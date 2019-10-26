Испания: Ла Лига 2019-2020

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Леганес
1:0
Второй тайм: 90+'

Стадион: Зрители: 10058
Мальорка
0'
1:0
31' Гол
Брайтвайт Мартин
47' Желтая карточка
Будимир Анте
56' Желтая карточка
Сиовас Димитрис
71' Желтая карточка
Росалес Роберто
77' Желтая карточка
Ривера Кристиан
90'+1
1
Куэльяр
Иван
16
Росалес
Роберто
3
Бустинса
Унаи
22
Сиовас
Димитрис
5
Сильва
Хонатан
14
Ривера
Кристиан
6
Роке
Меса
8
Ресио
Хосе
27
Оскар
Родригес
7
Брайтвайт
Мартин
18
Каррильо
Гидо
1
Рейна
Маноло
2
Састре
Хуан
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
15
Гамес
Франсиско
23
Фебас
Алейкс
12
Баба
Идрис
8
Сальва
Севилья
14
Родригес
Даниэль
22
Будимир
Анте
11
Лаго
Жуниор
Леганес
4-3-1-2
Мальорка
4-3-3

Ход матча

31'
Брайтвайт Мартин
(Росалес Роберто)
1:0
47'
 
Будимир Анте
56'
Сиовас Димитрис
 
59'
Авазьем Чидозье
Сиовас Димитрис
 
59'
 
Кубо Такефуса
Родригес Даниэль
68'
Арнаис Хосе
Оскар Родригес
 
68'
 
Трайковски Александар
Фебас Алейкс
71'
Росалес Роберто
 
77'
Ривера Кристиан
 
79'
Эрасо Хави
Роке Меса
 
79'
 
Алегрия Алекс
Будимир Анте

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Леганес Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Хетафе 2:0 Леганес Леганес 1:2 Леванте Гранада 1:0 Леганес Леганес 1:1 Атлетик Б
Валенсия 1:1 Леганес Леганес 0:3 Вильярреал Алькоркон 0:0 Леганес Бетис 2:1 Леганес Леганес 0:1 Атлетико М Леганес 0:1 Осасуна Леганес 3:1 Альбасете Амьен 0:1 Леганес Алькоркон 0:3 Леганес Иттихад Танжер 0:2 Леганес Раджа Касабланка 0:0 Леганес Фуэнлабрада 0:2 Леганес Райо Вальекано 2:2 Леганес Уэска 2:1 Леганес Леганес 0:2 Эспаньол Севилья 0:3 Леганес
Мальорка Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Мальорка 1:0 Реал Мадрид Мальорка 2:0 Эспаньол Алавес 2:0 Мальорка Мальорка 0:2 Атлетико М
Хетафе 4:2 Мальорка Мальорка 0:0 Атлетик Б Побленсе 2:0 Мальорка Валенсия 2:0 Мальорка Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Мальорка 2:1 Эйбар Мальорка 1:2 Леванте Мальорка 0:0 Хетафе Мальорка 2:2 Вальядолид Малага 0:2 Мальорка Мальорка 1:1 Побленсе Мальорка 3:0 Платхес-де-Кальвия Мальорка 4:0 Феланич Мальорка 3:0 Депортиво Депортиво 2:0 Мальорка Альбасете 1:0 Мальорка

Последние игры между собой

Леганес: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Мальорка: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Мальорка 3:0 Леганес Сегунда Леганес 0:0 Мальорка Сегунда Мальорка 0:2 Леганес Сегунда Леганес 3:1 Мальорка Сегунда
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 9 6 1 2 23 - 10 19
2. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 16 - 9 18
3. Гранада Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
4. Вильярреал Заявка 10 5 2 3 24 - 14 17
5. Реал Сосьедад Заявка 9 5 1 3 16 - 10 16
6. Севилья Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
7. Атлетико М Заявка 9 4 4 1 8 - 5 16
8. Атлетик Б Заявка 9 3 4 2 8 - 5 13
9. Хетафе Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
10. Валенсия Заявка 9 3 4 2 13 - 13 13
11. Леванте Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
12. Вальядолид Заявка 9 2 5 2 8 - 9 11
13. Осасуна Заявка 9 2 5 2 7 - 8 11
14. Алавес Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
15. Мальорка 0:1 Заявка 10 3 1 6 7 - 13 10
16. Эйбар Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
17. Сельта Заявка 9 2 3 4 5 - 11 9
18. Бетис Заявка 9 2 3 4 12 - 19 9
19. Эспаньол Заявка 9 1 2 6 4 - 15 5
20. Леганес 1:0 Заявка 10 1 2 7 5 - 14 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Леганес 1:0 Мальорка
Леганес
53.1% (78)
Ничья
27.9% (41)
Мальорка
19% (28)
1:0 Леганес
31.3% (46)
1:1 Ничья
23.1% (34)
2:1 Леганес
15.6% (23)
1:2 Мальорка
12.2% (18)
0:1 Мальорка
5.4% (8)
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