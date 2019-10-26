Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Генк
1:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Кристал-арена
Серкль Брюгге
1:0
8' ГолДеваст Себастьен
28
Куке
Гетан
31
Меле
Йоаким
18
Онуачу
Пол
28
Alimani
Gory
- Основной состав
-
28 Куке ГетанВратарь
-
31 Меле ЙоакимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
-
23 Хаджи ЯнисПолузащитник
-
25 Берге СандерПолузащитник
-
27 Бонгонда ТеоПолузащитник
-
15 Одей СтивенНападающий
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Alimani GoryПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
-
34 Thibo Somers
-
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
Ход матча
8'
1:0
Предыдущие игры
Генк Последние 20 матчей: +10 =3 -7Генк 1:4 Ливерпуль Стандард 1:0 Генк Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Генк 0:0 Наполи
Сент-Трюйден 3:3 Генк Ронсе 0:3 Генк Генк 3:1 Остенде Ред Булл Зальцбург 6:2 Генк Шарлеруа 2:1 Генк Брюгге 1:1 Генк Генк 1:0 Андерлехт Васланд-Беверен 0:4 Генк Генк 0:2 Зульте-Варегем Мехелен 3:1 Генк Генк 2:1 Кортрейк Вестерло 2:1 Генк Генк 3:0 Мехелен Генк 3:0 Локомотив Загреб Генк 4:1 Маккаби Тель-Авив Беринген 0:12 Генк
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +1 =3 -16Серкль Брюгге 0:3 Шарлеруа Зульте-Варегем 6:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Серкль Брюгге 0:1 RUS Rebecquoise
Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Гент 3:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Васланд-Беверен Мехелен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Стандард Осер 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Ланс Серкль Брюгге 1:4 Монако Серкль Брюгге 2:3 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 1:1 Остенде Моленбеек 0:0 Серкль Брюгге Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз
Последние игры между собой
Генк: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 6
Серкль Брюгге: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 10
Серкль Брюгге 1:0 Генк Лига Жюпиле Генк 1:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:2 Генк Кубок Бельгии Серкль Брюгге 3:1 Генк Лига Жюпиле Генк 3:3 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Генк 4:2 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 3:2 Генк Премьер-лига Серкль Брюгге 0:1 Генк Премьер-лига Генк 3:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Генк Премьер-лига Генк 2:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:2 Генк Премьер-лига Генк 3:2 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 5:1 Генк Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|10
|8
|2
|0
|26 - 3
|26
|2.
|Стандард
|11
|7
|2
|2
|24 - 9
|23
|3.
|Гент
|10
|6
|2
|2
|22 - 12
|20
|4.
|Ройал Антверпен
|1:0
|11
|6
|2
|3
|21 - 14
|20
|5.
|Мехелен
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|6.
|Генк
|1:0
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|7.
|Шарлеруа
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|18
|8.
|Зульте-Варегем
|0:0
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|9.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|10.
|Кортрейк
|0:1
|12
|4
|2
|6
|20 - 18
|14
|11.
|Андерлехт
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|12.
|Сент-Трюйден
|11
|3
|3
|5
|12 - 22
|12
|13.
|Остенде
|0:0
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|14.
|Эйпен
|12
|2
|4
|6
|9 - 24
|10
|15.
|Васланд-Беверен
|11
|1
|4
|6
|8 - 22
|7
|16.
|Серкль Брюгге
|0:1
|12
|1
|0
|11
|8 - 31
|3
|17.
|Mouscron-Peruwelz2
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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