Испания: Ла Лига 2019-2020

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Атлетико М
 
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Стадион:
Атлетик Б

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Атлетико М 1:0 Байер Л Атлетико М 1:1 Валенсия Вальядолид 0:0 Атлетико М Локомотив Москва 0:2 Атлетико М
Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Мальорка 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Сельта Атлетико М 2:2 Ювентус Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Атлетико М 3:2 Эйбар Леганес 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Атлетико М 2:1 Ювентус Атлетико де Сан-Луис 1:2 Атлетико М Все звёзды МЛС 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Гвадалахара 0:0 Атлетико М Нумансия 0:3 Атлетико М Бейтар Трамп 2:1 Атлетико М Леванте 2:2 Атлетико М
Атлетик Б Последние 20 матчей: +8 =9 -3
Атлетик Б 1:1 Вальядолид Баракальдо 0:0 Атлетик Б Алавес 0:1 Атлетик Б Сельта 1:0 Атлетик Б
Атлетик Б 0:1 Валенсия Леганес 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Алавес Мальорка 0:0 Атлетик Б Тулуза 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Мирандес 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Рома Расинг 2:1 Атлетик Б Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Нумансия 1:1 Атлетик Б Боруссия М 0:2 Атлетик Б Падерборн 3:3 Атлетик Б Аренас Гечо 1:6 Атлетик Б

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Атлетик Б: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Атлетик Б 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Атлетик Б Примера Атлетико М 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Атлетико М Примера
Атлетико М 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:2 Атлетико М Примера Атлетик Б 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Атлетик Б Примера Атлетико М 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:4 Атлетико М Примера Атлетик Б 1:2 Атлетико М Примера Атлетик Б 1:2 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 1:0 Атлетик Б Кубок Короля Атлетико М 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 4:0 Атлетик Б Примера Атлетико М 3:0 Атлетик Б Лига Европы Атлетико М 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 0:2 Атлетик Б Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 9 6 1 2 23 - 10 19
2. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 16 - 9 18
3. Гранада Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
4. Реал Сосьедад Заявка 9 5 1 3 16 - 10 16
5. Севилья Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
6. Атлетико М Заявка 9 4 4 1 8 - 5 16
7. Вильярреал Заявка 9 4 2 3 20 - 13 14
8. Атлетик Б Заявка 9 3 4 2 8 - 5 13
9. Хетафе Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
10. Валенсия Заявка 9 3 4 2 13 - 13 13
11. Леванте Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
12. Алавес Заявка 9 3 2 4 7 - 9 11
13. Вальядолид Заявка 9 2 5 2 8 - 9 11
14. Осасуна Заявка 9 2 5 2 7 - 8 11
15. Мальорка Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
16. Эйбар Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
17. Сельта Заявка 9 2 3 4 5 - 11 9
18. Бетис Заявка 9 2 3 4 12 - 19 9
19. Эспаньол Заявка 9 1 2 6 4 - 15 5
20. Леганес Заявка 9 0 2 7 4 - 14 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Атлетик Б

    До начала игры, которая состоится 26.10.2019, осталось 2 дня 19 часов 42 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Атлетико М - Атлетик Б
    Атлетико М
    94.5% (52)
    Ничья
    5.5% (3)
    Атлетик Б
    0% (0)
    2:1 Атлетико М
    36.4% (20)
    2:0 Атлетико М
    36.4% (20)
    1:0 Атлетико М
    10.9% (6)
    3:1 Атлетико М
    3.6% (2)
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