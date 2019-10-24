Испания: Ла Лига 2019-2020

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Осасуна
 
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Стадион:
Валенсия

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Гранада 1:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Осасуна 2:1 Вильярреал Леванте 1:1 Осасуна
Реал Мадрид 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Бетис Вальядолид 1:1 Осасуна Рекреативо 0:1 Осасуна Осасуна 2:2 Барселона Осасуна 0:0 Эйбар Леганес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Эйбар Де Графсхап 1:2 Осасуна НЕК Неймеген 0:1 Осасуна Нумансия 3:1 Осасуна Аморебьета 2:5 Осасуна Осасуна 3:0 Осасуна-2 Осасуна 1:0 Реал Овьедо Кордова 2:3 Осасуна
Валенсия Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Лилль 1:1 Валенсия Атлетико М 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Алавес Валенсия 0:3 Аякс
Атлетик Б 0:1 Валенсия Валенсия 3:3 Хетафе Валенсия 1:1 Леганес Челси 0:1 Валенсия Барселона 5:2 Валенсия Валенсия 2:0 Мальорка Сельта 1:0 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Интер Милан Байер Л 1:2 Валенсия Брайтон 2:1 Валенсия Спортинг Л 1:2 Валенсия Сьон 0:3 Валенсия Монако 1:0 Валенсия Барселона 1:2 Валенсия Вальядолид 0:2 Валенсия

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 11
Валенсия: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 2
Валенсия 4:1 Осасуна Примера Осасуна 3:3 Валенсия Примера Осасуна 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:0 Осасуна Примера
Валенсия 4:0 Осасуна Примера Валенсия 2:1 Осасуна Кубок Короля Осасуна 0:2 Валенсия Кубок Короля Осасуна 0:1 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Валенсия Примера Осасуна 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:3 Осасуна Примера Валенсия 3:0 Осасуна Примера Осасуна 1:3 Валенсия Примера Осасуна 1:0 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Осасуна Примера Валенсия 3:0 Осасуна Первый дивизион Осасуна 0:0 Валенсия Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 9 6 1 2 23 - 10 19
2. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 16 - 9 18
3. Гранада Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
4. Реал Сосьедад Заявка 9 5 1 3 16 - 10 16
5. Севилья Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
6. Атлетико М Заявка 9 4 4 1 8 - 5 16
7. Вильярреал Заявка 9 4 2 3 20 - 13 14
8. Атлетик Б Заявка 9 3 4 2 8 - 5 13
9. Хетафе Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
10. Валенсия Заявка 9 3 4 2 13 - 13 13
11. Леванте Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
12. Алавес Заявка 9 3 2 4 7 - 9 11
13. Вальядолид Заявка 9 2 5 2 8 - 9 11
14. Осасуна Заявка 9 2 5 2 7 - 8 11
15. Мальорка Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
16. Эйбар Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
17. Сельта Заявка 9 2 3 4 5 - 11 9
18. Бетис Заявка 9 2 3 4 12 - 19 9
19. Эспаньол Заявка 9 1 2 6 4 - 15 5
20. Леганес Заявка 9 0 2 7 4 - 14 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Осасуна - Валенсия

    До начала игры, которая состоится 27.10.2019, осталось 2 дня 22 часа 26 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Осасуна - Валенсия
    Осасуна
    1.9% (1)
    Ничья
    35.2% (19)
    Валенсия
    63% (34)
    1:2 Valencia
    37% (20)
    1:1 Draw
    27.8% (15)
    0:1 Valencia
    14.8% (8)
    2:2 Draw
    5.6% (3)
    1:3 Valencia
    5.6% (3)
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