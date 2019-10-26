Франция: Лига 1 2019-2020
Реймс
0:0
Перерыв
Стадион: Стад Огюст Делон
Ним
39' Желтая карточкаФомба Ламин
45' Желтая карточкаШавалерин Ксавье
32
Фокет
Томас
24
Кафаро
Матьё
18
Удин
Реми
25
Думбия
Мусса
11
Диа
Булайе
16
Диас
Лукас
15
Пакье
Гаэтан
18
Валь
Тео
12
Фомба
Ламин
20
Рипар
Рено
27
Денкей
Ауэке
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
-
18 Удин РемиПолузащитник
-
25 Думбия МуссаПолузащитник
-
11 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Нкада ТимотеНападающий
-
10 Сук Юн-ЧжунНападающий
-
Главный тренер: David Guion
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Диас ЛукасВратарь
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Валь ТеоПолузащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноНападающий
-
27 Денкей АуэкеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Буаде ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Блакар Бернар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
39'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: +10 =5 -5Реймс 1:0 Монпелье Ланс 1:1 Реймс Ренн 0:1 Реймс Реймс 1:2 Дижон
Ним Последние 20 матчей: +6 =7 -7Ним 1:1 Амьен Лилль 2:2 Ним Ним 0:1 Сент-Этьен Монпелье 1:0 Ним
Последние игры между собой
Реймс: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 2
Ним: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 5
|24
|2.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|9 - 7
|19
|3.
|Лилль
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|4.
|Реймс
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|9 - 4
|18
|5.
|Анже
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|6.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 11
|16
|7.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|8.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 8
|15
|9.
|Монако
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|10.
|Брест
|0:0 Заявка
|11
|3
|6
|2
|11 - 13
|15
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 13
|14
|12.
|Ницца
|0:1 Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 18
|13
|13.
|Лион
|2:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 9
|13
|14.
|Ренн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 10
|12
|15.
|Амьен
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|16.
|Тулуза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|17.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 12
|12
|18.
|Метц
|0:2 Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 16
|11
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|5 - 10
|10
Реймс
77.7% (115)
Ничья
18.9% (28)
Ним
3.4% (5)
1:0 Реймс
35.1% (52)
2:1 Реймс
27% (40)
2:0 Реймс
14.2% (21)
1:1 Ничья
7.4% (11)
0:0 Ничья
5.4% (8)
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