Испания: Ла Лига 2019-2020

Первый тайм

29' Фекир Набиль получает желтую карточку за нырок

29' Фекир Набиль упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

28' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Игрок из команды Гранада вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

25' Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Гарсия Хави ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

25' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

24' Эррера Янгель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

24' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Удар от ворот произведет Бетис

22' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Гранада

21' Гарсия Хави не смог попасть в створ ударом издали

21' Гоналон Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

20' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

20' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Гранада

16' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

14' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Вадильо Альваро из команды Гранада пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

12' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Гарсия Хави совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

11' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

9' Мачис Дарвин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

9' Хорошо играет на выходе Силва Руи - мяч в ее руках

7' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Хорошо играет на выходе Роблес Жоэль - мяч в ее руках

6' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Гранада

5' Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.

4' Педраса Альфонсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Вадильо Альваро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Бетис начинает с центра поля