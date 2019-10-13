Франция: Лига 1 2019-2020

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Нант
 
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Стадион:
Монако

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Метц 1:0 Нант Нант 1:0 Ницца Лион 0:1 Нант Нант 1:0 Ренн
Страсбург 2:1 Нант Нант 1:0 Реймс Кан 1:0 Нант Нант 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Нант Нант 0:0 Марсель Лилль 2:1 Нант Нант 1:1 Дженоа Нант 2:0 Спортинг Хихон Нант 0:1 Динамо-Брест Ньор 2:3 Нант Стад Лозанна-Уши 1:0 Нант Нант 1:0 Стад де Ньон Нант 0:1 Страсбург Монпелье 1:1 Нант Ницца 1:1 Нант
Монако Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Монако 3:2 Ренн Монпелье 3:1 Монако Монако 4:1 Брест Монако 3:1 Ницца
Реймс 0:0 Монако Монако 3:4 Марсель Страсбург 2:2 Монако Монако 2:2 Ним Метц 3:0 Монако Монако 0:3 Лион Монако 1:0 Сампдория Порту 0:1 Монако Брага 0:0 Монако Монако 1:0 Валенсия Монако 0:1 Эвертон Лозанна-Спорт 2:1 Монако Локерен 5:0 Монако Серкль Брюгге 1:4 Монако Ницца 2:0 Монако Монако 2:0 Амьен

Последние игры между собой

Нант: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 11
Монако: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 4
Монако 1:0 Нант Лига 1 Нант 1:3 Монако Лига 1 Монако 2:1 Нант Лига 1 Нант 1:0 Монако Лига 1
Монако 4:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Нант 0:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Нант Лига 1 Монако 1:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Монако 3:1 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Нант 1:1 Монако Лига 2 Монако 0:2 Нант Лига 2 Монако 2:1 Нант Лига 2 Нант 3:0 Монако Лига 2 Монако 1:2 Нант Лига 1 Нант 1:1 Монако Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 0 2 21 - 5 24
2. Нант Заявка 10 6 1 3 9 - 6 19
3. Реймс Заявка 10 5 2 3 9 - 4 17
4. Анже Заявка 10 5 1 4 16 - 16 16
5. Марсель Заявка 10 4 4 2 12 - 11 16
6. Бордо Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
7. Лилль Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
8. Монпелье Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
9. Сент-Этьен Заявка 10 4 2 4 9 - 13 14
10. Брест Заявка 10 3 5 2 11 - 13 14
11. Ницца Заявка 10 4 1 5 13 - 17 13
12. Ренн Заявка 10 3 3 4 10 - 10 12
13. Амьен Заявка 10 3 3 4 13 - 15 12
14. Монако Заявка 10 3 3 4 18 - 21 12
15. Тулуза Заявка 10 3 3 4 11 - 16 12
16. Метц Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
17. Лион Заявка 10 2 4 4 14 - 9 10
18. Ним Заявка 10 2 4 4 10 - 12 10
19. Дижон Заявка 10 2 3 5 5 - 10 9
20. Страсбург Заявка 10 2 3 5 6 - 12 9
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Нант - Монако

    До начала игры, которая состоится 25.10.2019, осталось 2 дня 20 часов 13 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Нант - Монако
    Нант
    36.8% (21)
    Ничья
    35.1% (20)
    Монако
    28.1% (16)
    2:1 Нант
    29.8% (17)
    1:1 Ничья
    29.8% (17)
    1:2 Монако
    17.5% (10)
    1:0 Нант
    3.5% (2)
    2:0 Нант
    3.5% (2)
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