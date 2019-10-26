Чемпионат мира (до 17 лет) 2019
Нигерия (до 17 лет)
3:2
Второй тайм: 83'
Венгрия (до 17 лет)
0:1
3' ГолКомароми Дьёрдь
1:1
20' ПенальтиSamson Tijani
1:2
28' ГолМайор Самуэль
2:2
79' ГолUsman Ibrahim
3:2
81' ГолOluwatimilehin Adeniyi
Ход матча
3'
0:1
20'
1:1
28'
1:2
79'
2:2
81'
Предыдущие игры
Нигерия (до 17 лет) Последние 13 матчей: +11 =1 -1Мали (до 17 лет) 0:2 Нигерия (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 2:4 Нигерия (до 17 лет) Бразилия (до 17 лет) 0:3 Нигерия (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 6:0 Австралия (до 17 лет)
Хорватия (до 17 лет) 2:1 Нигерия (до 17 лет) Чили (до 17 лет) 1:5 Нигерия (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 3:0 Мексика (до 17 лет) Швеция (до 17 лет) 0:3 Нигерия (до 17 лет) Уругвай (до 17 лет) 0:2 Нигерия (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 4:1 Иран (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 5:0 Ирак (до 17 лет) Швеция (до 17 лет) 3:3 Нигерия (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 1:6 Нигерия (до 17 лет)
Венгрия (до 17 лет) Последние 20 матчей: +12 =3 -5Беларусь (до 17 лет) 0:0 Венгрия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 1:1 Бельгия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 1:1 Испания (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 2:3 Венгрия (до 17 лет)
Исландия (до 17 лет) 1:2 Венгрия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 1:0 Португалия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 2:4 Бельгия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 1:0 Босния и Герцеговина (до 17 лет) Норвегия (до 17 лет) 0:1 Венгрия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 1:0 Сербия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 3:0 Литва (до 17 лет) Румыния (до 17 лет) 0:0 Венгрия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 0:1 Израиль (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 2:0 Румыния (до 17 лет) Словения (до 17 лет) 1:1 Венгрия (до 17 лет) Косово (до 17 лет) 1:3 Венгрия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 0:1 Венгрия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 2:1 Уэльс (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 0:1 Франция (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 0:1 Турция (до 17 лет)
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Венгрия (до 17 лет)
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Нигерия (до 17 лет)
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Австралия (до 17 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Эквадор (до 17 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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