Испания: Ла Лига 2019-2020
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: +9 =7 -4Гранада 1:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Осасуна 2:1 Вильярреал Леванте 1:1 Осасуна
Реал Мадрид 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Бетис Вальядолид 1:1 Осасуна Рекреативо 0:1 Осасуна Осасуна 2:2 Барселона Осасуна 0:0 Эйбар Леганес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Эйбар Де Графсхап 1:2 Осасуна НЕК Неймеген 0:1 Осасуна Нумансия 3:1 Осасуна Аморебьета 2:5 Осасуна Осасуна 3:0 Осасуна-2 Осасуна 1:0 Реал Овьедо Кордова 2:3 Осасуна
Валенсия Последние 20 матчей: +9 =5 -6Лилль 1:1 Валенсия Атлетико М 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Алавес Валенсия 0:3 Аякс
Атлетик Б 0:1 Валенсия Валенсия 3:3 Хетафе Валенсия 1:1 Леганес Челси 0:1 Валенсия Барселона 5:2 Валенсия Валенсия 2:0 Мальорка Сельта 1:0 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Интер Милан Байер Л 1:2 Валенсия Брайтон 2:1 Валенсия Спортинг Л 1:2 Валенсия Сьон 0:3 Валенсия Монако 1:0 Валенсия Барселона 1:2 Валенсия Вальядолид 0:2 Валенсия
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 11
Валенсия: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 2
Валенсия 4:0 Осасуна Примера Валенсия 2:1 Осасуна Кубок Короля Осасуна 0:2 Валенсия Кубок Короля Осасуна 0:1 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Валенсия Примера Осасуна 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:3 Осасуна Примера Валенсия 3:0 Осасуна Примера Осасуна 1:3 Валенсия Примера Осасуна 1:0 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Осасуна Примера Валенсия 3:0 Осасуна Первый дивизион Осасуна 0:0 Валенсия Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 10
|19
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|3.
|Гранада
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|5.
|Севилья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|8 - 5
|16
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|20 - 13
|14
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 5
|13
|9.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|10.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 13
|13
|11.
|Леванте
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|12.
|Алавес
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|8 - 9
|11
|14.
|Осасуна
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 8
|11
|15.
|Мальорка
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|16.
|Эйбар
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|17.
|Сельта
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 11
|9
|18.
|Бетис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 19
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|20.
|Леганес
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 14
|2
Осасуна
1.9% (1)
Ничья
35.2% (19)
Валенсия
63% (34)
1:2 Valencia
37% (20)
1:1 Draw
27.8% (15)
0:1 Valencia
14.8% (8)
2:2 Draw
5.6% (3)
1:3 Valencia
5.6% (3)
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