Испания: Ла Лига 2019-2020

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Вильярреал
1:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Алавес
0'
1:0
13' Гол
Экамби Карл Токо
23' Желтая карточка
Хоселу Санмартин
45'+2
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
18
Морено
Альберто
19
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
8
Касорла
Санти
10
Иборра
Висенте
23
Гомес
Мойсес
7
Морено
Херард
17
Экамби
Карл
Токо
1
Пачеко
Фернандо
21
Агиррегабириа
Мартин
5
Лагуардия
Виктор
6
Магальян
Лисандро
3
Дуарте
Рубен
18
Видаль
Алеш
19
Ману
Гарсия
22
Мубарак
Вакасо
11
Риоха
Луис
7
Лукас
Перес
9
Хоселу
Санмартин
Вильярреал
4-4-2
Алавес
4-4-2

Ход матча

13'
Экамби Карл Токо
(Морено Херард)
1:0
23'
 
Хоселу Санмартин

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Эспаньол 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Леванте Осасуна 2:1 Вильярреал Вильярреал 5:1 Бетис
Барселона 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:0 Вальядолид Леганес 0:3 Вильярреал Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Леванте 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:4 Гранада Болонья 3:4 Вильярреал Ла-Нусия 0:4 Вильярреал Шальке 04 3:1 Вильярреал Кёльн 1:3 Вильярреал Аугсбург 2:6 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Вильярреал 3:0 Вест Бромвич Хетафе 2:2 Вильярреал Вильярреал 1:0 Эйбар Реал Мадрид 3:2 Вильярреал
Алавес Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Алавес 2:0 Сельта Алавес 0:1 Атлетик Б Алавес 0:0 Баракальдо Валенсия 2:1 Алавес
Алавес 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Алавес Алавес 0:1 Севилья Реал Сосьедад 0:0 Алавес Хетафе 1:1 Алавес Алавес 0:0 Эспаньол Алавес 1:0 Леванте Реал Овьедо 1:2 Алавес Спортинг Хихон 0:0 Алавес Сарагоса 0:0 Алавес Расинг 0:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад Альбасете 1:2 Алавес Фуэнлабрада 1:0 Алавес Лехона 2:3 Алавес

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Алавес: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
Вильярреал 1:2 Алавес Примера Алавес 2:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:2 Алавес Примера Алавес 0:3 Вильярреал Примера
Алавес 2:1 Вильярреал Примера Вильярреал 0:2 Алавес Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 9 6 1 2 23 - 10 19
2. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 16 - 9 18
3. Гранада Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
4. Вильярреал 1:0 Заявка 10 5 2 3 21 - 13 17
5. Реал Сосьедад Заявка 9 5 1 3 16 - 10 16
6. Севилья Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
7. Атлетико М Заявка 9 4 4 1 8 - 5 16
8. Атлетик Б Заявка 9 3 4 2 8 - 5 13
9. Хетафе Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
10. Валенсия Заявка 9 3 4 2 13 - 13 13
11. Леванте Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
12. Вальядолид Заявка 9 2 5 2 8 - 9 11
13. Осасуна Заявка 9 2 5 2 7 - 8 11
14. Алавес 0:1 Заявка 10 3 2 5 7 - 10 11
15. Мальорка Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
16. Эйбар Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
17. Сельта Заявка 9 2 3 4 5 - 11 9
18. Бетис Заявка 9 2 3 4 12 - 19 9
19. Эспаньол Заявка 9 1 2 6 4 - 15 5
20. Леганес Заявка 9 0 2 7 4 - 14 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вильярреал 1:0 Алавес
Вильярреал
90.8% (138)
Ничья
8.6% (13)
Алавес
0.7% (1)
2:1 Вильярреал
40.8% (62)
2:0 Вильярреал
24.3% (37)
1:0 Вильярреал
18.4% (28)
1:1 Ничья
5.3% (8)
3:1 Вильярреал
2.6% (4)
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