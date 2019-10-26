Франция: Лига 1 2019-2020

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Лилль
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Бордо
0'
15' Желтая карточка
Аит Бенассер Юссеф
16'
16
Меньян
Майк
2
Джало
Тьягу
6
Фонте
Жозе
4
Габриэль
дос
Сантос
17
Челик
Зеки
21
Андре
Бенжамин
24
Сумаре
Бубакари
28
Рейнилду
12
Язиджи
Юсуф
7
Осимхен
Виктор
10
Иконе
Жонатан
1
Костил
Бенуа
4
Мешер
Андре
6
Косельни
Лоран
3
Пабло
Кастро
11
Камано
Франсуа
17
Аит
Бенассер
Юссеф
5
Отавио
Пассос
23
Бенито
Лорис
18
Хван
Ый-Чжо
7
Бриан
Джимми
12
Де
Превиль
Николя
Лилль
3-4-3
Бордо
3-4-3

Ход матча

15'
 
Аит Бенассер Юссеф

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Лилль 1:1 Валенсия Тулуза 2:1 Лилль Лилль 2:2 Ним Лилль 1:2 Челси
Ницца 1:1 Лилль Лилль 2:0 Страсбург Ренн 1:1 Лилль Аякс 3:0 Лилль Лилль 2:1 Анже Реймс 2:0 Лилль Лилль 3:0 Сент-Этьен Амьен 1:0 Лилль Лилль 2:1 Нант Лилль 2:3 Рома Сельта 1:0 Лилль Портимоненсе 1:2 Лилль Маритиму 0:0 Лилль Брага 0:2 Лилль Лилль 1:1 Реймс Лилль 2:1 Дюнкерк
Бордо Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Бордо 0:1 Сент-Этьен Тулуза 1:3 Бордо Бордо 0:1 ПСЖ Амьен 1:3 Бордо
Бордо 2:2 Брест Бордо 2:0 Метц Лион 1:1 Бордо Дижон 0:2 Бордо Бордо 1:1 Монпелье Анже 3:1 Бордо Бордо 1:3 Дженоа Бордо 1:3 Галатасарай Монпелье 1:2 Бордо Марсель 2:1 Бордо Вольфсбергер 3:1 Бордо Партизан 2:1 Бордо Кан 0:1 Бордо Бордо 0:1 Реймс Лилль 1:0 Бордо Бордо 0:1 Анже

Последние игры между собой

Лилль: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Бордо: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Лилль 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Лилль Лига 1 Бордо 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Бордо Лига 1
Лилль 2:3 Бордо Лига 1 Бордо 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 5:1 Бордо Кубок лиги Бордо 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Бордо Лига 1 Лилль 2:0 Бордо Лига 1 Лилль 1:1 Бордо Кубок лиги Бордо 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 4:5 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Лилль Лига 1 Бордо 1:1 Лилль Товарищеские матчи Лилль 1:1 Бордо Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 0 2 21 - 5 24
2. Нант Заявка 11 6 1 4 9 - 7 19
3. Реймс Заявка 10 5 2 3 9 - 4 17
4. Анже Заявка 10 5 1 4 16 - 16 16
5. Марсель Заявка 10 4 4 2 12 - 11 16
6. Бордо 0:0 Заявка 11 4 4 3 15 - 11 16
7. Лилль 0:0 Заявка 11 4 4 3 14 - 11 16
8. Монако Заявка 11 4 3 4 19 - 21 15
9. Монпелье Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
10. Сент-Этьен Заявка 10 4 2 4 9 - 13 14
11. Брест Заявка 10 3 5 2 11 - 13 14
12. Ницца Заявка 10 4 1 5 13 - 17 13
13. Ренн Заявка 10 3 3 4 10 - 10 12
14. Амьен Заявка 10 3 3 4 13 - 15 12
15. Тулуза Заявка 10 3 3 4 11 - 16 12
16. Метц Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
17. Лион Заявка 10 2 4 4 14 - 9 10
18. Ним Заявка 10 2 4 4 10 - 12 10
19. Дижон Заявка 10 2 3 5 5 - 10 9
20. Страсбург Заявка 10 2 3 5 6 - 12 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лилль 0:0 Бордо
Лилль
72.7% (109)
Ничья
22.7% (34)
Бордо
4.7% (7)
2:1 Лилль
45.3% (68)
1:0 Лилль
19.3% (29)
1:1 Ничья
18% (27)
2:0 Лилль
5.3% (8)
1:2 Бордо
2.7% (4)
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