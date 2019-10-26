Испания: Ла Лига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Хоакин Фернандес получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

48' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Папа Диоп получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Хоакин Фернандес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Папа Диоп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Вальядолид

45' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

44' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Орельяна Фабиан из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

44' Анхель Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Вальядолид будет все-таки засчитан.

40' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

40' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

37' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Вальядолид

35' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

35' Мичел Эрреро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Рефери не любит споров - именно за это Орельяна Фабиан сейчас получил желтую

31' Хорошая попытка от Педро Леон , был неплохой удар, но вратарь спас

31' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

30' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Вальядолид

28' Пространство открывается для Кике Гонсалес , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

27' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Вальядолид

26' Анхель Хосе пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

26' Салису Мохаммед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

24' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Вальядолид

20' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

19' Анхель Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Удар от ворот произведет Вальядолид

17' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Вальядолид

16' Анхель Хосе не смог попасть в створ ударом издали

16' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Мойано Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Техеро Альваро из команды Эйбар пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

15' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

15' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Эскаланте Гонсало из команды Эйбар пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

14' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Вальядолид

12' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

10' Г О О О О Л - Гвардиола Серхи изменил счет на табло!

9' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Эспозито Эду из команды Эйбар пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

6' Арбилья Анайц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

5' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Арбилья Анайц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Мичел Эрреро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Эйбар начинает с центра поля