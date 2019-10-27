Испания: Ла Лига 2019-2020

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Севилья
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Хетафе
0'
15' Желтая карточка
Банега Эвер
18' Желтая карточка
Джейсон
23' Желтая карточка
Мата Хайме
30'
1
Вацлик
Томаш
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
23
Регилон
Серхио
24
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
10
Банега
Эвер
5
Окампос
Лукас
14
Javier
Hernandez1
8
Нолито
Агудо
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
16
Этчейта
Хавьер
6
Кабрера
Леандро
14
Гарсия
Рауль
II
23
Джейсон
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
15
Кукурелья
Марк
19
Видаль
Молина
7
Мата
Хайме
Севилья
4-3-3
Хетафе
4-4-2

Ход матча

15'
Банега Эвер
 
18'
 
Джейсон
23'
 
Мата Хайме

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Севилья 3:0 Дюделанж Севилья 1:0 Леванте Барселона 4:0 Севилья Севилья 1:0 АПОЭЛ
Севилья 3:2 Реал Сосьедад Эйбар 3:2 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Карабах 0:3 Севилья Алавес 0:1 Севилья Севилья 1:1 Сельта Гранада 0:1 Севилья Эспаньол 0:2 Севилья Экстремадура 2:2 Севилья Гранада 2:1 Севилья Хоффенхайм 1:2 Севилья Майнц 0:5 Севилья Эвертон 0:1 Севилья Севилья 2:1 Ливерпуль Даллас 1:3 Севилья Севилья 2:1 Рединг
Хетафе Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Хетафе 0:1 Базель Хетафе 2:0 Леганес Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Краснодар 1:2 Хетафе
Хетафе 0:2 Барселона Валенсия 3:3 Хетафе Хетафе 4:2 Мальорка Хетафе 1:0 Трабзонспор Бетис 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Алавес Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 4:1 Аталанта Мальорка 0:0 Хетафе Кротоне 0:1 Хетафе Альбасете 1:1 Хетафе Спортинг Хихон 1:1 Хетафе Хетафе 3:0 Райо Махадаонда Порту 2:1 Хетафе Портимоненсе 0:0 Хетафе

Последние игры между собой

Севилья: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Хетафе: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Хетафе 3:0 Севилья Примера Севилья 0:2 Хетафе Примера Севилья 1:1 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Севилья Примера
Хетафе 1:1 Севилья Примера Севилья 5:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Севилья Примера Севилья 2:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Севилья Примера Севилья 3:0 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Хетафе Примера Хетафе 5:1 Севилья Примера Севилья 3:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Севилья Примера Севилья 1:3 Хетафе Примера Хетафе 4:3 Севилья Примера Хетафе 1:0 Севилья Кубок Короля Севилья 2:0 Хетафе Кубок Короля Севилья 1:2 Хетафе Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Гранада Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
2. Барселона Заявка 9 6 1 2 23 - 10 19
3. Реал Сосьедад Заявка 10 6 1 3 17 - 10 19
4. Атлетико М Заявка 10 5 4 1 10 - 5 19
5. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 16 - 9 18
6. Вильярреал Заявка 10 5 2 3 24 - 14 17
7. Севилья 0:0 Заявка 10 5 2 3 11 - 11 17
8. Хетафе 0:0 Заявка 10 3 5 2 14 - 12 14
9. Вальядолид Заявка 10 3 5 2 10 - 9 14
10. Валенсия Заявка 9 3 4 2 13 - 13 13
11. Атлетик Б Заявка 10 3 4 3 8 - 7 13
12. Осасуна Заявка 9 2 5 2 7 - 8 11
13. Леванте Заявка 10 3 2 5 10 - 12 11
14. Алавес Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
15. Мальорка Заявка 10 3 1 6 7 - 13 10
16. Эйбар Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
17. Сельта Заявка 10 2 3 5 5 - 12 9
18. Бетис Заявка 10 2 3 5 12 - 20 9
19. Эспаньол Заявка 10 2 2 6 5 - 15 8
20. Леганес Заявка 10 1 2 7 5 - 14 5
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Севилья 0:0 Хетафе
Севилья
90.7% (137)
Ничья
6.6% (10)
Хетафе
2.6% (4)
2:1 Севилья
42.4% (64)
2:0 Севилья
20.5% (31)
1:0 Севилья
16.6% (25)
3:1 Севилья
6.6% (10)
1:1 Ничья
4.6% (7)
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