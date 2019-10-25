Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Эйпен
0:0
Второй тайм: 59'

Стадион:
Андерлехт
0'
28' Желтая карточка
Nils Schouterden
59'
1
Де
Волф
Ортвин
32
Бек
Андреас
23
Вердон
Оливье
22
Блонделле
Сибе
18
Nils
Schouterden
77
Миличевич
Даниел
16
Эбрахими
Омид
5
Амат
Хорди
26
Jens
Cools
19
Болинжи
Жонатан
21
Баутиста
Хон
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
32
Люккассен
Деррик
55
Кана
Марко
22
Коббо
Элиас
50
Sieben
Dewaele
48
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
25
Требель
Адриен
39
Каембе
Эдо
56
Салемакерс
Алексис
93
Руфе
Кемар
51
Версхарен
Яри
Эйпен
4-4-2
Андерлехт
4-2-3-1

Ход матча

28'
Nils Schouterden
 

Предыдущие игры

Эйпен Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Остенде 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Мехелен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Ройал Капеллен 0:0 Эйпен
Стандард 3:0 Эйпен Эйпен 1:1 Зульте-Варегем Сент-Трюйден 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 2:0 Эйпен Брюгге 0:0 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Гент 6:1 Эйпен Эйпен 1:4 Ройал Антверпен Эйпен 3:1 ОФИ Ререн 1:7 Эйпен Байер Л 3:4 Эйпен АХ Лёвен 2:2 Эйпен Виктория Кёльн 1:1 Эйпен Шарлеруа 2:0 Эйпен Эйпен 1:0 Беерсхот-Вильрейк
Андерлехт Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Андерлехт 4:1 Сент-Трюйден Андерлехт 1:4 Мехелен Шарлеруа 1:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Васланд-Беверен
Беерсхот-Вильрейк 2:3 Андерлехт Брюгге 2:1 Андерлехт Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Андерлехт 1:0 Стандард Генк 1:0 Андерлехт Кортрейк 4:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Мехелен Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Андерлехт 1:2 Фортуна Андерлехт 1:2 Остенде Андерлехт 1:3 ПАОК Гамбург 2:2 Андерлехт Бенфика 1:2 Андерлехт Уденаарде 0:6 Андерлехт Андерлехт 1:2 Александрия Моленбеек 0:1 Андерлехт

Последние игры между собой

Эйпен: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Андерлехт: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Андерлехт 2:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:3 Андерлехт Первый дивизион А
Андерлехт 4:0 Эйпен Лига Про Эйпен 2:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 7:0 Эйпен Кубок Бельгии Эйпен 1:1 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 4:1 Эйпен Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 10 8 2 0 26 - 3 26
2. Стандард 11 7 2 2 24 - 9 23
3. Гент 10 6 2 2 22 - 12 20
4. Мехелен 11 6 2 3 19 - 17 20
5. Ройал Антверпен 10 5 2 3 20 - 14 17
6. Генк 11 5 2 4 18 - 15 17
7. Зульте-Варегем 11 4 4 3 18 - 14 16
8. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
9. Шарлеруа 10 4 3 3 16 - 13 15
10. Кортрейк 11 4 2 5 20 - 17 14
11. Андерлехт 0:0 12 3 4 5 12 - 13 13
12. Сент-Трюйден 11 3 3 5 12 - 22 12
13. Остенде 11 3 2 6 15 - 23 11
14. Эйпен 0:0 12 2 4 6 9 - 24 10
15. Васланд-Беверен 11 1 4 6 8 - 22 7
16. Серкль Брюгге 11 1 0 10 8 - 30 3
17. Mouscron-Peruwelz2 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    28'
    Нильс Схоутерден получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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