Голландия: Эредивизие 2019-2020
Хераклес
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Полман
ПЕК Зволле
13
Кнустер
Матс
10
Жуниор
Мауро
24
Соуза
Дабни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Жуниор МауроПолузащитник
-
24 Соуза ДабниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Букер КунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Конингс ДжойПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
-
17 Сзоке АдрианПолузащитник
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Деккер РикЗащитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
-
10 Тай ЛеннартПолузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стегеман Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Предыдущие игры
Хераклес Последние 20 матчей: +12 =3 -5Фейеноорд 1:1 Хераклес Хераклес 2:0 Эммен АЗ Алкмаар 2:0 Хераклес Твенте 2:3 Хераклес
Хераклес 4:1 Виллем II Гронинген 1:2 Хераклес Хераклес 3:0 Харденберг Хераклес 1:1 Витесс Хераклес 0:2 ПСВ Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес Хераклес 0:4 Херенвен Байер Л 3:4 Хераклес Хераклес 5:0 Хелмонд Спорт Хераклес 2:0 Астерас Волендам 2:1 Хераклес Рот-Вайсс Оберхаузен 0:1 Хераклес Хераклес 0:2 Эксельсиор Пройссен Мюнстер 1:3 Хераклес Виктория Кёльн 0:3 Хераклес Фромсхопсе Бойс 0:4 Хераклес
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =4 -9ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:4 ПСВ Гронинген 2:0 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Эммен 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Спарта Роттердам Витесс 3:0 ПЕК Зволле Утрехт 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:3 Виллем II ПЕК Зволле 1:0 Астерас ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Эммен 1:1 ПЕК Зволле Хаттем 0:8 ПЕК Зволле Далфсен 0:11 ПЕК Зволле НАК Бреда 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Витесс 4:1 ПЕК Зволле Виллем II 2:0 ПЕК Зволле
Последние игры между собой
Хераклес: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
ПЕК Зволле: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
ПЕК Зволле 1:2 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие Хераклес 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 4:2 Хераклес Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:3 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:2 Хераклес Кубок Хераклес 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:3 Хераклес Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|10
|8
|2
|0
|31 - 7
|26
|2.
|ПСВ
|10
|7
|2
|1
|26 - 9
|23
|3.
|Витесс
|0:2
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|4.
|АЗ Алкмаар
|10
|6
|2
|2
|21 - 8
|20
|5.
|Виллем II
|11
|6
|1
|4
|14 - 15
|19
|6.
|Утрехт
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|7.
|Херенвен
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|8.
|Хераклес
|0:0
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|9.
|Спарта Роттердам
|10
|4
|3
|3
|18 - 18
|15
|10.
|Твенте
|11
|4
|3
|4
|21 - 20
|15
|11.
|Фейеноорд
|10
|3
|5
|2
|19 - 18
|14
|12.
|Гронинген
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|13.
|ПЕК Зволле
|0:0
|11
|3
|2
|6
|16 - 22
|11
|14.
|Эммен
|11
|3
|1
|7
|14 - 24
|10
|15.
|АДО Ден Хааг
|2:0
|11
|3
|0
|8
|13 - 21
|9
|16.
|ВВВ-Венло
|0:2
|11
|3
|0
|8
|10 - 26
|9
|17.
|Фортуна Ситтард
|2:0
|11
|2
|3
|6
|15 - 25
|9
|18.
|Ваалвейк
|11
|0
|1
|10
|10 - 33
|1
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