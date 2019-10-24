Испания: Ла Лига 2019-2020

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Atletico Madrid2
 
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Стадион:
Атлетик Б
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 9 6 1 2 23 - 10 19
2. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 16 - 9 18
3. Гранада Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
4. Реал Сосьедад Заявка 9 5 1 3 16 - 10 16
5. Севилья Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
6. Атлетико М Заявка 9 4 4 1 8 - 5 16
7. Вильярреал Заявка 9 4 2 3 20 - 13 14
8. Атлетик Б Заявка 9 3 4 2 8 - 5 13
9. Хетафе Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
10. Валенсия Заявка 9 3 4 2 13 - 13 13
11. Леванте Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
12. Алавес Заявка 9 3 2 4 7 - 9 11
13. Вальядолид Заявка 9 2 5 2 8 - 9 11
14. Осасуна Заявка 9 2 5 2 7 - 8 11
15. Мальорка Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
16. Эйбар Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
17. Сельта Заявка 9 2 3 4 5 - 11 9
18. Бетис Заявка 9 2 3 4 12 - 19 9
19. Эспаньол Заявка 9 1 2 6 4 - 15 5
20. Леганес Заявка 9 0 2 7 4 - 14 2
21. Atletico Madrid2 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Atletico Madrid2 - Атлетик Б

    До начала игры, которая состоится 26.10.2019, осталось 2 дня 55 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Atletico Madrid2 - Атлетик Б
    Atletico Madrid2
    95.5% (64)
    Ничья
    4.5% (3)
    Атлетик Б
    0% (0)
    2:0 Atletico Madrid2
    38.8% (26)
    2:1 Atletico Madrid2
    34.3% (23)
    1:0 Atletico Madrid2
    9% (6)
    3:1 Atletico Madrid2
    6% (4)
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