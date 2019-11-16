Испания: Ла Лига 2019-2020

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Барселона
 
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Стадион:
Реал Мадрид

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Реал Сосьедад 2:2 Барселона Интер Милан 1:2 Барселона Барселона 5:2 Мальорка Атлетико М 0:1 Барселона
Барселона 3:1 Боруссия Д Леганес 1:2 Барселона Картахена 0:2 Барселона Барселона 4:1 Сельта Барселона 0:0 Славия Прага Леванте 3:1 Барселона Барселона 5:1 Вальядолид Славия Прага 1:2 Барселона Эйбар 0:3 Барселона Барселона 4:0 Севилья Барселона 2:1 Интер Милан Хетафе 0:2 Барселона Барселона 2:1 Вильярреал Гранада 2:0 Барселона Боруссия Д 0:0 Барселона Барселона 5:2 Валенсия
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Брюгге 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Алавес 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 ПСЖ
Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Эйбар 0:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Галатасарай Реал Мадрид 0:0 Бетис Реал Мадрид 5:0 Леганес Галатасарай 0:1 Реал Мадрид Мальорка 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 4:2 Гранада Реал Мадрид 2:2 Брюгге Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Севилья 0:1 Реал Мадрид ПСЖ 3:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Леванте Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид

Последние игры между собой

Барселона: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Реал Мадрид: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Реал Мадрид 0:1 Барселона Примера Реал Мадрид 0:3 Барселона Кубок Короля Барселона 1:1 Реал Мадрид Кубок Короля Барселона 5:1 Реал Мадрид Примера
Барселона 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:3 Барселона Примера Реал Мадрид 2:0 Барселона Суперкубок Барселона 1:3 Реал Мадрид Суперкубок Реал Мадрид 2:3 Барселона Международный кубок чемпионов Реал Мадрид 2:3 Барселона Примера Барселона 1:1 Реал Мадрид Примера Барселона 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:4 Барселона Примера Барселона 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Барселона Примера Барселона 1:2 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 3:4 Барселона Примера Барселона 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:1 Барселона Примера Барселона 1:3 Реал Мадрид Кубок Короля
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 16 11 2 3 43 - 20 35
2. Реал Мадрид Заявка 16 10 5 1 33 - 12 35
3. Севилья Заявка 17 9 4 4 21 - 17 31
4. Хетафе Заявка 17 8 6 3 26 - 16 30
5. Атлетико М Заявка 17 7 8 2 18 - 10 29
6. Реал Сосьедад Заявка 17 8 4 5 28 - 20 28
7. Атлетик Б Заявка 17 7 6 4 19 - 12 27
8. Валенсия Заявка 17 7 6 4 27 - 24 27
9. Гранада Заявка 17 7 3 7 24 - 22 24
10. Леванте Заявка 17 7 2 8 22 - 26 23
11. Бетис Заявка 17 6 5 6 24 - 29 23
12. Осасуна Заявка 17 5 8 4 22 - 20 23
13. Вильярреал Заявка 17 6 4 7 30 - 25 22
14. Алавес Заявка 17 5 4 8 18 - 24 19
15. Вальядолид Заявка 17 4 7 6 14 - 20 19
16. Эйбар Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
17. Мальорка Заявка 17 4 3 10 18 - 30 15
18. Сельта Заявка 17 3 5 9 14 - 25 14
19. Леганес Заявка 17 2 4 11 12 - 28 10
20. Эспаньол Заявка 17 2 4 11 12 - 32 10
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Реал Мадрид

    До начала игры, которая состоится 18.12.2019, осталось 2 дня 20 часов 49 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Барселона - Реал Мадрид
    Барселона
    84.1% (74)
    Ничья
    9.1% (8)
    Реал Мадрид
    6.8% (6)
    2:1 Барселона
    51.1% (45)
    3:1 Барселона
    11.4% (10)
    2:0 Барселона
    4.5% (4)
    3:2 Барселона
    4.5% (4)
    1:1 Ничья
    3.4% (3)
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