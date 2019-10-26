Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Команда Лион играла лучше в этом тайме.

49' Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.

48' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Мамаду Фофана предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Депай Мемфис из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Отличную защиту показывает Укидья Александр от команды Метц , не дает пропустить гол своей команде.

47' Коне Юссуф из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Удар от ворот произведет Метц

46' Отличная игра от Депай Мемфис из команды Лион . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

46' Депай Мемфис из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

44' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Мамаду Фофана выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Каби Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Тусар Люка из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

41' Удар от ворот произведет Лион

41' Траоре Адама II не смог попасть в створ ударом издали

40' Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Сентонз Фабьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

40' Матч возобновлен

39' Траоре Адама II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Тусар Люка совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

37' Удар от ворот произведет Лион

35' Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.

34' Удар от ворот произведет Лион

34' Булая Фарид не смог попасть в створ ударом издали

31' Каби Мануэль получил желтую карточку от судьи

30' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

29' Фантастический гол, где все сам сделал Депай Мемфис

28' Г О О О О Л - Депай Мемфис изменил счет на табло!

28' Хорошие скиллы дриблинга показывает Депай Мемфис , обходя своих соперников

28' Удар от ворот произведет Лион

28' Диалло Хабиб из команды Метц плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

28' Булая Фарид разрезает оборону соперника отличным пасом

27' Отличную защиту показывает Сунзу Стоппила от команды Метц , не дает пропустить гол своей команде.

27' Великолепное видение игры демонстрирует Сунзу Стоппила из команды Метц , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

27' Мендес Тьяго из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

26' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

25' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Каби Мануэль из команды Метц пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

23' Тусар Люка из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

23' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Сентонз Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Депай Мемфис из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

21' Удар от ворот произведет Лион

21' Маига Хабиб не смог попасть в створ ударом издали

21' Хорошие скиллы дриблинга показывает Эмброуз Тьерри , обходя своих соперников

20' Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.

20' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Игрок из команды Метц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

18' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Каби Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Контроль мяча: [team1]: 82%, [team2]: 18%.

14' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Удар от ворот произведет Метц

11' Что за промах! У Андерсен Йоаким была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

11' Дембеле Мусса I навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Мамаду Фофана совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

10' Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.

10' Удар от ворот произведет Лион

10' Пространство открывается для Диалло Хабиб , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

10' Хорошие скиллы дриблинга показывает Диалло Хабиб , обходя своих соперников

9' Мамаду Фофана выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Метц

8' Тусар Люка наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

7' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Метц

5' Контроль мяча: [team1]: 84%, [team2]: 16%.

5' Депай Мемфис наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

5' Хорошие скиллы дриблинга показывает Депай Мемфис , обходя своих соперников

3' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Матч возобновлен

3' Ох, нехорошо это выглядит. Депай Мемфис получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Депай Мемфис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Депай Мемфис ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лион начинает с центра поля