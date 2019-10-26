Португалия: Примейра-лига 2019-2020

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  4. Примейра-лига 2019-2020
Морейренсе
1:1
Конец матча

Стадион:
Boavista1
0'
26' Красная карточка
Халлиш Рафик
45' Желтая карточка
Кошта Рикарду
1:0
45' Пенальти
Нене Да Сильва
45' Желтая карточка
Обиора Нванкво
54' Желтая карточка
Bruno Silva1
65' Желтая карточка
Сантос Яго
73' Желтая карточка
Marlon2
75' Желтая карточка
Heri
80' Желтая карточка
Пачеку Фабиу
1:1
82' Гол в свои ворота
Сантос Яго
90'+6
14
Mateus
Pasinato
5
Д'Альберто
Антони
23
Халлиш
Рафик
4
Сантос
Яго
37
Bruno
Silva1
22
Сингх
Лютер
21
Filipe
Soares3
6
Пачеку
Фабиу
10
Ауашерия
Билель
7
Нене
Да
Сильва
27
Нуну
Педру
1
Бракалли
Рафаэл
17
Карраса
Моура
27
Нерис
22
Кошта
Рикарду
18
Фабиано
Лейсманн
91
Heri
6
Marlon2
4
Обиора
Нванкво
23
Рафаэл
Коста
19
Стоилькович
Никола
11
Нжие
Юсуфа
Морейренсе
4-4-2
Boavista1
4-4-2

Ход матча

26'
Халлиш Рафик
 
31'
Витория Стивен
Нуну Педру
 
43'
 
Матеуш Галиану
Карраса Моура
45'
 
Кошта Рикарду
45'
Нене Да Сильва
1:0
45'
 
Обиора Нванкво
54'
Bruno Silva1
 
61'
 
Буэно Альберто
Рафаэл Коста
65'
Сантос Яго
 
73'
 
Marlon2
74'
 
Cassiano Dias Moreira1
Стоилькович Никола
75'
 
Heri
80'
Пачеку Фабиу
 
82'
1:1
Сантос Яго
88'
Fabio Abreu
Нене Да Сильва
 
89'
Манкони Сориано
Пачеку Фабиу
 

Предыдущие игры

Морейренсе Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Фабрил 1:3 Морейренсе Маритиму 2:1 Морейренсе Морейренсе 1:2 Бенфика Санта-Клара 2:0 Морейренсе
Морейренсе 1:0 Портимоненсе Витория Сетубал 0:0 Морейренсе Морейренсе 3:0 Жил Висенте Брага 3:1 Морейренсе Витория Сетубал 1:0 Морейренсе Морейренсе 1:0 Пасуш де Феррейра Жил Висенте 1:1 Морейренсе Оливейренсе 0:0 Морейренсе Варзим 1:1 Морейренсе Морейренсе 2:0 Берку Морейренсе 1:3 Витория Гимарайнш Авиш 0:1 Морейренсе Морейренсе 1:2 Риу Аве Боавишта 3:1 Морейренсе Морейренсе 0:1 Шавиш Санта-Клара 1:1 Морейренсе
Боавишта Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Шавиш 2:1 Боавишта Боавишта 0:0 Тондела Жил Висенте 0:0 Боавишта Боавишта 1:1 Спортинг Л
Белененсеш 0:1 Боавишта Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра Витория Гимарайнш 1:1 Боавишта Боавишта 2:1 Авиш Каса Пиа 2:0 Боавишта Боавишта 0:0 Тондела Боавишта 0:2 Ницца Веен Висбаден 3:0 Боавишта Риу Аве 3:0 Боавишта Шавиш 0:2 Боавишта Бруске 3:0 Боавишта Боавишта 1:1 Бруске Новоризонтину 0:1 Боавишта Боавишта 0:1 Новоризонтину Боавишта 2:1 Бруске Гаучо 0:1 Боавишта

Последние игры между собой

Морейренсе: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Боавишта: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Боавишта 3:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 2:1 Боавишта Примейра-лига Морейренсе 0:3 Боавишта Товарищеские матчи Морейренсе 1:0 Боавишта Примейра-лига
Боавишта 1:0 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 0:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 2:0 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:3 Морейренсе Примейра-лига Боавишта 3:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:0 Боавишта Примейра-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фамаликан 7 6 1 0 16 - 7 19
2. Бенфика 7 6 0 1 16 - 3 18
3. Порту 7 6 0 1 16 - 4 18
4. Витория Гимарайнш 7 3 3 1 12 - 8 12
5. Тондела 8 3 3 2 10 - 9 12
6. Спортинг Л 7 3 2 2 11 - 9 11
7. Санта-Клара 7 3 2 2 4 - 4 11
8. Боавишта 7 2 5 0 6 - 4 11
9. Риу Аве 8 3 2 3 13 - 10 11
10. Брага 7 2 2 3 8 - 11 8
11. Маритиму 7 2 2 3 10 - 13 8
12. Морейренсе 8 2 2 4 8 - 10 8
13. Белененсеш 8 2 2 4 7 - 11 8
14. Витория Сетубал 8 1 5 2 1 - 5 8
15. Жил Висенте 8 1 4 3 4 - 9 7
16. Портимоненсе 8 1 3 4 6 - 10 6
17. Пасуш де Феррейра 8 1 2 5 5 - 14 5
18. Авиш 9 1 0 8 11 - 23 3
19. Boavista1 1 0 1 0 1 - 1 1
20. Maritimo1 1 0 1 0 0 - 0 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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