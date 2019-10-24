Испания: Ла Лига 2019-2020
Atletico Madrid2
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
Атлетик Б
Предыдущие игры
Atletico Madrid2 Последние 0 матчей: +0 =0 -0
Атлетик Б Последние 20 матчей: +8 =9 -3Атлетик Б 1:1 Вальядолид Баракальдо 0:0 Атлетик Б Алавес 0:1 Атлетик Б Сельта 1:0 Атлетик Б
Атлетик Б 0:1 Валенсия Леганес 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Алавес Мальорка 0:0 Атлетик Б Тулуза 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Мирандес 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Рома Расинг 2:1 Атлетик Б Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Нумансия 1:1 Атлетик Б Боруссия М 0:2 Атлетик Б Падерборн 3:3 Атлетик Б Аренас Гечо 1:6 Атлетик Б
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 10
|19
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|3.
|Гранада
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|5.
|Севилья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|8 - 5
|16
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|20 - 13
|14
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 5
|13
|9.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|10.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 13
|13
|11.
|Леванте
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|12.
|Алавес
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|8 - 9
|11
|14.
|Осасуна
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 8
|11
|15.
|Мальорка
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|16.
|Эйбар
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|17.
|Сельта
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 11
|9
|18.
|Бетис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 19
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|20.
|Леганес
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 14
|2
|21.
|Atletico Madrid2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Atletico Madrid2
95.5% (64)
Ничья
4.5% (3)
Атлетик Б
0% (0)
2:0 Atletico Madrid2
38.8% (26)
2:1 Atletico Madrid2
34.3% (23)
1:0 Atletico Madrid2
9% (6)
3:1 Atletico Madrid2
6% (4)
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