа Генк 0:2 Зульте-Варегем Стандард 4:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:2 Мехелен Зульте-Варегем 1:1 Виллем II Зульте-Варегем 1:1 Остенде Дейнзе 0:2 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 2:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:3 АХ Лёвен Спарта Петегем 1:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:1 Унион Сент-Жиллуаз Васланд-Беверен 0:5 Зульте-Варегем
Остенде Последние 20 матчей: +7 =5 -8Остенде 2:3 Эйпен Васланд-Беверен 3:1 Остенде Остенде 1:1 Ройал Антверпен KFC Mandel United 0:2 Остенде
Генк 3:1 Остенде Остенде 1:4 Стандард Кортрейк 2:2 Остенде Остенде 2:1 Мехелен Гент 2:0 Остенде Остенде 0:2 Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 1:2 Остенде Остенде 4:1 Панахаики Зульте-Варегем 1:1 Остенде Виллем II 2:1 Остенде Серкль Брюгге 1:1 Остенде Звевезеле 0:3 Остенде Беерсхот-Вильрейк 1:2 Остенде Остенде 1:1 Сент-Трюйден Остенде 0:3 Вестерло
Последние игры между собой
Зульте-Варегем: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Остенде: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Зульте-Варегем 1:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 4:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 3:1 Остенде Лига Про Остенде 1:1 Зульте-Варегем Лига Про Остенде 3:3 Зульте-Варегем Кубок Остенде 1:1 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 1:1 Остенде Лига Про Зульте-Варегем 1:2 Остенде Лига Про Остенде 3:3 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 1:0 Остенде Лига Про Остенде 0:2 Зульте-Варегем Лига Про Остенде 1:3 Зульте-Варегем Товарищеские матчи Зульте-Варегем 1:4 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:3 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Остенде 3:3 Зульте-Варегем Товарищеские матчи Зульте-Варегем 2:2 Остенде Лига Жюпиле
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|10
|8
|2
|0
|26 - 3
|26
|2.
|Стандард
|11
|7
|2
|2
|24 - 9
|23
|3.
|Гент
|10
|6
|2
|2
|22 - 12
|20
|4.
|Ройал Антверпен
|1:0
|11
|6
|2
|3
|21 - 14
|20
|5.
|Мехелен
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|6.
|Генк
|1:0
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|7.
|Шарлеруа
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|18
|8.
|Зульте-Варегем
|0:0
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|9.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|10.
|Кортрейк
|0:1
|12
|4
|2
|6
|20 - 18
|14
|11.
|Андерлехт
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|12.
|Сент-Трюйден
|11
|3
|3
|5
|12 - 22
|12
|13.
|Остенде
|0:0
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|14.
|Эйпен
|12
|2
|4
|6
|9 - 24
|10
|15.
|Васланд-Беверен
|11
|1
|4
|6
|8 - 22
|7
|16.
|Серкль Брюгге
|0:1
|12
|1
|0
|11
|8 - 31
|3
|17.
|Mouscron-Peruwelz2
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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