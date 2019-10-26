Чемпионат мира (до 17 лет) 2019

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Нигерия (до 17 лет)
3:2
Второй тайм: 83'
Венгрия (до 17 лет)
0'
0:1
3' Гол
Комароми Дьёрдь
1:1
20' Пенальти
Samson Tijani
1:2
28' Гол
Майор Самуэль
2:2
79' Гол
Usman Ibrahim
3:2
81' Гол
Oluwatimilehin Adeniyi
83'

Ход матча

3'
0:1
Комароми Дьёрдь
20'
Samson Tijani
1:1
28'
1:2
Майор Самуэль
79'
Usman Ibrahim
2:2
81'
Oluwatimilehin Adeniyi
3:2

Предыдущие игры

Нигерия (до 17 лет) Последние 13 матчей: +11 =1 -1
Мали (до 17 лет) 0:2 Нигерия (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 2:4 Нигерия (до 17 лет) Бразилия (до 17 лет) 0:3 Нигерия (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 6:0 Австралия (до 17 лет)
Хорватия (до 17 лет) 2:1 Нигерия (до 17 лет) Чили (до 17 лет) 1:5 Нигерия (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 3:0 Мексика (до 17 лет) Швеция (до 17 лет) 0:3 Нигерия (до 17 лет) Уругвай (до 17 лет) 0:2 Нигерия (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 4:1 Иран (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 5:0 Ирак (до 17 лет) Швеция (до 17 лет) 3:3 Нигерия (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 1:6 Нигерия (до 17 лет)
Венгрия (до 17 лет) Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Беларусь (до 17 лет) 0:0 Венгрия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 1:1 Бельгия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 1:1 Испания (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 2:3 Венгрия (до 17 лет)
Исландия (до 17 лет) 1:2 Венгрия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 1:0 Португалия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 2:4 Бельгия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 1:0 Босния и Герцеговина (до 17 лет) Норвегия (до 17 лет) 0:1 Венгрия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 1:0 Сербия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 3:0 Литва (до 17 лет) Румыния (до 17 лет) 0:0 Венгрия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 0:1 Израиль (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 2:0 Румыния (до 17 лет) Словения (до 17 лет) 1:1 Венгрия (до 17 лет) Косово (до 17 лет) 1:3 Венгрия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 0:1 Венгрия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 2:1 Уэльс (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 0:1 Франция (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 0:1 Турция (до 17 лет)
  • Второй тайм
  • Описание гола
    81'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    79'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    79'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Майор Самуэль бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - [player1] из команды Нигерия (до 17 лет) забивает с точки!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Gyorgy Komaromi бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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