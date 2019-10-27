Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Сент-Этьен
2:2
Конец матча

Стадион:
Амьен
0'
24' Желтая карточка
Шеджу Орельен
1:0
45' Гол
Хазри Вахби
1:1
68' Гол
Stiven Mendoza1
71' Желтая карточка
Фофана Уэсли
1:2
76' Гол
Аколо Чадрак
77' Желтая карточка
М'Вила Янн
79' Желтая карточка
Какута Гаэль
2:2
80' Гол в свои ворота
Дибасси Бакай
90' Желтая карточка
Калабрези Артуро
90'+4
16
Рюффье
Стефан
32
Фофана
Уэсли
24
Перрен
Лоик
4
Салиба
Вильям
23
Паленсия
Серги
6
М'Вила
Янн
28
Юссуф
Зейду
20
Буанга
Денис
7
Будебуз
Ряд
10
Хазри
Вахби
31
Аби
Шарль
1
Гартнер
Регис
3
Калабрези
Артуро
27
Шеджу
Орельен
12
Дибасси
Бакай
14
Алеесами
Хайтам
5
Гнаоре
Эдди
17
Блен
Алексис
28
Диабате
Фуссейни
10
Какута
Гаэль
20
Stiven
Mendoza1
9
Гирасси
Серу
Сент-Этьен
3-4-2-1
Амьен
4-2-3-1

Ход матча

24'
 
Шеджу Орельен
45'
Хазри Вахби
(Буанга Денис)
1:0
63'
 
Аколо Чадрак
Диабате Фуссейни
68'
1:1
Stiven Mendoza1
71'
Фофана Уэсли
 
72'
Норден Арно
Паленсия Серги
 
75'
Амума Ромен
Будебуз Ряд
 
76'
 
Монкондю Томас
Гнаоре Эдди
76'
1:2
Аколо Чадрак
77'
М'Вила Янн
 
79'
 
Какута Гаэль
80'
Дибасси Бакай
2:2
83'
 
Бодмер Матьё
Какута Гаэль
84'
Дебюши Матьё
Аби Шарль
 
90'
 
Калабрези Артуро

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Сент-Этьен 1:1 Александрия Бордо 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Лион Сент-Этьен 1:1 Вольфсбург
Ним 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Метц Анже 4:1 Сент-Этьен Гент 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Тулуза Марсель 1:0 Сент-Этьен Лилль 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Брест Дижон 1:2 Сент-Этьен Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Мидлсбро 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель Монпелье 2:4 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Клермон Фут Андрезьё 1:2 Сент-Этьен Анже 1:1 Сент-Этьен
Амьен Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Ним 1:1 Амьен Мускрон-Перювельз 1:1 Амьен Амьен 3:1 Марсель Анже 1:1 Амьен
Амьен 1:3 Бордо Метц 1:2 Амьен Амьен 2:2 Лион Тулуза 2:0 Амьен Амьен 1:2 Нант Амьен 1:0 Лилль Ницца 2:1 Амьен Амьен 0:1 Леганес Метц 1:1 Амьен Халл Сити 0:2 Амьен Валансьен 1:0 Амьен Амьен 2:1 Булонь Амьен 2:1 Генгам Монако 2:0 Амьен Амьен 0:0 Тулуза Монпелье 1:1 Амьен

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Амьен: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Амьен 2:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Амьен Лига 1 Амьен 1:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи Амьен 0:2 Сент-Этьен Лига 1
Сент-Этьен 3:0 Амьен Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 0 2 21 - 5 24
2. Нант Заявка 11 6 1 4 9 - 7 19
3. Лилль Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
4. Реймс Заявка 11 5 3 3 9 - 4 18
5. Анже Заявка 11 5 2 4 16 - 16 17
6. Брест Заявка 11 4 5 2 13 - 13 17
7. Марсель Заявка 10 4 4 2 12 - 11 16
8. Бордо Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
9. Ренн Заявка 11 4 3 4 13 - 12 15
10. Монпелье Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
11. Монако Заявка 11 4 3 4 19 - 21 15
12. Сент-Этьен Заявка 11 4 3 4 11 - 15 15
13. Ницца Заявка 11 4 1 6 13 - 18 13
14. Лион Заявка 11 3 4 4 16 - 9 13
15. Амьен Заявка 11 3 4 4 15 - 17 13
16. Страсбург Заявка 11 3 3 5 7 - 12 12
17. Тулуза Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
18. Метц Заявка 11 3 2 6 9 - 16 11
19. Ним Заявка 11 2 5 4 10 - 12 11
20. Дижон Заявка 11 2 3 6 5 - 12 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сент-Этьен 2:2 Амьен
Сент-Этьен
82% (123)
Ничья
14.7% (22)
Амьен
3.3% (5)
1:0 Сент-Этьен
30.7% (46)
2:1 Сент-Этьен
30% (45)
2:0 Сент-Этьен
16.7% (25)
1:1 Ничья
12.7% (19)
1:2 Амьен
2% (3)
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