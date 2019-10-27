Чемпионат мира (до 17 лет) 2019

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Эквадор (до 17 лет)
2:0
Второй тайм: 46'
Австралия (до 17 лет)
0'
1:0
4' Гол
Erick Pluas
2:0
9' Гол в свои ворота
Anton Mlinaric
46'
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    9'
    ГООООООООЛ - [player1] очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Описание гола
    9'
    ГОООООЛ Эквадор (до 17 лет) забивает
  • Описание гола
    4'
    ГОООООЛ Эквадор (до 17 лет) забивает
  • Описание гола
    4'
    ГОООООЛ Эквадор (до 17 лет) забивает
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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