Испания: Ла Лига 2019-2020
Барселона
Позже
Стадион: Камп Ноу
Реал Мадрид
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: +15 =3 -2Реал Сосьедад 2:2 Барселона Интер Милан 1:2 Барселона Барселона 5:2 Мальорка Атлетико М 0:1 Барселона
Барселона 3:1 Боруссия Д Леганес 1:2 Барселона Картахена 0:2 Барселона Барселона 4:1 Сельта Барселона 0:0 Славия Прага Леванте 3:1 Барселона Барселона 5:1 Вальядолид Славия Прага 1:2 Барселона Эйбар 0:3 Барселона Барселона 4:0 Севилья Барселона 2:1 Интер Милан Хетафе 0:2 Барселона Барселона 2:1 Вильярреал Гранада 2:0 Барселона Боруссия Д 0:0 Барселона Барселона 5:2 Валенсия
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =6 -2Брюгге 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Алавес 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 ПСЖ
Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Эйбар 0:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Галатасарай Реал Мадрид 0:0 Бетис Реал Мадрид 5:0 Леганес Галатасарай 0:1 Реал Мадрид Мальорка 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 4:2 Гранада Реал Мадрид 2:2 Брюгге Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Севилья 0:1 Реал Мадрид ПСЖ 3:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Леванте Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид
Последние игры между собой
Барселона: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Реал Мадрид: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Барселона 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:3 Барселона Примера Реал Мадрид 2:0 Барселона Суперкубок Барселона 1:3 Реал Мадрид Суперкубок Реал Мадрид 2:3 Барселона Международный кубок чемпионов Реал Мадрид 2:3 Барселона Примера Барселона 1:1 Реал Мадрид Примера Барселона 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:4 Барселона Примера Барселона 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Барселона Примера Барселона 1:2 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 3:4 Барселона Примера Барселона 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:1 Барселона Примера Барселона 1:3 Реал Мадрид Кубок Короля
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|43 - 20
|35
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|33 - 12
|35
|3.
|Севилья
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 17
|31
|4.
|Хетафе
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|26 - 16
|30
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|18 - 10
|29
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 20
|28
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|19 - 12
|27
|8.
|Валенсия
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 24
|27
|9.
|Гранада
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 22
|24
|10.
|Леванте
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|22 - 26
|23
|11.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 29
|23
|12.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|22 - 20
|23
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 25
|22
|14.
|Алавес
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 24
|19
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 20
|19
|16.
|Эйбар
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|17.
|Мальорка
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|18 - 30
|15
|18.
|Сельта
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 25
|14
|19.
|Леганес
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 28
|10
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 32
|10
Барселона
84.1% (74)
Ничья
9.1% (8)
Реал Мадрид
6.8% (6)
2:1 Барселона
51.1% (45)
3:1 Барселона
11.4% (10)
2:0 Барселона
4.5% (4)
3:2 Барселона
4.5% (4)
1:1 Ничья
3.4% (3)
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