Испания: Ла Лига 2019-2020
Вальядолид
2:0
Конец матча
Стадион: Хосе Сорилья Зрители: 20036
Эйбар
1:0
10' ГолГвардиола Серхи
32' Желтая карточкаОрельяна Фабиан
2:0
39' ГолСалису Мохаммед
60' Желтая карточкаПапа Диоп
77' Желтая карточкаСалису Мохаммед
17
Мойано
Хави
10
Оскар
Плано
21
Мичел
Эрреро
19
Суарес
Тони
15
Анхель
Хосе
10
Эспозито
Эду
21
Педро
Леон
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мойано ХавиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мичел ЭррероПолузащитник
-
19 Суарес ТониПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Эрвиас ПаблоПолузащитник
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
21 Педро ЛеонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Инуи ТакасиНападающий
- Нападающий
-
17 Кике ГарсияНападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
10'
1:0
32'
39'
2:0
60'
77'
79'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 8
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =7 -6Атлетик Б 1:1 Вальядолид Вальядолид 3:2 Саламанка Вальядолид 0:0 Атлетико М Эспаньол 0:2 Вальядолид
Вальядолид 1:1 Гранада Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Осасуна Леванте 2:0 Вальядолид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Бетис 1:2 Вальядолид Брешия 2:1 Вальядолид Спортинг Хихон 0:2 Вальядолид Мальорка 2:2 Вальядолид Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Расинг Кардифф Сити 1:1 Вальядолид Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:2 Валенсия Райо Вальекано 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:0 Атлетик Б
Эйбар Последние 20 матчей: +8 =6 -6Эйбар 0:3 Барселона Бетис 1:1 Эйбар Эйбар 2:0 Сельта Эйбар 3:2 Севилья
Леванте 0:0 Эйбар Эйбар 1:2 Эспаньол Эйбар 2:2 Мирандес Атлетико М 3:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Мальорка 2:1 Эйбар Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Фортуна 1:2 Эйбар Фортуна 3:2 Эйбар Вердер 4:0 Эйбар Бешикташ 0:2 Эйбар Эйбар 5:2 Кайсериспор Байер Л 2:2 Эйбар Аморебьета 1:3 Эйбар Лехона 0:2 Эйбар
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Эйбар: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 10
|19
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|3.
|Гранада
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 14
|17
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|6.
|Севилья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|8 - 5
|16
|8.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 5
|13
|10.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|11.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 13
|13
|12.
|Леванте
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|13.
|Осасуна
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 8
|11
|14.
|Алавес
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|15.
|Мальорка
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 13
|10
|16.
|Сельта
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 11
|9
|17.
|Бетис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 19
|9
|18.
|Эйбар
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|20.
|Леганес
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 14
|5
Вальядолид
61.1% (91)
Ничья
31.5% (47)
Эйбар
7.4% (11)
1:0 Вальядолид
30.9% (46)
1:1 Ничья
27.5% (41)
2:1 Вальядолид
22.8% (34)
2:0 Вальядолид
4.7% (7)
1:2 Эйбар
4.7% (7)
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