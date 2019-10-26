Франция: Лига 1 2019-2020
Лион
2:0
Перерыв
Стадион: Гроупама Арена
Метц
10' Желтая карточкаMamadou Fofana1
1:0
28' ГолДепай Мемфис
31' Желтая карточкаКаби Мануэль
2:0
33' ПенальтиДембеле Мусса I
38' Желтая карточкаТусар Люка
14
Дюбуа
Лео
28
Коне
Юссуф
12
Мендес
Тьяго
29
Тусар
Люка
11
Депай
Мемфис
28
Каби
Мануэль
19
Маига
Хабиб
27
Булая
Фарид
20
Диалло
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Коне ЮссуфЗащитник
- Полузащитник
-
12 Мендес ТьягоПолузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Депай МемфисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Лукас ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Rayan Cherki
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Каби МануэльЗащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Булая ФаридНападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Гакпа МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Нгетт ОпаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Vincent Hognon
Ход матча
10'
28'
1:0
31'
33'
2:0
38'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +6 =5 -9Бенфика 2:1 Лион Лион 0:0 Дижон Сент-Этьен 1:0 Лион РБ Лейпциг 0:2 Лион
Метц Последние 20 матчей: +7 =4 -9Метц 1:0 Нант Брест 2:0 Метц Метц 2:2 Тулуза Сент-Этьен 0:1 Метц
Последние игры между собой
Лион: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 2
Метц: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 8
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 5
|24
|2.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|9 - 7
|19
|3.
|Лилль
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|4.
|Реймс
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|9 - 4
|18
|5.
|Анже
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|6.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 11
|16
|7.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|8.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 8
|15
|9.
|Монако
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|10.
|Брест
|0:0 Заявка
|11
|3
|6
|2
|11 - 13
|15
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 13
|14
|12.
|Ницца
|0:1 Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 18
|13
|13.
|Лион
|2:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 9
|13
|14.
|Ренн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 10
|12
|15.
|Амьен
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|16.
|Тулуза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|17.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 12
|12
|18.
|Метц
|0:2 Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 16
|11
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|5 - 10
|10
Лион
94.6% (139)
Ничья
5.4% (8)
Метц
0% (0)
2:0 Лион
40.1% (59)
2:1 Лион
21.1% (31)
1:0 Лион
20.4% (30)
3:1 Лион
8.2% (12)
3:0 Лион
2.7% (4)
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