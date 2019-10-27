Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

94' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

93' Амума Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

90' Калабрези Артуро получает желтую карточку за неспортивное поведение

90' Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

90' Бодмер Матьё разрезает оборону соперника отличным пасом

88' Удар от ворот произведет Амьен

88' Алеесами Хайтам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Алеесами Хайтам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Блен Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Игрок команды Сент-Этьен совершает фол

84' Удар от ворот произведет Амьен

81' Удар от ворот произведет Амьен

80' ГООООООООЛ - Дибасси Бакай очень расстроена, так как забила в свои ворота!

79' Какута Гаэль получил желтую карточку от судьи

76' Г О О О О Л - Отличный удар Аколо Чадрак из команды Амьен . Классный гол!

76' Игрок команды Амьен отправляет мяч за спину защитников.

75' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

75' Гирасси Серу из команды Амьен плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

74' Блен Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Игрок команды Сент-Этьен совершает фол

74' Фофана Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Фофана Уэсли получил желтую карточку от судьи

71' Блен Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' VAR - ПРОВЕРКА - Судья остановил игру. VAR проверяется.

70' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

68' Г О О О О Л - Стивен Мендоса первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

67' ШТАНГА! Будебуз Ряд перекинул стенку и вратаря, но мяч попадает в штангу!

66' Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

65' Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Шеджу Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Будебуз Ряд пробил со штрафного прямо в стенку

57' Будебуз Ряд из команды Сент-Этьен делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

56' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

55' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Сент-Этьен пробьет пенальти!

55' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

55' Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Удар от ворот произведет Амьен

54' Будебуз Ряд не смог попасть в створ ударом издали

54' Хорошие скиллы дриблинга показывает Будебуз Ряд , обходя своих соперников

51' Шеджу Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

49' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Диабате Фуссейни из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Амьен

47' Хазри Вахби не смог попасть в створ ударом издали