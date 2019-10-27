Испания: Ла Лига 2019-2020

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Гранада
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Бетис
0'
9' Желтая карточка
Мачис Дарвин
12' Желтая карточка
Гарсия Хави
24' Желтая карточка
Эррера Янгель
29' Желтая карточка
Фекир Набиль
29'
1
Силва
Руи
16
Виктор
Диаз
22
Дуарте
Домингуш
6
Санчес
Герман
15
Нева
Карлос
21
Эррера
Янгель
4
Гоналон
Максим
7
Вадильо
Альваро
12
Азиз
Рамон
23
Мачис
Дарвин
24
Фернандес
Карлос
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
4
Феддал
Зу
6
Педраса
Альфонсо
3
Гарсия
Хави
18
Гуардадо
Андрес
11
Тельо
Кристиан
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
16
Морон
Лорен
Гранада
4-2-3-1
Бетис
4-2-3-1

Ход матча

9'
Мачис Дарвин
 
12'
 
Гарсия Хави
24'
Эррера Янгель
 
29'
 
Фекир Набиль

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Гранада 1:0 Осасуна Реал Мадрид 4:2 Гранада Гранада 1:0 Леганес Вальядолид 1:1 Гранада
Гранада 2:0 Барселона Сельта 0:2 Гранада Эспаньол 0:3 Гранада Гранада 0:1 Севилья Вильярреал 4:4 Гранада Гранада 2:1 Севилья Гранада 2:0 Лас-Пальмас Гранада 2:1 Вальядолид Гранада 1:0 Альмерия Гранада 1:0 Алькоркон Гранада 1:0 Рединг Гранада 2:1 Алькоркон Мальорка 1:1 Гранада Гранада 1:1 Кадис Альбасете 0:1 Гранада Гранада 2:1 Тенерифе
Бетис Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Реал Сосьедад 3:1 Бетис Бетис 1:1 Эйбар Вильярреал 5:1 Бетис Бетис 3:1 Леванте
Осасуна 0:0 Бетис Бетис 1:1 Хетафе Бетис 2:1 Леганес Барселона 5:2 Бетис Бетис 1:2 Вальядолид Депортиво 1:0 Бетис Бетис 1:0 Лас-Пальмас Раджа Касабланка 0:1 Бетис Пуэбла 2:0 Бетис Керетаро 0:2 Бетис Бетис 2:1 Портимоненсе Порту 1:1 Бетис Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:5 Бетис Реал Мадрид 0:2 Бетис Бетис 2:1 Уэска

Последние игры между собой

Гранада: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Бетис: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Гранада 4:1 Бетис Примера Бетис 2:2 Гранада Примера Бетис 2:0 Гранада Примера Гранада 1:1 Бетис Примера
Гранада 1:2 Бетис Товарищеские матчи Гранада 1:0 Бетис Примера Бетис 0:0 Гранада Примера Гранада 1:5 Бетис Примера Бетис 1:2 Гранада Примера Бетис 1:2 Гранада Примера Гранада 0:1 Бетис Примера Гранада 3:0 Бетис Сегунда Гранада 2:2 Бетис Кубок Короля Бетис 4:1 Гранада Сегунда
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 9 6 1 2 23 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 10 6 1 3 17 - 10 19
3. Атлетико М Заявка 10 5 4 1 10 - 5 19
4. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 16 - 9 18
5. Гранада 0:0 Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
6. Вильярреал Заявка 10 5 2 3 24 - 14 17
7. Севилья Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
8. Вальядолид Заявка 10 3 5 2 10 - 9 14
9. Хетафе Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
10. Валенсия Заявка 9 3 4 2 13 - 13 13
11. Атлетик Б Заявка 10 3 4 3 8 - 7 13
12. Леванте Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
13. Осасуна Заявка 9 2 5 2 7 - 8 11
14. Алавес Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
15. Мальорка Заявка 10 3 1 6 7 - 13 10
16. Бетис 0:0 Заявка 10 2 4 4 12 - 19 10
17. Эйбар Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
18. Сельта Заявка 10 2 3 5 5 - 12 9
19. Эспаньол Заявка 9 1 2 6 4 - 15 5
20. Леганес Заявка 10 1 2 7 5 - 14 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Гранада 0:0 Бетис
Гранада
67.3% (99)
Ничья
25.9% (38)
Бетис
6.8% (10)
2:1 Гранада
29.9% (44)
1:0 Гранада
24.5% (36)
1:1 Ничья
21.8% (32)
2:0 Гранада
9.5% (14)
1:2 Бетис
4.8% (7)
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