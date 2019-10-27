Испания: Ла Лига 2019-2020
Гранада
0:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Бетис
9' Желтая карточкаМачис Дарвин
12' Желтая карточкаГарсия Хави
24' Желтая карточкаЭррера Янгель
29' Желтая карточкаФекир Набиль
16
Виктор
Диаз
15
Нева
Карлос
12
Азиз
Рамон
23
Мачис
Дарвин
23
Манди
Аисса
16
Морон
Лорен
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Азиз РамонПолузащитник
-
23 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
20 Рамос АдрианНападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Морон ЛоренНападающий
- Запасные игроки
-
15 Морено АлексЗащитник
- Защитник
-
12 СиднейЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
9'
12'
24'
29'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: +14 =4 -2Гранада 1:0 Осасуна Реал Мадрид 4:2 Гранада Гранада 1:0 Леганес Вальядолид 1:1 Гранада
Гранада 2:0 Барселона Сельта 0:2 Гранада Эспаньол 0:3 Гранада Гранада 0:1 Севилья Вильярреал 4:4 Гранада Гранада 2:1 Севилья Гранада 2:0 Лас-Пальмас Гранада 2:1 Вальядолид Гранада 1:0 Альмерия Гранада 1:0 Алькоркон Гранада 1:0 Рединг Гранада 2:1 Алькоркон Мальорка 1:1 Гранада Гранада 1:1 Кадис Альбасете 0:1 Гранада Гранада 2:1 Тенерифе
Бетис Последние 20 матчей: +9 =3 -8Реал Сосьедад 3:1 Бетис Бетис 1:1 Эйбар Вильярреал 5:1 Бетис Бетис 3:1 Леванте
Осасуна 0:0 Бетис Бетис 1:1 Хетафе Бетис 2:1 Леганес Барселона 5:2 Бетис Бетис 1:2 Вальядолид Депортиво 1:0 Бетис Бетис 1:0 Лас-Пальмас Раджа Касабланка 0:1 Бетис Пуэбла 2:0 Бетис Керетаро 0:2 Бетис Бетис 2:1 Портимоненсе Порту 1:1 Бетис Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:5 Бетис Реал Мадрид 0:2 Бетис Бетис 2:1 Уэска
Последние игры между собой
Гранада: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Бетис: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 10
|19
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|10 - 5
|19
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|5.
|Гранада
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 14
|17
|7.
|Севилья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|8.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|9.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|10.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 13
|13
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|12.
|Леванте
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|13.
|Осасуна
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 8
|11
|14.
|Алавес
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|15.
|Мальорка
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 13
|10
|16.
|Бетис
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 19
|10
|17.
|Эйбар
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|18.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 12
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|20.
|Леганес
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 14
|5
Гранада
67.3% (99)
Ничья
25.9% (38)
Бетис
6.8% (10)
2:1 Гранада
29.9% (44)
1:0 Гранада
24.5% (36)
1:1 Ничья
21.8% (32)
2:0 Гранада
9.5% (14)
1:2 Бетис
4.8% (7)
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