Франция: Лига 1 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2019-2020
Реймс
0:0
Перерыв

Стадион:
Ним
0'
39' Желтая карточка
Фомба Ламин
45' Желтая карточка
Шавалерин Ксавье
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
6
Axel
Disasi
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
4
Ромао
Алаиксис
7
Шавалерин
Ксавье
24
Кафаро
Матьё
18
Удин
Реми
25
Думбия
Мусса
11
Диа
Булайе
16
Диас
Лукас
15
Пакье
Гаэтан
23
Бриансон
Антони
4
Pablo
Martinez1
26
Мигель
Флориан
18
Валь
Тео
12
Фомба
Ламин
6
Сарр
Сиди
20
Рипар
Рено
27
Денкей
Ауэке
7
Филиппото
Ромен
Реймс
4-2-3-1
Ним
4-3-3

Ход матча

39'
 
Фомба Ламин
45'
Шавалерин Ксавье
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Реймс 1:0 Монпелье Ланс 1:1 Реймс Ренн 0:1 Реймс Реймс 1:2 Дижон
ПСЖ 0:2 Реймс Реймс 0:0 Монако Нант 1:0 Реймс Реймс 1:2 Нанси Реймс 2:0 Лилль Брест 1:0 Реймс Реймс 0:0 Страсбург Марсель 0:2 Реймс Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Дижон Реймс 2:0 Метц Реймс 1:1 Гент Лилль 1:1 Реймс Реймс 3:1 ПСЖ Бордо 0:1 Реймс Кан 3:2 Реймс
Ним Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Ним 1:1 Амьен Лилль 2:2 Ним Ним 0:1 Сент-Этьен Монпелье 1:0 Ним
Ним 1:0 Тулуза Дижон 0:0 Ним Ним 3:0 Брест Монако 2:2 Ним Ним 1:2 Ницца ПСЖ 3:0 Ним Ним 0:2 Дижон Ним 2:1 Тулуза Ним 2:2 Аяччо Ним 3:2 Родез Безье 0:0 Ним Ним 2:3 Лион Генгам 2:2 Ним Ним 1:0 Монако Реймс 0:3 Ним Лилль 5:0 Ним

