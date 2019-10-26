Португалия: Примейра-лига 2019-2020
Морейренсе
1:1
Конец матча
Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас
Boavista1
26' Красная карточкаХаллиш Рафик
45' Желтая карточкаКошта Рикарду
1:0
45' ПенальтиНене Да Сильва
45' Желтая карточкаОбиора Нванкво
54' Желтая карточкаBruno Silva1
65' Желтая карточкаСантос Яго
73' Желтая карточкаMarlon2
75' Желтая карточкаHeri
80' Желтая карточкаПачеку Фабиу
1:1
82' Гол в свои воротаСантос Яго
23
Халлиш
Рафик
37
Bruno
Silva1
22
Сингх
Лютер
27
Нуну
Педру
27
Нерис
91
Heri
6
Marlon2
23
Рафаэл
Коста
11
Нжие
Юсуфа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Халлиш РафикЗащитник
- Защитник
-
37 Bruno Silva1Защитник
-
22 Сингх ЛютерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Нуну ПедруНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
70 Машаду ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Fabio AbreuНападающий
-
Главный тренер: Vitor Campelos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
91 HeriПолузащитник
-
6 Marlon2Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рафаэл КостаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
- Запасные игроки
-
90 Лейте ЭлтонВратарь
-
3 Лукас IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Видигал Лито
Ход матча
26'
45'
45'
1:0
45'
54'
65'
73'
75'
80'
82'
1:1
Предыдущие игры
Морейренсе Последние 20 матчей: +6 =5 -9Фабрил 1:3 Морейренсе Маритиму 2:1 Морейренсе Морейренсе 1:2 Бенфика Санта-Клара 2:0 Морейренсе
Морейренсе 1:0 Портимоненсе Витория Сетубал 0:0 Морейренсе Морейренсе 3:0 Жил Висенте Брага 3:1 Морейренсе Витория Сетубал 1:0 Морейренсе Морейренсе 1:0 Пасуш де Феррейра Жил Висенте 1:1 Морейренсе Оливейренсе 0:0 Морейренсе Варзим 1:1 Морейренсе Морейренсе 2:0 Берку Морейренсе 1:3 Витория Гимарайнш Авиш 0:1 Морейренсе Морейренсе 1:2 Риу Аве Боавишта 3:1 Морейренсе Морейренсе 0:1 Шавиш Санта-Клара 1:1 Морейренсе
Боавишта Последние 20 матчей: +6 =7 -7Шавиш 2:1 Боавишта Боавишта 0:0 Тондела Жил Висенте 0:0 Боавишта Боавишта 1:1 Спортинг Л
Белененсеш 0:1 Боавишта Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра Витория Гимарайнш 1:1 Боавишта Боавишта 2:1 Авиш Каса Пиа 2:0 Боавишта Боавишта 0:0 Тондела Боавишта 0:2 Ницца Веен Висбаден 3:0 Боавишта Риу Аве 3:0 Боавишта Шавиш 0:2 Боавишта Бруске 3:0 Боавишта Боавишта 1:1 Бруске Новоризонтину 0:1 Боавишта Боавишта 0:1 Новоризонтину Боавишта 2:1 Бруске Гаучо 0:1 Боавишта
Последние игры между собой
Морейренсе: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Боавишта: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фамаликан
|7
|6
|1
|0
|16 - 7
|19
|2.
|Бенфика
|7
|6
|0
|1
|16 - 3
|18
|3.
|Порту
|7
|6
|0
|1
|16 - 4
|18
|4.
|Витория Гимарайнш
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|5.
|Тондела
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|6.
|Спортинг Л
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|7.
|Санта-Клара
|7
|3
|2
|2
|4 - 4
|11
|8.
|Боавишта
|7
|2
|5
|0
|6 - 4
|11
|9.
|Риу Аве
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|10.
|Брага
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|11.
|Маритиму
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|12.
|Морейренсе
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|13.
|Белененсеш
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Витория Сетубал
|8
|1
|5
|2
|1 - 5
|8
|15.
|Жил Висенте
|8
|1
|4
|3
|4 - 9
|7
|16.
|Портимоненсе
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|17.
|Пасуш де Феррейра
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|18.
|Авиш
|9
|1
|0
|8
|11 - 23
|3
|19.
|Boavista1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|Maritimo1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
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