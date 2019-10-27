Испания: Ла Лига 2019-2020

Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Реал Сосьедад вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

96' Сегодняшная посещаемость составляет 18002 болельщиков

95' Аспас Яго из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

95' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

95' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Саэнс Хорхе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

93' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

92' Ремиро Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Матч возобновлен

91' Айду Джозеф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

90' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Монреаль Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Судье надоело, что Оярсабаль Микель тянет время и он наказал его горчичником

86' Хорошая попытка от Мерино Микель , был неплохой удар, но вратарь спас

85' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

84' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Реал Сосьедад будет все-таки засчитан.

83' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

82' Г О О О О Л - Исак Александр изменил счет на табло!

82' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

80' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Мальо Уго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Санти Мина пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

77' Аспас Яго получает желтую карточку за неспортивное поведение

76' Хорошо играет на выходе Рубен Бланко - мяч в ее руках

75' Как она упустила момент!?! Аспас Яго имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

75' Сельта имеет хороший шанс забить.

75' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

73' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Сальдуа Хосеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Браис Мендес из команды Сельта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

72' Олаза Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Субельдия Игор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

71' Удар от ворот произведет Сельта

71' Великолепное видение игры демонстрирует Мальо Уго из команды Сельта , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

70' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

68' Субельдия Игор не смог попасть в створ ударом издали

67' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' УДАЛЕНИЕ! - Шейх Пап получает красную карточку после второй желтой

65' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

65' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Матч возобновлен

63' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

62' Плохо играет Олаза Лукас - неудачный вынос, и мяч у соперниц

62' Санти Мина выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Браис Мендес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Шейх Пап получил желтую карточку от судьи

60' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Удар от ворот произведет Сельта

58' Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Матч возобновлен

56' Оярсабаль Микель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Мальо Уго - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

55' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

54' Удар от ворот произведет Сельта

54' Браис Мендес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Араухо Нестор получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Араухо Нестор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Мерино Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Хорошие скиллы дриблинга показывает Денис Суарес , обходя своих соперников

50' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

50' Мерино Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Ле Норман Робен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Сельта