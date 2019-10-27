Голландия: Эредивизие 2019-2020
Херенвен
1:1
Конец матча
Стадион: Абе Ленстра Зрители: 22428
Гронинген
1:0
45' ПенальтиФайк Хишам
1:1
73' ПенальтиБенсоп Чарлисон
18
Ботман
Свен
20
Joey
Veerman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Ботман СвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Joey VeermanПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Брюин ДжордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Van Hau Doan
-
-
-
Главный тренер: Johnny Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Итакура КоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Абсалем АмирЗащитник
-
11 Асоро ЙоэльПолузащитник
-
8 Шрек СэмПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
45'
1:0
73'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 3
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Херенвен Последние 20 матчей: +10 =6 -4АЗ Алкмаар 2:4 Херенвен Херенвен 1:0 Аякс Херенвен 1:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 0:3 Херенвен
Херенвен 1:1 Утрехт Аякс 4:1 Херенвен Херенвен 1:1 Фортуна Ситтард Херенвен 0:0 Твенте Эммен 2:0 Херенвен Херенвен 1:1 Фейеноорд Хераклес 0:4 Херенвен Сандерленд 0:1 Херенвен Херенвен 1:1 Санкт-Паули Херенвен 2:2 Мехелен Херенвен 1:4 Волендам Херенвен 5:4 Меппен Де Грифьоэн 0:10 Херенвен Буйтенпост 1:14 Херенвен Утрехт 3:1 Херенвен Херенвен 2:1 НАК Бреда
Гронинген Последние 20 матчей: +9 =4 -7Гронинген 2:0 Спарта Роттердам Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс Гронинген 3:0 Ваалвейк Аякс 2:0 Гронинген
ПСВ 3:1 Гронинген Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:1 Гронинген Гронинген 1:2 Хераклес АЗ Алкмаар 0:0 Гронинген Гронинген 1:3 Твенте Эммен 0:1 Гронинген Гронинген 3:0 Эйндховен Ганновер 96 0:1 Гронинген Гронинген 2:2 Эммен Шпортфройнде Лотте 1:1 Гронинген Гронинген 3:0 Пройссен Мюнстер Гронинген 2:0 Росс Каунти Витесс 3:1 Гронинген Гронинген 2:1 Витесс Эммен 1:0 Гронинген
Последние игры между собой
Херенвен: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Гронинген: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Херенвен 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Херенвен Эредивизие Гронинген 1:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 4:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:0 Гронинген Эредивизие Херенвен 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Херенвен Эредивизие Гронинген 2:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:1 Гронинген Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|10
|8
|2
|0
|31 - 7
|26
|2.
|ПСВ
|10
|7
|2
|1
|26 - 9
|23
|3.
|Витесс
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|4.
|АЗ Алкмаар
|10
|6
|2
|2
|21 - 8
|20
|5.
|Виллем II
|11
|6
|1
|4
|14 - 15
|19
|6.
|Хераклес
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|7.
|Утрехт
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|8.
|Херенвен
|11
|4
|5
|2
|17 - 12
|17
|9.
|Спарта Роттердам
|10
|4
|3
|3
|18 - 18
|15
|10.
|Твенте
|11
|4
|3
|4
|21 - 20
|15
|11.
|Фейеноорд
|10
|3
|5
|2
|19 - 18
|14
|12.
|Гронинген
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|13.
|Эммен
|11
|3
|1
|7
|14 - 24
|10
|14.
|ПЕК Зволле
|11
|3
|1
|7
|16 - 26
|10
|15.
|АДО Ден Хааг
|11
|3
|0
|8
|13 - 21
|9
|16.
|ВВВ-Венло
|11
|3
|0
|8
|11 - 28
|9
|17.
|Фортуна Ситтард
|11
|2
|3
|6
|17 - 26
|9
|18.
|Ваалвейк
|11
|0
|1
|10
|10 - 33
|1
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