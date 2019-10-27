Испания: Ла Лига 2019-2020

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  4. Ла Лига 2019-2020
Сельта
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 18002
Реал Сосьедад
0'
56' Желтая карточка
Мальо Уго
60' Желтая карточка
Шейх Пап
66' Вторая желтая карточка
Шейх Пап
71' Желтая карточка
Субельдия Игор
77' Желтая карточка
Аспас Яго
0:1
82' Гол
Исак Александр
87' Желтая карточка
Оярсабаль Микель
90' Желтая карточка
Саэнс Хорхе
90'+6
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
18
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
15
Олаза
Лукас
23
Браис
Мендес
14
Лоботка
Станислав
24
Шейх
Пап
6
Денис
Суарес
22
Санти
Мина
10
Аспас
Яго
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
24
Ле
Норман
Робен
3
Льоренте
Диего
20
Монреаль
Начо
5
Субельдия
Игор
8
Мерино
Микель
7
Порту
Кристиан
21
Эдегор
Мартин
10
Оярсабаль
Микель
9
Виллиан
Жозе
Сельта
4-4-2
Реал Сосьедад
4-2-3-1

Ход матча

56'
Мальо Уго
 
60'
Саэнс Хорхе
Араухо Нестор
 
60'
Шейх Пап
 
66'
Шейх Пап
 
69'
Пейнадо Франсиско
Денис Суарес
 
71'
 
Субельдия Игор
75'
 
Исак Александр
Виллиан Жозе
77'
Аспас Яго
 
82'
0:1
Исак Александр
(Эдегор Мартин)
84'
Фернандес Габриэль
Лоботка Станислав
 
87'
 
Оярсабаль Микель
87'
 
Сангальи Лука
Оярсабаль Микель
90'
Саэнс Хорхе
 
90'
 
Барренечеа Андер
Порту Кристиан

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 20 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Алавес 2:0 Сельта Сельта 1:0 Атлетик Б Эйбар 2:0 Сельта Сельта 1:1 Эспаньол
Атлетико М 0:0 Сельта Сельта 0:2 Гранада Сельта 1:1 Фамаликан Севилья 1:1 Сельта Сельта 1:0 Валенсия Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 1:2 Лацио Сельта 0:1 Тенерифе Унион Берлин 0:3 Сельта Сельта 1:0 Лилль Сельта 3:0 Луго Сельта 2:2 Райо Вальекано Атлетик Б 3:1 Сельта Сельта 2:0 Барселона Леганес 0:0 Сельта Эспаньол 1:1 Сельта
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Реал Сосьедад 3:1 Бетис Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Севилья 3:2 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 3:0 Алавес Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Реал Сосьедад 0:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад Алавес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:3 Миллуолл Ноттингем Форест 2:2 Реал Сосьедад Расинг 1:0 Реал Сосьедад Лагун Онак 0:5 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Сельта: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Реал Сосьедад: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Сельта 3:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Сельта Кубок Короля Реал Сосьедад 2:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Реал Сосьедад Кубок Короля
Реал Сосьедад 1:2 Сельта Примера Сельта 2:3 Реал Сосьедад Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Сельта Примера Сельта 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:3 Сельта Примера Реал Сосьедад 1:1 Сельта Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:3 Сельта Примера Сельта 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Сельта Примера Реал Сосьедад 2:0 Сельта Сегунда Сельта 0:1 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 2:2 Сельта Сегунда Сельта 0:0 Реал Сосьедад Сегунда
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 9 6 1 2 23 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 10 6 1 3 17 - 10 19
3. Атлетико М Заявка 10 5 4 1 10 - 5 19
4. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 16 - 9 18
5. Гранада 0:0 Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
6. Вильярреал Заявка 10 5 2 3 24 - 14 17
7. Севилья Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
8. Вальядолид Заявка 10 3 5 2 10 - 9 14
9. Хетафе Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
10. Валенсия Заявка 9 3 4 2 13 - 13 13
11. Атлетик Б Заявка 10 3 4 3 8 - 7 13
12. Леванте Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
13. Осасуна Заявка 9 2 5 2 7 - 8 11
14. Алавес Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
15. Мальорка Заявка 10 3 1 6 7 - 13 10
16. Бетис 0:0 Заявка 10 2 4 4 12 - 19 10
17. Эйбар Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
18. Сельта Заявка 10 2 3 5 5 - 12 9
19. Эспаньол Заявка 9 1 2 6 4 - 15 5
20. Леганес Заявка 10 1 2 7 5 - 14 5
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сельта 0:1 Реал Сосьедад
Сельта
28.2% (42)
Ничья
47% (70)
Реал Сосьедад
24.8% (37)
1:1 Ничья
36.9% (55)
2:1 Сельта
17.4% (26)
1:2 Реал Сосьедад
14.8% (22)
0:1 Реал Сосьедад
6% (9)
1:0 Сельта
6% (9)
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