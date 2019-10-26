Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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Генк
1:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Серкль Брюгге
0'
1:0
8' Гол
Деваст Себастьен
24'
28
Куке
Гетан
31
Меле
Йоаким
46
Куэста
Карлос
6
Деваст
Себастьен
2
Де
Норре
Каспер
7
Ито
Дзюнъя
17
Грошовски
Патрик
4
Воутерс
Дрис
77
Ндонгаля
Дьемерси
10
Саматта
Мбвана
18
Онуачу
Пол
1
Юбер
Гийом
3
Серрано
Жульен
5
Уэда
Наомиси
22
Дибала
Кауадио
14
Панзо
Джонатан
26
Calvin
Dekuyper
30
Донса
Годфред
28
Alimani
Gory
8
Петерс
Стеф
41
Бьянкон
Жулиан
7
Азар
Килиан
Генк
4-4-2
Серкль Брюгге
4-3-3

Ход матча

8'
Деваст Себастьен
1:0

Предыдущие игры

Генк Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Генк 1:4 Ливерпуль Стандард 1:0 Генк Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Генк 0:0 Наполи
Сент-Трюйден 3:3 Генк Ронсе 0:3 Генк Генк 3:1 Остенде Ред Булл Зальцбург 6:2 Генк Шарлеруа 2:1 Генк Брюгге 1:1 Генк Генк 1:0 Андерлехт Васланд-Беверен 0:4 Генк Генк 0:2 Зульте-Варегем Мехелен 3:1 Генк Генк 2:1 Кортрейк Вестерло 2:1 Генк Генк 3:0 Мехелен Генк 3:0 Локомотив Загреб Генк 4:1 Маккаби Тель-Авив Беринген 0:12 Генк
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +1 =3 -16
Серкль Брюгге 0:3 Шарлеруа Зульте-Варегем 6:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Серкль Брюгге 0:1 RUS Rebecquoise
Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Гент 3:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Васланд-Беверен Мехелен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Стандард Осер 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Ланс Серкль Брюгге 1:4 Монако Серкль Брюгге 2:3 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 1:1 Остенде Моленбеек 0:0 Серкль Брюгге Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз

Последние игры между собой

Генк: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 6
Серкль Брюгге: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 10
Генк 1:2 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:5 Генк Первый дивизион А Серкль Брюгге 0:1 Генк Кубок Генк 1:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле
Серкль Брюгге 1:0 Генк Лига Жюпиле Генк 1:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:2 Генк Кубок Бельгии Серкль Брюгге 3:1 Генк Лига Жюпиле Генк 3:3 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Генк 4:2 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 3:2 Генк Премьер-лига Серкль Брюгге 0:1 Генк Премьер-лига Генк 3:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Генк Премьер-лига Генк 2:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:2 Генк Премьер-лига Генк 3:2 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 5:1 Генк Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 10 8 2 0 26 - 3 26
2. Стандард 11 7 2 2 24 - 9 23
3. Гент 10 6 2 2 22 - 12 20
4. Ройал Антверпен 1:0 11 6 2 3 21 - 14 20
5. Мехелен 11 6 2 3 19 - 17 20
6. Генк 1:0 12 6 2 4 19 - 15 20
7. Шарлеруа 11 5 3 3 17 - 13 18
8. Зульте-Варегем 0:0 12 4 5 3 18 - 14 17
9. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
10. Кортрейк 0:1 12 4 2 6 20 - 18 14
11. Андерлехт 12 3 4 5 12 - 13 13
12. Сент-Трюйден 11 3 3 5 12 - 22 12
13. Остенде 0:0 12 3 3 6 15 - 23 12
14. Эйпен 12 2 4 6 9 - 24 10
15. Васланд-Беверен 11 1 4 6 8 - 22 7
16. Серкль Брюгге 0:1 12 1 0 11 8 - 31 3
17. Mouscron-Peruwelz2 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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