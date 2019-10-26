Голландия: Эредивизие 2019-2020

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Хераклес
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
ПЕК Зволле
0' 8'
1
Бласвих
Янис
19
Бакбоорд
Навайо
4
Проппер
Робин
13
Кнустер
Матс
3
Циборра
Леннарт
52
Меркель
Александр
22
Киомурцоглу
Орестис
11
ван
дер
Ватер
Силвестр
10
Жуниор
Мауро
24
Соуза
Дабни
9
Дессерс
Сириль
1
Маус
Ксавье
47
Destan
Bajselmani
29
Лахман
Даррил
4
Накаяма
Юта
5
Паал
Кеннет
38
Хамер
Густаво
11
Бель-Хассани
Иллиас
22
Клемент
Пелле
6
Саймак
Мустафа
8
Гучаннеджад
Реза
7
Ван
Крой
Вито
Хераклес
4-2-3-1
ПЕК Зволле
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Предыдущие игры

Хераклес Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Фейеноорд 1:1 Хераклес Хераклес 2:0 Эммен АЗ Алкмаар 2:0 Хераклес Твенте 2:3 Хераклес
Хераклес 4:1 Виллем II Гронинген 1:2 Хераклес Хераклес 3:0 Харденберг Хераклес 1:1 Витесс Хераклес 0:2 ПСВ Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес Хераклес 0:4 Херенвен Байер Л 3:4 Хераклес Хераклес 5:0 Хелмонд Спорт Хераклес 2:0 Астерас Волендам 2:1 Хераклес Рот-Вайсс Оберхаузен 0:1 Хераклес Хераклес 0:2 Эксельсиор Пройссен Мюнстер 1:3 Хераклес Виктория Кёльн 0:3 Хераклес Фромсхопсе Бойс 0:4 Хераклес
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =4 -9
ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:4 ПСВ Гронинген 2:0 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Эммен 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Спарта Роттердам Витесс 3:0 ПЕК Зволле Утрехт 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:3 Виллем II ПЕК Зволле 1:0 Астерас ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Эммен 1:1 ПЕК Зволле Хаттем 0:8 ПЕК Зволле Далфсен 0:11 ПЕК Зволле НАК Бреда 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Витесс 4:1 ПЕК Зволле Виллем II 2:0 ПЕК Зволле

Последние игры между собой

Хераклес: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
ПЕК Зволле: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Хераклес 0:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 Хераклес Эредивизие
ПЕК Зволле 1:2 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие Хераклес 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 4:2 Хераклес Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:3 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:2 Хераклес Кубок Хераклес 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:3 Хераклес Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 2 0 31 - 7 26
2. ПСВ 10 7 2 1 26 - 9 23
3. Витесс 0:2 11 7 2 2 22 - 15 23
4. АЗ Алкмаар 10 6 2 2 21 - 8 20
5. Виллем II 11 6 1 4 14 - 15 19
6. Утрехт 10 5 2 3 20 - 13 17
7. Херенвен 10 4 4 2 16 - 11 16
8. Хераклес 0:0 11 4 4 3 14 - 15 16
9. Спарта Роттердам 10 4 3 3 18 - 18 15
10. Твенте 11 4 3 4 21 - 20 15
11. Фейеноорд 10 3 5 2 19 - 18 14
12. Гронинген 10 4 1 5 12 - 12 13
13. ПЕК Зволле 0:0 11 3 2 6 16 - 22 11
14. Эммен 11 3 1 7 14 - 24 10
15. АДО Ден Хааг 2:0 11 3 0 8 13 - 21 9
16. ВВВ-Венло 0:2 11 3 0 8 10 - 26 9
17. Фортуна Ситтард 2:0 11 2 3 6 15 - 25 9
18. Ваалвейк 11 0 1 10 10 - 33 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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