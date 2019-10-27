Чемпионат мира (до 17 лет) 2019
Эквадор (до 17 лет)
2:0
Второй тайм: 46'
Австралия (до 17 лет)
1:0
4' ГолErick Pluas
2:0
9' Гол в свои воротаAnton Mlinaric
Ход матча
4'
1:0
9'
2:0
Предыдущие игры
Эквадор (до 17 лет) Последние 5 матчей: +3 =0 -2Эквадор (до 17 лет) 0:2 Мексика (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 1:4 Эквадор (до 17 лет) Эквадор (до 17 лет) 2:0 Бельгия (до 17 лет) Эквадор (до 17 лет) 1:2 Мали (до 17 лет)
Австралия (до 17 лет) Последние 4 матча: +2 =1 -1Нигерия (до 17 лет) 6:0 Австралия (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет) 1:2 Австралия (до 17 лет) Австралия (до 17 лет) 0:0 Мексика (до 17 лет) Австралия (до 17 лет) 2:1 Кот-д'Ивуар (до 17 лет)
Группа B
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эквадор (до 17 лет)
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Нигерия (до 17 лет)
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Австралия (до 17 лет)
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Венгрия (до 17 лет)
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
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