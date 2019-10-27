Испания: Ла Лига 2019-2020
Севилья
0:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Хетафе
15' Желтая карточкаБанега Эвер
18' Желтая карточкаДжейсон
23' Желтая карточкаМата Хайме
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
24
Хордан
Хоан
10
Банега
Эвер
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
23
Джейсон
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хордан ХоанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Де Йонг ЛюкНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
-
12 Ньом АлланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
-
21 Фахир ФайсалПолузащитник
-
26 Дуро УгоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
15'
18'
23'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +14 =2 -4Севилья 3:0 Дюделанж Севилья 1:0 Леванте Барселона 4:0 Севилья Севилья 1:0 АПОЭЛ
Севилья 3:2 Реал Сосьедад Эйбар 3:2 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Карабах 0:3 Севилья Алавес 0:1 Севилья Севилья 1:1 Сельта Гранада 0:1 Севилья Эспаньол 0:2 Севилья Экстремадура 2:2 Севилья Гранада 2:1 Севилья Хоффенхайм 1:2 Севилья Майнц 0:5 Севилья Эвертон 0:1 Севилья Севилья 2:1 Ливерпуль Даллас 1:3 Севилья Севилья 2:1 Рединг
Хетафе Последние 20 матчей: +9 =7 -4Хетафе 0:1 Базель Хетафе 2:0 Леганес Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Краснодар 1:2 Хетафе
Хетафе 0:2 Барселона Валенсия 3:3 Хетафе Хетафе 4:2 Мальорка Хетафе 1:0 Трабзонспор Бетис 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Алавес Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 4:1 Аталанта Мальорка 0:0 Хетафе Кротоне 0:1 Хетафе Альбасете 1:1 Хетафе Спортинг Хихон 1:1 Хетафе Хетафе 3:0 Райо Махадаонда Порту 2:1 Хетафе Портимоненсе 0:0 Хетафе
Последние игры между собой
Севилья: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Хетафе: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Хетафе 1:1 Севилья Примера Севилья 5:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Севилья Примера Севилья 2:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Севилья Примера Севилья 3:0 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Хетафе Примера Хетафе 5:1 Севилья Примера Севилья 3:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Севилья Примера Севилья 1:3 Хетафе Примера Хетафе 4:3 Севилья Примера Хетафе 1:0 Севилья Кубок Короля Севилья 2:0 Хетафе Кубок Короля Севилья 1:2 Хетафе Примера
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гранада
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|2.
|Барселона
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 10
|19
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 10
|19
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|10 - 5
|19
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 14
|17
|7.
|Севилья
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 11
|17
|8.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 12
|14
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|10.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 13
|13
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|12.
|Осасуна
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 8
|11
|13.
|Леванте
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 12
|11
|14.
|Алавес
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|15.
|Мальорка
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 13
|10
|16.
|Эйбар
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|17.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 12
|9
|18.
|Бетис
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 20
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|5 - 15
|8
|20.
|Леганес
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 14
|5
Севилья
90.7% (137)
Ничья
6.6% (10)
Хетафе
2.6% (4)
2:1 Севилья
42.4% (64)
2:0 Севилья
20.5% (31)
1:0 Севилья
16.6% (25)
3:1 Севилья
6.6% (10)
1:1 Ничья
4.6% (7)
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