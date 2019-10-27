Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Херенвен
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 22428
Гронинген
0'
1:0
45' Пенальти
Файк Хишам
1:1
73' Пенальти
Бенсоп Чарлисон
90'+7
1
Хан
Уорнер
16
Ван
Рейн
Рикардо
14
Дрешевич
Ибрахим
18
Ботман
Свен
2
Флоранюс
Шерел
21
Конголо
Родни
6
Файк
Хишам
20
Joey
Veerman
11
Ван
Берген
Митчелл
9
Одгор
Йенс
8
Эджук
Чидера
1
Падт
Серджио
42
Зеефейк
Дейовайзио
4
Те
Вирик
Мик
17
Итакура
Ко
21
Вормердам
Дьянго
23
Хрустиц
Айдин
6
Azor
Matusiwa
18
Эль-Мессауди
Ахмед
14
Эль-Ханкури
Мохамед
35
Бенсоп
Чарлисон
9
Сирхейс
Кай
Херенвен
4-3-3
Гронинген
4-4-2

Ход матча

45'
Файк Хишам
1:0
46'
 
Асоро Йоэль
Хрустиц Айдин
73'
1:1
Бенсоп Чарлисон
78'
Халилович Ален
Одгор Йенс
 
79'
 
Мемишевич Самир
Сирхейс Кай
80'
Брюин Джорди
Эджук Чидера
 
85'
 
Шрек Сэм
Бенсоп Чарлисон
88'
Дрейер Андерс
Joey Veerman
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Херенвен Последние 20 матчей: +10 =6 -4
АЗ Алкмаар 2:4 Херенвен Херенвен 1:0 Аякс Херенвен 1:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 0:3 Херенвен
Херенвен 1:1 Утрехт Аякс 4:1 Херенвен Херенвен 1:1 Фортуна Ситтард Херенвен 0:0 Твенте Эммен 2:0 Херенвен Херенвен 1:1 Фейеноорд Хераклес 0:4 Херенвен Сандерленд 0:1 Херенвен Херенвен 1:1 Санкт-Паули Херенвен 2:2 Мехелен Херенвен 1:4 Волендам Херенвен 5:4 Меппен Де Грифьоэн 0:10 Херенвен Буйтенпост 1:14 Херенвен Утрехт 3:1 Херенвен Херенвен 2:1 НАК Бреда
Гронинген Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Гронинген 2:0 Спарта Роттердам Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс Гронинген 3:0 Ваалвейк Аякс 2:0 Гронинген
ПСВ 3:1 Гронинген Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:1 Гронинген Гронинген 1:2 Хераклес АЗ Алкмаар 0:0 Гронинген Гронинген 1:3 Твенте Эммен 0:1 Гронинген Гронинген 3:0 Эйндховен Ганновер 96 0:1 Гронинген Гронинген 2:2 Эммен Шпортфройнде Лотте 1:1 Гронинген Гронинген 3:0 Пройссен Мюнстер Гронинген 2:0 Росс Каунти Витесс 3:1 Гронинген Гронинген 2:1 Витесс Эммен 1:0 Гронинген

Последние игры между собой

Херенвен: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Гронинген: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Херенвен 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:3 Херенвен Эредивизие
Херенвен 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Херенвен Эредивизие Гронинген 1:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 4:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:0 Гронинген Эредивизие Херенвен 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Херенвен Эредивизие Гронинген 2:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:1 Гронинген Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 2 0 31 - 7 26
2. ПСВ 10 7 2 1 26 - 9 23
3. Витесс 11 7 2 2 22 - 15 23
4. АЗ Алкмаар 10 6 2 2 21 - 8 20
5. Виллем II 11 6 1 4 14 - 15 19
6. Хераклес 11 5 3 3 18 - 15 18
7. Утрехт 10 5 2 3 20 - 13 17
8. Херенвен 11 4 5 2 17 - 12 17
9. Спарта Роттердам 10 4 3 3 18 - 18 15
10. Твенте 11 4 3 4 21 - 20 15
11. Фейеноорд 10 3 5 2 19 - 18 14
12. Гронинген 11 4 2 5 13 - 13 14
13. Эммен 11 3 1 7 14 - 24 10
14. ПЕК Зволле 11 3 1 7 16 - 26 10
15. АДО Ден Хааг 11 3 0 8 13 - 21 9
16. ВВВ-Венло 11 3 0 8 11 - 28 9
17. Фортуна Ситтард 11 2 3 6 17 - 26 9
18. Ваалвейк 11 0 1 10 10 - 33 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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