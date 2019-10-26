Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2019-2020
Зульте-Варегем
0:0
Перерыв

Стадион:
Остенде
0'
1
Sammy
Bossuyt
2
Де
Фаув
Дави
45
Дешахт
Оливье
21
Сек
Ибраима
3
Бодри
Марвин
4
Менса
Гидеон
10
Говеа
Омар
6
Abdoulaye
Sissako
7
Зарандия
Лука
19
Бруно
Джанни
9
Ларин
Кайл
28
Дютуа
Виллиам
27
Капон
Брехт
4
Фас
Ваут
5
Милович
Горан
23
Скуласон
Ари
26
Вандандриш
Кевин
17
Юльсагер
Эндрю
55
Фернандо
Матос
7
Сакала
Фэшн
24
Силла
Идрисса
25
Jelle
Bataille
Зульте-Варегем
5-3-2
Остенде
4-2-1-3

Ход матча

13'
Ewoud Pletinckx
Бодри Марвин
 

Предыдущие игры

Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Кортрейк 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 6:0 Серкль Брюгге Мускрон-Перювельз 2:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 4:2 KFC Duffel
Зульте-Варегем 2:2 Гент Эйпен 1:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:0 Ройал Антверпен Сент-Трюйден 0:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 3:1 Шарлеруа Генк 0:2 Зульте-Варегем Стандард 4:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:2 Мехелен Зульте-Варегем 1:1 Виллем II Зульте-Варегем 1:1 Остенде Дейнзе 0:2 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 2:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:3 АХ Лёвен Спарта Петегем 1:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:1 Унион Сент-Жиллуаз Васланд-Беверен 0:5 Зульте-Варегем
Остенде Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Остенде 2:3 Эйпен Васланд-Беверен 3:1 Остенде Остенде 1:1 Ройал Антверпен KFC Mandel United 0:2 Остенде
Генк 3:1 Остенде Остенде 1:4 Стандард Кортрейк 2:2 Остенде Остенде 2:1 Мехелен Гент 2:0 Остенде Остенде 0:2 Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 1:2 Остенде Остенде 4:1 Панахаики Зульте-Варегем 1:1 Остенде Виллем II 2:1 Остенде Серкль Брюгге 1:1 Остенде Звевезеле 0:3 Остенде Беерсхот-Вильрейк 1:2 Остенде Остенде 1:1 Сент-Трюйден Остенде 0:3 Вестерло

Последние игры между собой

Зульте-Варегем: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Остенде: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Зульте-Варегем 1:1 Остенде Товарищеские матчи Зульте-Варегем 1:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 3:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 1:4 Остенде Товарищеские матчи
Зульте-Варегем 1:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 4:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 3:1 Остенде Лига Про Остенде 1:1 Зульте-Варегем Лига Про Остенде 3:3 Зульте-Варегем Кубок Остенде 1:1 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 1:1 Остенде Лига Про Зульте-Варегем 1:2 Остенде Лига Про Остенде 3:3 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 1:0 Остенде Лига Про Остенде 0:2 Зульте-Варегем Лига Про Остенде 1:3 Зульте-Варегем Товарищеские матчи Зульте-Варегем 1:4 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:3 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Остенде 3:3 Зульте-Варегем Товарищеские матчи Зульте-Варегем 2:2 Остенде Лига Жюпиле
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 10 8 2 0 26 - 3 26
2. Стандард 11 7 2 2 24 - 9 23
3. Гент 10 6 2 2 22 - 12 20
4. Ройал Антверпен 1:0 11 6 2 3 21 - 14 20
5. Мехелен 11 6 2 3 19 - 17 20
6. Генк 1:0 12 6 2 4 19 - 15 20
7. Шарлеруа 11 5 3 3 17 - 13 18
8. Зульте-Варегем 0:0 12 4 5 3 18 - 14 17
9. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
10. Кортрейк 0:1 12 4 2 6 20 - 18 14
11. Андерлехт 12 3 4 5 12 - 13 13
12. Сент-Трюйден 11 3 3 5 12 - 22 12
13. Остенде 0:0 12 3 3 6 15 - 23 12
14. Эйпен 12 2 4 6 9 - 24 10
15. Васланд-Беверен 11 1 4 6 8 - 22 7
16. Серкль Брюгге 0:1 12 1 0 11 8 - 31 3
17. Mouscron-Peruwelz2 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Regenboogstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...