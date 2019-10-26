Испания: Ла Лига 2019-2020
1:0
31' ГолБрайтвайт Мартин
47' Желтая карточкаБудимир Анте
56' Желтая карточкаСиовас Димитрис
71' Желтая карточкаРосалес Роберто
77' Желтая карточкаРивера Кристиан
23
Фебас
Алейкс
12
Баба
Идрис
22
Будимир
Анте
11
Лаго
Жуниор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 Арнаис ХосеПолузащитник
-
17 Эрасо ХавиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Сориано Хуан
-
Главный тренер: Luis Cembranos
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Фебас АлейксПолузащитник
-
12 Баба ИдрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Будимир АнтеНападающий
-
11 Лаго ЖуниорНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
31'
47'
56'
71'
77'
79'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Леганес Последние 20 матчей: +6 =4 -10Хетафе 2:0 Леганес Леганес 1:2 Леванте Гранада 1:0 Леганес Леганес 1:1 Атлетик Б
Валенсия 1:1 Леганес Леганес 0:3 Вильярреал Алькоркон 0:0 Леганес Бетис 2:1 Леганес Леганес 0:1 Атлетико М Леганес 0:1 Осасуна Леганес 3:1 Альбасете Амьен 0:1 Леганес Алькоркон 0:3 Леганес Иттихад Танжер 0:2 Леганес Раджа Касабланка 0:0 Леганес Фуэнлабрада 0:2 Леганес Райо Вальекано 2:2 Леганес Уэска 2:1 Леганес Леганес 0:2 Эспаньол Севилья 0:3 Леганес
Мальорка Последние 20 матчей: +7 =4 -9Мальорка 1:0 Реал Мадрид Мальорка 2:0 Эспаньол Алавес 2:0 Мальорка Мальорка 0:2 Атлетико М
Хетафе 4:2 Мальорка Мальорка 0:0 Атлетик Б Побленсе 2:0 Мальорка Валенсия 2:0 Мальорка Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Мальорка 2:1 Эйбар Мальорка 1:2 Леванте Мальорка 0:0 Хетафе Мальорка 2:2 Вальядолид Малага 0:2 Мальорка Мальорка 1:1 Побленсе Мальорка 3:0 Платхес-де-Кальвия Мальорка 4:0 Феланич Мальорка 3:0 Депортиво Депортиво 2:0 Мальорка Альбасете 1:0 Мальорка
Последние игры между собой
Леганес: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Мальорка: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 10
|19
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|3.
|Гранада
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 14
|17
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|6.
|Севилья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|8 - 5
|16
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 5
|13
|9.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|10.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 13
|13
|11.
|Леванте
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|8 - 9
|11
|13.
|Осасуна
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 8
|11
|14.
|Алавес
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|15.
|Мальорка
|0:1 Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 13
|10
|16.
|Эйбар
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|17.
|Сельта
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 11
|9
|18.
|Бетис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 19
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|20.
|Леганес
|1:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 14
|5
Леганес
53.1% (78)
Ничья
27.9% (41)
Мальорка
19% (28)
1:0 Леганес
31.3% (46)
1:1 Ничья
23.1% (34)
2:1 Леганес
15.6% (23)
1:2 Мальорка
12.2% (18)
0:1 Мальорка
5.4% (8)
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