Последние игры между собой

Реймс: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 2
Ним: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 2
Реймс 0:3 Ним Лига 1 Ним 0:0 Реймс Лига 1 Реймс 2:2 Ним Лига 2 Ним 0:1 Реймс Лига 2
Реймс 1:1 Ним Лига 2 Ним 3:0 Реймс Лига 2 Ним 2:2 Реймс Лига 2 Реймс 1:1 Ним Лига 2 Реймс 2:1 Ним Лига 2 Ним 2:2 Реймс Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 0 2 21 - 5 24
2. Нант Заявка 11 6 1 4 9 - 7 19
3. Лилль Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
4. Реймс 0:0 Заявка 11 5 3 3 9 - 4 18
5. Анже 0:0 Заявка 11 5 2 4 16 - 16 17
6. Марсель Заявка 10 4 4 2 12 - 11 16
7. Бордо Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
8. Монпелье 0:0 Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
9. Монако Заявка 11 4 3 4 19 - 21 15
10. Брест 0:0 Заявка 11 3 6 2 11 - 13 15
11. Сент-Этьен Заявка 10 4 2 4 9 - 13 14
12. Ницца 0:1 Заявка 11 4 1 6 13 - 18 13
13. Лион 2:0 Заявка 11 3 4 4 16 - 9 13
14. Ренн Заявка 10 3 3 4 10 - 10 12
15. Амьен Заявка 10 3 3 4 13 - 15 12
16. Тулуза Заявка 10 3 3 4 11 - 16 12
17. Страсбург 1:0 Заявка 11 3 3 5 7 - 12 12
18. Метц 0:2 Заявка 11 3 2 6 9 - 16 11
19. Ним 0:0 Заявка 11 2 5 4 10 - 12 11
20. Дижон 0:0 Заявка 11 2 4 5 5 - 10 10
  • Первый тайм
  • 50'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 50'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 49'
    Шавалерин Ксавье из команды Реймс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • Угловой
    49'
    Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой справа.
  • 49'
    Думбия Мусса нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 49'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Думбия Мусса, обходя своих соперников
  • 49'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 48'
    Реймс контролирует мяч.
  • 48'
    Хорошо играет на выходе Райкович Предраг - мяч в ее руках
  • 48'
    Мигель Флориан делает длинную передачу вперед
  • 48'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    47'
    Сарр Сиди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Желтая карточка
    47'
    Шавалерин Ксавье получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    47'
    Шавалерин Ксавье из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Сарр Сиди пострадал.
  • 46'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 46'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 44'
    Ним контролирует мяч.
  • 43'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Ним контролирует мяч.
  • 42'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 42'
    Реймс контролирует мяч.
  • 42'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 42'
    Пакье Гаэтан из команды Ним делает навес, но одноклубницы поздно приходят в штрафную.
  • 41'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Ним контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    40'
    Удин Реми из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Мигель Флориан пострадал.
  • 40'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Денкей Ауэке из команды Ним пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 39'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 39'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    39'
    Фомба Ламин получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    39'
    Безумный фол. Фомба Ламин грубо играет против соперника. Пострадал Думбия Мусса
  • 38'
    Пабло Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Денкей Ауэке из команды Ним поставил подножку. Пострадал Фокет Томас
  • 37'
    Пабло Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    37'
    Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой справа.
  • 37'
    Фокет Томас из команды Реймс пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 36'
    Реймс контролирует мяч.
  • 36'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 36'
    Матч остановлен
  • 36'
    Шавалерин Ксавье из команды Реймс делает передачу, но толку не вышло.
  • 36'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 35'
    Реймс контролирует мяч.
  • Угловой
    35'
    Удин Реми из команды Реймс разыграл угловой с левого угла.
  • 34'
    Конан Гислен из команды Реймс пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 34'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 33'
    Реймс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Пабло Мартинес из команды Ним поставил подножку. Пострадал Ромао Алаиксис
  • 33'
    Реймс контролирует мяч.
  • 33'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Матч возобновлен
  • Описание гола
    30'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 30'
    Фомба Ламин играет рукой
  • Угловой
    30'
    Валь Тео из команды Ним подал угловой слева.
  • 29'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 29'
    Райкович Предраг отбил мяч на угловой после удара Мигель Флориан из штрафной площади.
  • 29'
    Аксель Дисаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Мигель Флориан из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Ним контролирует мяч.
  • 29'
    Отличную защиту показывает Пабло Мартинес от команды Ним, не дает пропустить гол своей команде.
  • 28'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 28'
    Реймс контролирует мяч.
  • 28'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Ним контролирует мяч.
  • 28'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Ним контролирует мяч.
  • 26'
    Фомба Ламин имел все шансы забить, но Райкович Предраг сделал отличный сейв!
  • Угловой
    26'
    Валь Тео из команды Ним подал угловой слева.
  • 26'
    Мигель Флориан из команды Ним пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 26'
    Ним пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    26'
    Конан Гислен наказан за толчок Денкей Ауэке
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 25'
    Диас Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Кафаро Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Фомба Ламин из команды Ним поставил подножку. Пострадал Кафаро Матьё
  • 24'
    Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Бриансон Антони из команды Ним поставил подножку. Пострадал Кафаро Матьё
  • 23'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 23'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 23'
    Шанс получает Рипар Рено из команды Ним, но удар головой идет мимо
  • 23'
    Филиппото Ромен из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Райкович Предраг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    23'
    Валь Тео из команды Ним подал угловой слева.
  • 22'
    Абдельамид Юнис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 22'
    Ним пытается что-то создать.
  • 22'
    Реймс контролирует мяч.
  • 21'
    Ним пытается что-то создать.
  • 20'
    Ним контролирует мяч.
  • 20'
    Реймс контролирует мяч.
  • 20'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 19'
    Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 18'
    Реймс контролирует мяч.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 16'
    Пабло Мартинес из команды Ним подает, но толку не вышло.
  • 16'
    Валь Тео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья сигнализирует, что Удин Реми из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Валь Тео
  • Травма, повреждение
    15'
    Конан Гислен возвращается на поле.
  • 15'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 15'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    14'
    Ох, нехорошо это выглядит. Конан Гислен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    14'
    Конан Гислен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 14'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 13'
    Пакье Гаэтан из команды Ним делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 13'
    Ним контролирует мяч.
  • 12'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 12'
    Реймс контролирует мяч.
  • 12'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 11'
    Реймс контролирует мяч.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 10'
    Шавалерин Ксавье не смог попасть в створ ударом издали
  • 10'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Диа Булайе нанес удар издали, а Диас Лукас отбил его обратно в игру!
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 10'
    Реймс контролирует мяч.
  • 9'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Реймс контролирует мяч.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 8'
    Шавалерин Ксавье из команды Реймс пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Фомба Ламин из команды Ним поставил подножку. Пострадал Ромао Алаиксис
  • 7'
    Реймс контролирует мяч.
  • 6'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    6'
    Рипар Рено возвращается на поле.
  • 5'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 5'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    4'
    Ох, нехорошо это выглядит. Рипар Рено получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    4'
    Рипар Рено на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 4'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Сарр Сиди из команды Ним поставил подножку. Пострадал Абдельамид Юнис
  • 1'
    Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Реймс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Реймс 0:0 Ним
Реймс
77.7% (115)
Ничья
18.9% (28)
Ним
3.4% (5)
1:0 Реймс
35.1% (52)
2:1 Реймс
27% (40)
2:0 Реймс
14.2% (21)
1:1 Ничья
7.4% (11)
0:0 Ничья
5.4% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...