Франция: Лига 1 2019-2020
Лилль
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Пьер Моруа
Бордо
15' Желтая карточкаАит Бенассер Юссеф
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
28
Рейнилду
12
Язиджи
Юсуф
23
Бенито
Лорис
18
Хван
Ый-Чжо
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Челик ЗекиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 РейнилдуПолузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бенито ЛорисПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
10 Калу СэмьюэлПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Кватенг ЭнокПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: +7 =6 -7Лилль 1:1 Валенсия Тулуза 2:1 Лилль Лилль 2:2 Ним Лилль 1:2 Челси
Бордо Последние 20 матчей: +6 =3 -11Бордо 0:1 Сент-Этьен Тулуза 1:3 Бордо Бордо 0:1 ПСЖ Амьен 1:3 Бордо
Последние игры между собой
Лилль: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Бордо: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Лилль 2:3 Бордо Лига 1 Бордо 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 5:1 Бордо Кубок лиги Бордо 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Бордо Лига 1 Лилль 2:0 Бордо Лига 1 Лилль 1:1 Бордо Кубок лиги Бордо 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 4:5 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Лилль Лига 1 Бордо 1:1 Лилль Товарищеские матчи Лилль 1:1 Бордо Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 5
|24
|2.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|9 - 7
|19
|3.
|Реймс
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 4
|17
|4.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 16
|16
|5.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 11
|16
|6.
|Бордо
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 11
|16
|7.
|Лилль
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 11
|16
|8.
|Монако
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|9.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|10.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 13
|14
|11.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 13
|14
|12.
|Ницца
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 17
|13
|13.
|Ренн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 10
|12
|14.
|Амьен
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|15.
|Тулуза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|16.
|Метц
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|17.
|Лион
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 9
|10
|18.
|Ним
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|19.
|Дижон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 10
|9
|20.
|Страсбург
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
Лилль
72.7% (109)
Ничья
22.7% (34)
Бордо
4.7% (7)
2:1 Лилль
45.3% (68)
1:0 Лилль
19.3% (29)
1:1 Ничья
18% (27)
2:0 Лилль
5.3% (8)
1:2 Бордо
2.7% (4)
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