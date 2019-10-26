Испания: Ла Лига 2019-2020

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Вальядолид
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 20036
Эйбар
0'
1:0
10' Гол
Гвардиола Серхи
32' Желтая карточка
Орельяна Фабиан
2:0
39' Гол
Салису Мохаммед
60' Желтая карточка
Папа Диоп
77' Желтая карточка
Салису Мохаммед
90'+5
1
Масип
Хорди
17
Мойано
Хави
4
Кико
Франсиско
27
Салису
Мохаммед
22
Начо
Мартинес
10
Оскар
Плано
24
Хоакин
Фернандес
21
Мичел
Эрреро
19
Суарес
Тони
7
Гвардиола
Серхи
9
Унал
Энес
1
Дмитрович
Марко
24
Техеро
Альваро
12
Паулу
Оливейра
23
Арбилья
Анайц
15
Анхель
Хосе
5
Эскаланте
Гонсало
8
Папа
Диоп
10
Эспозито
Эду
21
Педро
Леон
7
Кике
Гонсалес
14
Орельяна
Фабиан
Вальядолид
4-4-2
Эйбар
4-3-3

Ход матча

10'
Гвардиола Серхи
(Оскар Плано)
1:0
32'
 
Орельяна Фабиан
39'
Салису Мохаммед
(Начо Мартинес)
2:0
46'
 
Энрич Серхи
Техеро Альваро
60'
 
Папа Диоп
65'
 
Кике Гарсия
Кике Гонсалес
69'
Де Фрутос Хорхе
Суарес Тони
 
77'
Салису Мохаммед
 
79'
Ануар Туами
Унал Энес
 
90'
Рубио Вальдо
Оскар Плано
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Атлетик Б 1:1 Вальядолид Вальядолид 3:2 Саламанка Вальядолид 0:0 Атлетико М Эспаньол 0:2 Вальядолид
Вальядолид 1:1 Гранада Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Осасуна Леванте 2:0 Вальядолид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Бетис 1:2 Вальядолид Брешия 2:1 Вальядолид Спортинг Хихон 0:2 Вальядолид Мальорка 2:2 Вальядолид Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Расинг Кардифф Сити 1:1 Вальядолид Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:2 Валенсия Райо Вальекано 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:0 Атлетик Б
Эйбар Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Эйбар 0:3 Барселона Бетис 1:1 Эйбар Эйбар 2:0 Сельта Эйбар 3:2 Севилья
Леванте 0:0 Эйбар Эйбар 1:2 Эспаньол Эйбар 2:2 Мирандес Атлетико М 3:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Мальорка 2:1 Эйбар Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Фортуна 1:2 Эйбар Фортуна 3:2 Эйбар Вердер 4:0 Эйбар Бешикташ 0:2 Эйбар Эйбар 5:2 Кайсериспор Байер Л 2:2 Эйбар Аморебьета 1:3 Эйбар Лехона 0:2 Эйбар

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Эйбар: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Эйбар 1:2 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Эйбар Примера Вальядолид 1:0 Эйбар Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 9 6 1 2 23 - 10 19
2. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 16 - 9 18
3. Гранада Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
4. Вильярреал Заявка 10 5 2 3 24 - 14 17
5. Реал Сосьедад Заявка 9 5 1 3 16 - 10 16
6. Севилья Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
7. Атлетико М Заявка 9 4 4 1 8 - 5 16
8. Вальядолид Заявка 10 3 5 2 10 - 9 14
9. Атлетик Б Заявка 9 3 4 2 8 - 5 13
10. Хетафе Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
11. Валенсия Заявка 9 3 4 2 13 - 13 13
12. Леванте Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
13. Осасуна Заявка 9 2 5 2 7 - 8 11
14. Алавес Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
15. Мальорка Заявка 10 3 1 6 7 - 13 10
16. Сельта Заявка 9 2 3 4 5 - 11 9
17. Бетис Заявка 9 2 3 4 12 - 19 9
18. Эйбар Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
19. Эспаньол Заявка 9 1 2 6 4 - 15 5
20. Леганес Заявка 10 1 2 7 5 - 14 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вальядолид 2:0 Эйбар
Вальядолид
61.1% (91)
Ничья
31.5% (47)
Эйбар
7.4% (11)
1:0 Вальядолид
30.9% (46)
1:1 Ничья
27.5% (41)
2:1 Вальядолид
22.8% (34)
2:0 Вальядолид
4.7% (7)
1:2 Эйбар
4.7% (7)
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