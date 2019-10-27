Голландия: Эредивизие 2019-2020
Аякс
1:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Йохан Кройф Арена
Фейеноорд
1:0
3' ГолЗиеш Хаким
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
22
Зиеш
Хаким
10
Тадич
Душан
27
Карсдорп
Рик
19
Фер
Лерой
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Де Йонг СимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Карсдорп РикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Фер ЛеройПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Бейло ЮстинВратарь
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кёкчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тапия РенатоПолузащитник
-
11 Ларссон СэмНападающий
-
Главный тренер: Стам Яп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
3'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +13 =5 -2Аякс 0:1 Челси Ваалвейк 1:2 Аякс Херенвен 1:0 Аякс АДО Ден Хааг 0:2 Аякс
Фейеноорд Последние 20 матчей: +7 =7 -6Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 4:2 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Порту
Фейеноорд 5:1 Твенте Фейеноорд 0:3 АЗ Алкмаар Эммен 3:3 Фейеноорд Глазго Рейнджерс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг Виллем II 0:1 Фейеноорд Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Хапоэль Беэр-Шева Фейеноорд 1:1 Утрехт Динамо Тбилиси 1:1 Фейеноорд Херенвен 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 4:0 Динамо Тбилиси Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Фейеноорд 2:2 Анже Фейеноорд 0:3 Панатинаикос
Последние игры между собой
Аякс: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Фейеноорд: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Фейеноорд 1:4 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Аякс Эредивизие Фейеноорд 1:0 Аякс Кубок Аякс 0:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 0:1 Аякс Эредивизие Фейеноорд 1:2 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 Фейеноорд Кубок Аякс 2:1 Фейеноорд Эредивизие Аякс 3:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:2 Аякс Эредивизие Фейеноорд 4:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 Фейеноорд Эредивизие Аякс 2:0 Фейеноорд Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0
|11
|9
|2
|0
|32 - 7
|29
|2.
|АЗ Алкмаар
|11
|7
|2
|2
|25 - 8
|23
|3.
|ПСВ
|11
|7
|2
|2
|26 - 13
|23
|4.
|Витесс
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|5.
|Утрехт
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|6.
|Виллем II
|11
|6
|1
|4
|14 - 15
|19
|7.
|Хераклес
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|8.
|Херенвен
|11
|4
|5
|2
|17 - 12
|17
|9.
|Твенте
|11
|4
|3
|4
|21 - 20
|15
|10.
|Спарта Роттердам
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|11.
|Гронинген
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|12.
|Фейеноорд
|0:1
|11
|3
|5
|3
|19 - 19
|14
|13.
|Эммен
|11
|3
|1
|7
|14 - 24
|10
|14.
|ПЕК Зволле
|11
|3
|1
|7
|16 - 26
|10
|15.
|АДО Ден Хааг
|11
|3
|0
|8
|13 - 21
|9
|16.
|ВВВ-Венло
|11
|3
|0
|8
|11 - 28
|9
|17.
|Фортуна Ситтард
|11
|2
|3
|6
|17 - 26
|9
|18.
|Ваалвейк
|11
|0
|1
|10
|10 - 33
|1
Загрузка...