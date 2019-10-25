Испания: Ла Лига 2019-2020
Вильярреал
1:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Алавес
1:0
13' ГолЭкамби Карл Токо
23' Желтая карточкаХоселу Санмартин
23
Гомес
Мойсес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Видаль АлешПолузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
-
24 Бёрк ОливерПолузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
-
Главный тренер: Гаритано Асьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
23'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Предыдущие игры
Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =4 -5Эспаньол 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Леванте Осасуна 2:1 Вильярреал Вильярреал 5:1 Бетис
Барселона 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:0 Вальядолид Леганес 0:3 Вильярреал Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Леванте 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:4 Гранада Болонья 3:4 Вильярреал Ла-Нусия 0:4 Вильярреал Шальке 04 3:1 Вильярреал Кёльн 1:3 Вильярреал Аугсбург 2:6 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Вильярреал 3:0 Вест Бромвич Хетафе 2:2 Вильярреал Вильярреал 1:0 Эйбар Реал Мадрид 3:2 Вильярреал
Алавес Последние 20 матчей: +8 =4 -8Алавес 2:0 Сельта Алавес 0:1 Атлетик Б Алавес 0:0 Баракальдо Валенсия 2:1 Алавес
Алавес 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Алавес Алавес 0:1 Севилья Реал Сосьедад 0:0 Алавес Хетафе 1:1 Алавес Алавес 0:0 Эспаньол Алавес 1:0 Леванте Реал Овьедо 1:2 Алавес Спортинг Хихон 0:0 Алавес Сарагоса 0:0 Алавес Расинг 0:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад Альбасете 1:2 Алавес Фуэнлабрада 1:0 Алавес Лехона 2:3 Алавес
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Алавес: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 10
|19
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|3.
|Гранада
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|4.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 13
|17
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|6.
|Севилья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|8 - 5
|16
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 5
|13
|9.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|10.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 13
|13
|11.
|Леванте
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|8 - 9
|11
|13.
|Осасуна
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 8
|11
|14.
|Алавес
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 10
|11
|15.
|Мальорка
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|16.
|Эйбар
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|17.
|Сельта
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 11
|9
|18.
|Бетис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 19
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|20.
|Леганес
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 14
|2
Вильярреал
90.8% (138)
Ничья
8.6% (13)
Алавес
0.7% (1)
2:1 Вильярреал
40.8% (62)
2:0 Вильярреал
24.3% (37)
1:0 Вильярреал
18.4% (28)
1:1 Ничья
5.3% (8)
3:1 Вильярреал
2.6% (4)
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