Франция: Лига 1 2019-2020
Сент-Этьен
2:2
Конец матча
Стадион: Жоффруа Гишар
Амьен
24' Желтая карточкаШеджу Орельен
1:0
45' ГолХазри Вахби
1:1
68' ГолStiven Mendoza1
71' Желтая карточкаФофана Уэсли
1:2
76' ГолАколо Чадрак
77' Желтая карточкаМ'Вила Янн
79' Желтая карточкаКакута Гаэль
2:2
80' Гол в свои воротаДибасси Бакай
90' Желтая карточкаКалабрези Артуро
32
Фофана
Уэсли
24
Перрен
Лоик
28
Юссуф
Зейду
20
Буанга
Денис
10
Хазри
Вахби
31
Аби
Шарль
17
Блен
Алексис
10
Какута
Гаэль
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фофана УэслиЗащитник
-
24 Перрен ЛоикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
-
31 Аби ШарльНападающий
- Запасные игроки
-
30 Мулен ЖессиВратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Берич РобертНападающий
-
18 Норден АрноНападающий
-
21 Амума РоменНападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Аколо ЧадракПолузащитник
-
11 Отеро ХуанПолузащитник
-
24 Бодмер МатьёНападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
24'
45'
1:0
68'
1:1
71'
76'
1:2
77'
79'
80'
2:2
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
2 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +6 =7 -7Сент-Этьен 1:1 Александрия Бордо 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Лион Сент-Этьен 1:1 Вольфсбург
Ним 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Метц Анже 4:1 Сент-Этьен Гент 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Тулуза Марсель 1:0 Сент-Этьен Лилль 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Брест Дижон 1:2 Сент-Этьен Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Мидлсбро 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель Монпелье 2:4 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Клермон Фут Андрезьё 1:2 Сент-Этьен Анже 1:1 Сент-Этьен
Амьен Последние 20 матчей: +6 =7 -7Ним 1:1 Амьен Мускрон-Перювельз 1:1 Амьен Амьен 3:1 Марсель Анже 1:1 Амьен
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Амьен: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 5
|24
|2.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|9 - 7
|19
|3.
|Лилль
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|4.
|Реймс
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|9 - 4
|18
|5.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|6.
|Брест
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 13
|17
|7.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 11
|16
|8.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|9.
|Ренн
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|10.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 8
|15
|11.
|Монако
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 15
|15
|13.
|Ницца
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 18
|13
|14.
|Лион
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 9
|13
|15.
|Амьен
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|16.
|Страсбург
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 12
|12
|17.
|Тулуза
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|18.
|Метц
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 16
|11
|19.
|Ним
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 12
|9
Сент-Этьен
82% (123)
Ничья
14.7% (22)
Амьен
3.3% (5)
1:0 Сент-Этьен
30.7% (46)
2:1 Сент-Этьен
30% (45)
2:0 Сент-Этьен
16.7% (25)
1:1 Ничья
12.7% (19)
1:2 Амьен
2% (3)
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