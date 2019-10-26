Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Лион
2:0
Перерыв

Стадион:
Метц
0'
10' Желтая карточка
Mamadou Fofana1
1:0
28' Гол
Депай Мемфис
31' Желтая карточка
Каби Мануэль
2:0
33' Пенальти
Дембеле Мусса I
38' Желтая карточка
Тусар Люка
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
5
Денайер
Джейсон
3
Андерсен
Йоаким
28
Коне
Юссуф
17
Рен-Аделед
Жефф
12
Мендес
Тьяго
29
Тусар
Люка
8
Ауа
Уссем
9
Дембеле
Мусса
I
11
Депай
Мемфис
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
13
Сунзу
Стоппила
6
Mamadou
Fofana1
28
Каби
Мануэль
19
Маига
Хабиб
25
Траоре
Адама
II
4
Н'Дорам
Кевин
27
Булая
Фарид
20
Диалло
Хабиб
9
Эмброуз
Тьерри
Лион
4-4-2
Метц
4-3-3

Ход матча

10'
 
Mamadou Fofana1
28'
Депай Мемфис
(Денайер Джейсон)
1:0
31'
 
Каби Мануэль
33'
Дембеле Мусса I
2:0
38'
Тусар Люка
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Бенфика 2:1 Лион Лион 0:0 Дижон Сент-Этьен 1:0 Лион РБ Лейпциг 0:2 Лион
Лион 0:1 Нант Брест 2:2 Лион Лион 0:1 ПСЖ Лион 1:1 Зенит Амьен 2:2 Лион Лион 1:1 Бордо Монпелье 1:0 Лион Лион 6:0 Анже Монако 0:3 Лион Борнмут 3:0 Лион Ливерпуль 3:1 Лион Арсенал 1:2 Лион Лион 3:4 Дженоа Лион 1:2 Серветт Ним 2:3 Лион Лион 4:0 Кан
Метц Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Метц 1:0 Нант Брест 2:0 Метц Метц 2:2 Тулуза Сент-Этьен 0:1 Метц
Метц 1:2 Амьен Бордо 2:0 Метц Метц 0:2 ПСЖ Анже 3:0 Метц Метц 3:0 Монако Страсбург 1:1 Метц Майнц 1:0 Метц Майнц 1:0 Метц Сераинг Юнайтед 0:2 Метц Метц 1:1 Амьен Реймс 2:0 Метц Метц 0:0 Сошо Метц 2:1 Шарлеруа Метц 1:0 Динамо-Брест Нанси 1:0 Метц Метц 3:0 Валансьен

