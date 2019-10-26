Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

50' Удар от ворот произведет Ним

49' Шавалерин Ксавье из команды Реймс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

49' Хорошие скиллы дриблинга показывает Думбия Мусса , обходя своих соперников

48' Хорошо играет на выходе Райкович Предраг - мяч в ее руках

48' Матч возобновлен

47' Сарр Сиди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Шавалерин Ксавье получил желтую карточку от судьи

46' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

43' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Реймс

41' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Денкей Ауэке из команды Ним пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

39' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

39' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Фомба Ламин получил желтую карточку от судьи

38' Пабло Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Пабло Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Фокет Томас из команды Реймс пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

36' Матч возобновится спорным мячом

36' Матч остановлен

34' Конан Гислен из команды Реймс пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

34' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

33' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Матч возобновлен

30' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

29' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

29' Аксель Дисаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Отличную защиту показывает Пабло Мартинес от команды Ним , не дает пропустить гол своей команде.

28' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Мигель Флориан из команды Ним пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

25' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

25' Диас Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Кафаро Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Удар от ворот произведет Реймс

23' Райкович Предраг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Абдельамид Юнис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

19' Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Удар от ворот произведет Реймс

16' Валь Тео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

15' Матч возобновится спорным мячом

14' Ох, нехорошо это выглядит. Конан Гислен получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Конан Гислен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Пакье Гаэтан из команды Ним делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Удар от ворот произведет Ним

12' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Ним

10' Шавалерин Ксавье не смог попасть в створ ударом издали

10' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

9' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Ним

6' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

5' Матч возобновлен

4' Ох, нехорошо это выглядит. Рипар Рено получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Рипар Рено на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Реймс начинает с центра поля