Франция: Лига 1 2019-2020
Нант
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Стадион: Стад де ля Божуар
Монако
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +9 =4 -7Метц 1:0 Нант Нант 1:0 Ницца Лион 0:1 Нант Нант 1:0 Ренн
Монако Последние 20 матчей: +8 =4 -8Монако 3:2 Ренн Монпелье 3:1 Монако Монако 4:1 Брест Монако 3:1 Ницца
Реймс 0:0 Монако Монако 3:4 Марсель Страсбург 2:2 Монако Монако 2:2 Ним Метц 3:0 Монако Монако 0:3 Лион Монако 1:0 Сампдория Порту 0:1 Монако Брага 0:0 Монако Монако 1:0 Валенсия Монако 0:1 Эвертон Лозанна-Спорт 2:1 Монако Локерен 5:0 Монако Серкль Брюгге 1:4 Монако Ницца 2:0 Монако Монако 2:0 Амьен
Последние игры между собой
Нант: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 11
Монако: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 4
Монако 4:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Нант 0:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Нант Лига 1 Монако 1:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Монако 3:1 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Нант 1:1 Монако Лига 2 Монако 0:2 Нант Лига 2 Монако 2:1 Нант Лига 2 Нант 3:0 Монако Лига 2 Монако 1:2 Нант Лига 1 Нант 1:1 Монако Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 5
|24
|2.
|Нант
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|9 - 6
|19
|3.
|Реймс
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 4
|17
|4.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 16
|16
|5.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 11
|16
|6.
|Бордо
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|7.
|Лилль
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|8.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|9.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 13
|14
|10.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 13
|14
|11.
|Ницца
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 17
|13
|12.
|Ренн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 10
|12
|13.
|Амьен
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|14.
|Монако
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|18 - 21
|12
|15.
|Тулуза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|16.
|Метц
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|17.
|Лион
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 9
|10
|18.
|Ним
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|19.
|Дижон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 10
|9
|20.
|Страсбург
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
Нант
36.8% (21)
Ничья
35.1% (20)
Монако
28.1% (16)
2:1 Нант
29.8% (17)
1:1 Ничья
29.8% (17)
1:2 Монако
17.5% (10)
1:0 Нант
3.5% (2)
2:0 Нант
3.5% (2)
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