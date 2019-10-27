Голландия: Эредивизие 2019-2020

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Аякс
1:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Фейеноорд
0'
1:0
3' Гол
Зиеш Хаким
6'
24
Онана
Андре
28
Дест
Серджино
3
Вельтман
Йоел
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
6
Ван
де
Бек
Донни
21
Мартинес
Лисандро
22
Зиеш
Хаким
11
Промес
Куинси
7
Нерес
Давид
10
Тадич
Душан
1
Фермеер
Кеннет
27
Карсдорп
Рик
33
Боттегин
Эрик
4
Сенеси
Маркос
5
Хапс
Ридгесиано
28
Тоорнстра
Йенс
10
Бергёйс
Стивен
19
Фер
Лерой
7
Нарсинг
Лучано
9
Йоргенсен
Николай
17
Синистерра
Луис
Аякс
4-2-3-1
Фейеноорд
4-3-3

Ход матча

3'
Зиеш Хаким
(Тадич Душан)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Аякс 0:1 Челси Ваалвейк 1:2 Аякс Херенвен 1:0 Аякс АДО Ден Хааг 0:2 Аякс
Валенсия 0:3 Аякс Аякс 2:0 Гронинген Аякс 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 1:1 Аякс Аякс 3:0 Лилль Аякс 4:1 Херенвен Спарта Роттердам 1:4 Аякс Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс ВВВ-Венло 1:4 Аякс Аякс 3:2 ПАОК Аякс 5:0 Эммен ПАОК 2:2 Аякс Витесс 2:2 Аякс Аякс 1:1 Сивасспор Аякс 2:0 ПСВ
Фейеноорд Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 4:2 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Порту
Фейеноорд 5:1 Твенте Фейеноорд 0:3 АЗ Алкмаар Эммен 3:3 Фейеноорд Глазго Рейнджерс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг Виллем II 0:1 Фейеноорд Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Хапоэль Беэр-Шева Фейеноорд 1:1 Утрехт Динамо Тбилиси 1:1 Фейеноорд Херенвен 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 4:0 Динамо Тбилиси Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Фейеноорд 2:2 Анже Фейеноорд 0:3 Панатинаикос

Последние игры между собой

Аякс: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Фейеноорд: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Фейеноорд 0:3 Аякс Кубок Фейеноорд 6:2 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Фейеноорд Эредивизие Аякс 2:0 Фейеноорд Эредивизие
Фейеноорд 1:4 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Аякс Эредивизие Фейеноорд 1:0 Аякс Кубок Аякс 0:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 0:1 Аякс Эредивизие Фейеноорд 1:2 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 Фейеноорд Кубок Аякс 2:1 Фейеноорд Эредивизие Аякс 3:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:2 Аякс Эредивизие Фейеноорд 4:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 Фейеноорд Эредивизие Аякс 2:0 Фейеноорд Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 11 9 2 0 32 - 7 29
2. АЗ Алкмаар 11 7 2 2 25 - 8 23
3. ПСВ 11 7 2 2 26 - 13 23
4. Витесс 11 7 2 2 22 - 15 23
5. Утрехт 11 6 2 3 22 - 14 20
6. Виллем II 11 6 1 4 14 - 15 19
7. Хераклес 11 5 3 3 18 - 15 18
8. Херенвен 11 4 5 2 17 - 12 17
9. Твенте 11 4 3 4 21 - 20 15
10. Спарта Роттердам 11 4 3 4 19 - 20 15
11. Гронинген 11 4 2 5 13 - 13 14
12. Фейеноорд 0:1 11 3 5 3 19 - 19 14
13. Эммен 11 3 1 7 14 - 24 10
14. ПЕК Зволле 11 3 1 7 16 - 26 10
15. АДО Ден Хааг 11 3 0 8 13 - 21 9
16. ВВВ-Венло 11 3 0 8 11 - 28 9
17. Фортуна Ситтард 11 2 3 6 17 - 26 9
18. Ваалвейк 11 0 1 10 10 - 33 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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