Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Эйпен
0:0
Второй тайм: 59'
Стадион: Kehrwegstadion
Андерлехт
28' Желтая карточкаNils Schouterden
32
Бек
Андреас
26
Jens
Cools
21
Баутиста
Хон
55
Кана
Марко
22
Коббо
Элиас
39
Каембе
Эдо
93
Руфе
Кемар
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Бек АндреасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Jens CoolsПолузащитник
- Нападающий
-
21 Баутиста ХонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Silas GnakaЗащитник
-
10 Амани ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Benat San Jose
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Кана МаркоЗащитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Руфе КемарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Цуль ПетерПолузащитник
-
10 Влап МихелПолузащитник
-
17 Аджич ЛукаНападающий
- Нападающий
-
24 Телин ИсаакНападающий
-
Главный тренер: Веркотерен Франк
Ход матча
28'
Предыдущие игры
Эйпен Последние 20 матчей: +8 =5 -7Остенде 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Мехелен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Ройал Капеллен 0:0 Эйпен
Стандард 3:0 Эйпен Эйпен 1:1 Зульте-Варегем Сент-Трюйден 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 2:0 Эйпен Брюгге 0:0 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Гент 6:1 Эйпен Эйпен 1:4 Ройал Антверпен Эйпен 3:1 ОФИ Ререн 1:7 Эйпен Байер Л 3:4 Эйпен АХ Лёвен 2:2 Эйпен Виктория Кёльн 1:1 Эйпен Шарлеруа 2:0 Эйпен Эйпен 1:0 Беерсхот-Вильрейк
Андерлехт Последние 20 матчей: +7 =4 -9Андерлехт 4:1 Сент-Трюйден Андерлехт 1:4 Мехелен Шарлеруа 1:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Васланд-Беверен
Беерсхот-Вильрейк 2:3 Андерлехт Брюгге 2:1 Андерлехт Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Андерлехт 1:0 Стандард Генк 1:0 Андерлехт Кортрейк 4:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Мехелен Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Андерлехт 1:2 Фортуна Андерлехт 1:2 Остенде Андерлехт 1:3 ПАОК Гамбург 2:2 Андерлехт Бенфика 1:2 Андерлехт Уденаарде 0:6 Андерлехт Андерлехт 1:2 Александрия Моленбеек 0:1 Андерлехт
Последние игры между собой
Эйпен: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Андерлехт: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|10
|8
|2
|0
|26 - 3
|26
|2.
|Стандард
|11
|7
|2
|2
|24 - 9
|23
|3.
|Гент
|10
|6
|2
|2
|22 - 12
|20
|4.
|Мехелен
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|5.
|Ройал Антверпен
|10
|5
|2
|3
|20 - 14
|17
|6.
|Генк
|11
|5
|2
|4
|18 - 15
|17
|7.
|Зульте-Варегем
|11
|4
|4
|3
|18 - 14
|16
|8.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|9.
|Шарлеруа
|10
|4
|3
|3
|16 - 13
|15
|10.
|Кортрейк
|11
|4
|2
|5
|20 - 17
|14
|11.
|Андерлехт
|0:0
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|12.
|Сент-Трюйден
|11
|3
|3
|5
|12 - 22
|12
|13.
|Остенде
|11
|3
|2
|6
|15 - 23
|11
|14.
|Эйпен
|0:0
|12
|2
|4
|6
|9 - 24
|10
|15.
|Васланд-Беверен
|11
|1
|4
|6
|8 - 22
|7
|16.
|Серкль Брюгге
|11
|1
|0
|10
|8 - 30
|3
|17.
|Mouscron-Peruwelz2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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