Последние игры между собой

Лион: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 2
Метц: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 8
Метц 0:5 Лион Лига 1 Лион 2:0 Метц Лига 1 Метц 0:3 Лион Лига 1 Лион 5:0 Метц Лига 1
Лион 2:0 Метц Лига 1 Метц 2:1 Лион Лига 1 Лион 3:0 Метц Кубок лиги Лион 1:3 Метц Кубок лиги Лион 1:0 Метц Кубок Лион 2:0 Метц Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 0 2 21 - 5 24
2. Нант Заявка 11 6 1 4 9 - 7 19
3. Лилль Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
4. Реймс 0:0 Заявка 11 5 3 3 9 - 4 18
5. Анже 0:0 Заявка 11 5 2 4 16 - 16 17
6. Марсель Заявка 10 4 4 2 12 - 11 16
7. Бордо Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
8. Монпелье 0:0 Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
9. Монако Заявка 11 4 3 4 19 - 21 15
10. Брест 0:0 Заявка 11 3 6 2 11 - 13 15
11. Сент-Этьен Заявка 10 4 2 4 9 - 13 14
12. Ницца 0:1 Заявка 11 4 1 6 13 - 18 13
13. Лион 2:0 Заявка 11 3 4 4 16 - 9 13
14. Ренн Заявка 10 3 3 4 10 - 10 12
15. Амьен Заявка 10 3 3 4 13 - 15 12
16. Тулуза Заявка 10 3 3 4 11 - 16 12
17. Страсбург 1:0 Заявка 11 3 3 5 7 - 12 12
18. Метц 0:2 Заявка 11 3 2 6 9 - 16 11
19. Ним 0:0 Заявка 11 2 5 4 10 - 12 11
20. Дижон 0:0 Заявка 11 2 4 5 5 - 10 10
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Команда Лион играла лучше в этом тайме.
  • 49'
    Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
  • Угловой
    49'
    Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
  • 48'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Мамаду Фофана предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 48'
    Депай Мемфис из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 47'
    Отличную защиту показывает Укидья Александр от команды Метц, не дает пропустить гол своей команде.
  • 47'
    Коне Юссуф из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 47'
    Лион контролирует мяч.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 46'
    Отличная игра от Депай Мемфис из команды Лион. Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен
  • 46'
    Депай Мемфис из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Лион пытается что-то создать.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 44'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Мамаду Фофана выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Каби Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Дюбуа Лео из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 43'
    Дюбуа Лео из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 42'
    Тусар Люка из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 42'
    Тусар Люка из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 42'
    Лион начинает контратаку
  • 41'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 41'
    Траоре Адама II не смог попасть в створ ударом издали
  • 40'
    Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Сентонз Фабьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 40'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    39'
    Траоре Адама II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 39'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    38'
    Тусар Люка совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Тусар Люка из команды Лион поставил подножку. Пострадал Траоре Адама II
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Тусар Люка из команды Лион поставил подножку. Пострадал Эмброуз Тьерри
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Маига Хабиб из команды Метц поставил подножку. Пострадал Тусар Люка
  • 37'
    Удар от ворот произведет Лион
  • Фол, нарушение
    36'
    Мендес Тьяго наказан за толчок Траоре Адама II
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
  • 35'
    Лион контролирует мяч.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 34'
    Булая Фарид не смог попасть в створ ударом издали
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Дембеле Мусса I из команды Лион забивает с точки!
  • Желтая карточка
    31'
    Каби Мануэль получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    31'
    ПЕНАЛЬТИ - Каби Мануэль из команды Метц привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Депай Мемфис.
  • 31'
    Коне Юссуф из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Лион контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 29'
    Фантастический гол, где все сам сделал Депай Мемфис!
  • 28'
    Денайер Джейсон сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Депай Мемфис изменил счет на табло!
  • 28'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Депай Мемфис, обходя своих соперников
  • 28'
    Депай Мемфис из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 28'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 28'
    Диалло Хабиб из команды Метц плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 28'
    Булая Фарид разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 27'
    Отличную защиту показывает Сунзу Стоппила от команды Метц, не дает пропустить гол своей команде.
  • 27'
    Великолепное видение игры демонстрирует Сунзу Стоппила из команды Метц, когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.
  • 27'
    Мендес Тьяго из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 26'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Лион контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 25'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Каби Мануэль из команды Метц пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 25'
    Эмброуз Тьерри нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 24'
    Метц пытается что-то создать.
  • 23'
    Тусар Люка из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 23'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Сентонз Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Депай Мемфис из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 22'
    Метц пытается что-то создать.
  • 21'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 21'
    Маига Хабиб не смог попасть в створ ударом издали
  • Угловой
    21'
    Траоре Адама II из команды Метц разыграл угловой с левого угла.
  • 21'
    Эмброуз Тьерри из команды Метц делает пас, но мяч был заблокирован.
  • 21'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Эмброуз Тьерри, обходя своих соперников
  • 21'
    Н'Дорам Кевин из команды Метц делает пас партнеру.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
  • 20'
    Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Игрок из команды Метц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 18'
    Лион контролирует мяч.
  • 18'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Депай Мемфис бьет издали, но Укидья Александр ловит мяч в руки
  • Фол, нарушение
    16'
    Сентонз Фабьен из команды Метц играет слишком грубо. Рен-Аделед Жефф оказался на газоне.
  • 16'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Каби Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 82%, [team2]: 18%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Тусар Люка из команды Лион поставил подножку. Пострадал Диалло Хабиб
  • 14'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Коне Юссуф из команды Лион навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 13'
    Дембеле Мусса I из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 13'
    Ауа Уссем из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 12'
    Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Коне Юссуф из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 11'
    Что за промах! У Андерсен Йоаким была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!
  • 11'
    Дембеле Мусса I навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    10'
    Мамаду Фофана совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    10'
    Мамаду Фофана из команды Метц толкнул локтем оппонента. Это Депай Мемфис заработал фол
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 10'
    Пространство открывается для Диалло Хабиб, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 10'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Диалло Хабиб, обходя своих соперников
  • 9'
    Метц начинает контратаку
  • 9'
    Мамаду Фофана выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Лион контролирует мяч.
  • 8'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 8'
    Тусар Люка наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 8'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тусар Люка и Дембеле Мусса I из команды Лион.
  • 7'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Лион контролирует мяч.
  • 6'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 6'
    Шанс получает Тусар Люка из команды Лион, но удар головой идет мимо
  • Угловой
    6'
    Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 84%, [team2]: 16%.
  • 5'
    Депай Мемфис наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 5'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Депай Мемфис, обходя своих соперников
  • 4'
    Лион контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    4'
    Депай Мемфис возвращается на поле.
  • 3'
    Лион контролирует мяч.
  • 3'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    3'
    Ох, нехорошо это выглядит. Депай Мемфис получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    2'
    Депай Мемфис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 2'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 1'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Депай Мемфис ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Лион начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лион 2:0 Метц
Лион
94.6% (139)
Ничья
5.4% (8)
Метц
0% (0)
2:0 Лион
40.1% (59)
2:1 Лион
21.1% (31)
1:0 Лион
20.4% (30)
3:1 Лион
8.2% (12)
3:0 Лион
2.7% (4)
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