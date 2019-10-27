Испания: Ла Лига 2019-2020
Сельта
0:1
Конец матча
Стадион: Abanca Balaidos Зрители: 18002
Реал Сосьедад
56' Желтая карточкаМальо Уго
60' Желтая карточкаШейх Пап
66' Вторая желтая карточкаШейх Пап
71' Желтая карточкаСубельдия Игор
77' Желтая карточкаАспас Яго
0:1
82' ГолИсак Александр
87' Желтая карточкаОярсабаль Микель
90' Желтая карточкаСаэнс Хорхе
13
Рубен
Бланко
18
Айду
Джозеф
15
Олаза
Лукас
23
Браис
Мендес
24
Шейх
Пап
22
Санти
Мина
10
Аспас
Яго
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Санти МинаНападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Саэнс ХорхеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Эскриба Фран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
- Защитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
56'
60'
66'
71'
77'
82'
0:1
87'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 5
-
3 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: +6 =7 -7Алавес 2:0 Сельта Сельта 1:0 Атлетик Б Эйбар 2:0 Сельта Сельта 1:1 Эспаньол
Атлетико М 0:0 Сельта Сельта 0:2 Гранада Сельта 1:1 Фамаликан Севилья 1:1 Сельта Сельта 1:0 Валенсия Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 1:2 Лацио Сельта 0:1 Тенерифе Унион Берлин 0:3 Сельта Сельта 1:0 Лилль Сельта 3:0 Луго Сельта 2:2 Райо Вальекано Атлетик Б 3:1 Сельта Сельта 2:0 Барселона Леганес 0:0 Сельта Эспаньол 1:1 Сельта
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +8 =5 -7Реал Сосьедад 3:1 Бетис Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Севилья 3:2 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 3:0 Алавес Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Реал Сосьедад 0:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад Алавес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:3 Миллуолл Ноттингем Форест 2:2 Реал Сосьедад Расинг 1:0 Реал Сосьедад Лагун Онак 0:5 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Сельта: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Реал Сосьедад: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Реал Сосьедад 1:2 Сельта Примера Сельта 2:3 Реал Сосьедад Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Сельта Примера Сельта 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:3 Сельта Примера Реал Сосьедад 1:1 Сельта Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:3 Сельта Примера Сельта 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Сельта Примера Реал Сосьедад 2:0 Сельта Сегунда Сельта 0:1 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 2:2 Сельта Сегунда Сельта 0:0 Реал Сосьедад Сегунда
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 10
|19
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|10 - 5
|19
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|5.
|Гранада
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 14
|17
|7.
|Севилья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|8.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|9.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|10.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 13
|13
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|12.
|Леванте
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|13.
|Осасуна
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 8
|11
|14.
|Алавес
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|15.
|Мальорка
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 13
|10
|16.
|Бетис
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 19
|10
|17.
|Эйбар
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|18.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 12
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|20.
|Леганес
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 14
|5
Сельта
28.2% (42)
Ничья
47% (70)
Реал Сосьедад
24.8% (37)
1:1 Ничья
36.9% (55)
2:1 Сельта
17.4% (26)
1:2 Реал Сосьедад
14.8% (22)
0:1 Реал Сосьедад
6% (9)
1:0 Сельта
6% (9)
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