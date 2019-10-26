Швейцария: Суперлига 2019-2020
12' Желтая карточкаТома Бастьен
0:1
34' ГолСхалк Алекс
1:1
40' ПенальтиДумбия Сейду
45' Желтая карточкаОндуа Гаэль
54' Желтая карточкаАбделлауи Аюб
80' Желтая карточкаVarol Tasar
84' Желтая карточкаPatrick3
89' Желтая карточкаРуиз Жан
34
Ндойе
Бирама
68
Руиз
Жан
14
Гргич
Анто
24
Тома
Бастьен
25
Фортюн
Яссин
88
Думбия
Сейду
40
Итаитинга
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
29
Ондуа
Гаэль
20
Varol
Tasar
11
Схалк
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
-
68 Руиз ЖанЗащитник
- Защитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
-
25 Фортюн ЯссинНападающий
-
88 Думбия СейдуНападающий
-
40 ИтаитингаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
64 Edgar Andre
-
31 Patrick3
-
-
Главный тренер: Эншоз Стефан
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Varol TasarПолузащитник
-
11 Схалк АлексНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Киэ ГрежонНападающий
-
-
Главный тренер: Alain Geiger
Ход матча
12'
34'
0:1
40'
1:1
45'
54'
69'
80'
84'
89'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 8
-
3 Угловые 6
-
3 Офсайды 5
-
17 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
38 Владение мячом, % 62
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: +6 =7 -7Люцерн 3:1 Сьон Сьон 1:2 Лугано Янг Бойз 3:2 Сьон Сьон 1:2 Санкт-Галлен
Серветт Последние 20 матчей: +8 =5 -7Серветт 1:2 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Серветт 0:1 Цюрих Серветт 0:0 Лугано
Санкт-Галлен 3:1 Серветт Грасcхоппер 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Тун 0:4 Серветт Эшалленс 0:6 Серветт Базель 3:1 Серветт Серветт 1:0 Люцерн Серветт 0:0 Сьон Янг Бойз 1:1 Серветт Лион 1:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:2 Серветт Стад Лозанна-Уши 2:0 Серветт Грасcхоппер 0:1 Серветт Серветт 4:1 Кринс Вадуц 1:5 Серветт Серветт 5:3 Раппершвиль-Йона
Последние игры между собой
Сьон: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 3
Серветт: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 8
Серветт 4:0 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Серветт Суперлига Серветт 2:2 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 0:4 Серветт Суперлига Сьон 2:2 Серветт Товарищеские матчи Серветт 0:2 Сьон Товарищеские матчи Сьон 3:0 Серветт Товарищеские матчи Сьон 1:0 Серветт Товарищеские матчи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|11
|8
|2
|1
|27 - 9
|26
|2.
|Янг Бойз
|11
|7
|4
|0
|26 - 10
|25
|3.
|Санкт-Галлен
|11
|6
|2
|3
|20 - 14
|20
|4.
|Люцерн
|0:2
|12
|4
|3
|5
|12 - 14
|15
|5.
|Сьон
|1:1
|12
|4
|3
|5
|17 - 19
|15
|6.
|Цюрих
|11
|3
|3
|5
|8 - 22
|12
|7.
|Серветт
|1:1
|12
|2
|6
|4
|14 - 15
|12
|8.
|Лугано
|11
|2
|5
|4
|11 - 11
|11
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|2:0
|12
|2
|5
|5
|14 - 21
|11
|10.
|Тун
|11
|1
|3
|7
|8 - 22
|6
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