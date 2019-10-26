Испания: Ла Лига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

45' Команда Леганес играла лучше в этом тайме.

45' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

44' Хорошо играет на выходе Куэльяр Иван - мяч в ее руках

44' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Састре Хуан из команды Мальорка плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

43' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Мальорка

42' Оскар Родригес не смог попасть в створ ударом издали

40' Удар от ворот произведет Мальорка

40' Удар от ворот произведет Мальорка

40' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

39' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Росалес Роберто из команды Леганес пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

36' Удар от ворот произведет Мальорка

36' Раильо Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

34' Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Хорошо играет на выходе Куэльяр Иван - мяч в ее руках

30' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

30' Удар от ворот произведет Мальорка

30' Каррильо Гидо пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

29' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Фебас Алейкс наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

25' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

24' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Каррильо Гидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Гамес Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

20' Росалес Роберто из команды Леганес пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

18' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Мальорка

15' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

15' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.

9' Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Хорошо играет на выходе Рейна Маноло - мяч в ее руках

7' Хорошо играет на выходе Куэльяр Иван - мяч в ее руках

7' Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.

4' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Мальорка начинает с центра поля