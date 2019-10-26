Швейцария: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Сьон
1:1
Конец матча

Стадион:
Серветт
0'
12' Желтая карточка
Тома Бастьен
0:1
34' Гол
Схалк Алекс
1:1
40' Пенальти
Думбия Сейду
45' Желтая карточка
Ондуа Гаэль
54' Желтая карточка
Абделлауи Аюб
80' Желтая карточка
Varol Tasar
84' Желтая карточка
Patrick3
89' Желтая карточка
Руиз Жан
90'+4
1
Митрюшкин
Антон
30
Абделлауи
Аюб
34
Ндойе
Бирама
68
Руиз
Жан
45
Фаччинетти
Микаэль
14
Гргич
Анто
17
Сонг
Александр
24
Тома
Бастьен
25
Фортюн
Яссин
88
Думбия
Сейду
40
Итаитинга
32
Фрик
Джереми
2
Anthony
Sauthier
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
21
Dennis
Iapichino
29
Ондуа
Гаэль
8
Timothe
Cognat
9
Стеванович
Мирослав
10
Вютрих
Себастьен
20
Varol
Tasar
11
Схалк
Алекс
Сьон
4-3-3
Серветт
4-2-3-1

Ход матча

12'
Тома Бастьен
 
34'
0:1
Схалк Алекс
(Dennis Iapichino)
40'
Думбия Сейду
1:1
45'
 
Ондуа Гаэль
54'
Абделлауи Аюб
 
67'
Робертс Улдрикис
Гргич Анто
 
69'
Patrick3
Думбия Сейду
 
75'
 
Kastriot Imeri
Вютрих Себастьен
80'
 
Varol Tasar
81'
Зок Кристиан
Итаитинга
 
84'
Patrick3
 
84'
 
Киэ Грежон
Схалк Алекс
89'
Руиз Жан
 
90'
 
Рутис Кристофер
Kastriot Imeri

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 5
  • 17 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 38 Владение мячом, % 62

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Люцерн 3:1 Сьон Сьон 1:2 Лугано Янг Бойз 3:2 Сьон Сьон 1:2 Санкт-Галлен
Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Арау 1:2 Сьон Тун 0:1 Сьон Сьон 2:1 Люцерн Allschwil 1:10 Сьон Лугано 1:1 Сьон Сьон 3:1 Цюрих Серветт 0:0 Сьон Сьон 0:3 Валенсия Сьон 1:4 Базель Сьон 0:0 Эвертон Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:1 Гренобль Сьон 0:0 ПСВ Лозанна-Спорт 0:0 Сьон Сьон 0:1 Тун
Серветт Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Серветт 1:2 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Серветт 0:1 Цюрих Серветт 0:0 Лугано
Санкт-Галлен 3:1 Серветт Грасcхоппер 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Тун 0:4 Серветт Эшалленс 0:6 Серветт Базель 3:1 Серветт Серветт 1:0 Люцерн Серветт 0:0 Сьон Янг Бойз 1:1 Серветт Лион 1:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:2 Серветт Стад Лозанна-Уши 2:0 Серветт Грасcхоппер 0:1 Серветт Серветт 4:1 Кринс Вадуц 1:5 Серветт Серветт 5:3 Раппершвиль-Йона

Последние игры между собой

Сьон: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 3
Серветт: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 8
Серветт 0:0 Сьон Суперлига Серветт 0:1 Сьон Товарищеские матчи Серветт 0:3 Сьон Товарищеские матчи Сьон 0:0 Серветт Товарищеские матчи
Серветт 4:0 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Серветт Суперлига Серветт 2:2 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 0:4 Серветт Суперлига Сьон 2:2 Серветт Товарищеские матчи Серветт 0:2 Сьон Товарищеские матчи Сьон 3:0 Серветт Товарищеские матчи Сьон 1:0 Серветт Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Базель 11 8 2 1 27 - 9 26
2. Янг Бойз 11 7 4 0 26 - 10 25
3. Санкт-Галлен 11 6 2 3 20 - 14 20
4. Люцерн 0:2 12 4 3 5 12 - 14 15
5. Сьон 1:1 12 4 3 5 17 - 19 15
6. Цюрих 11 3 3 5 8 - 22 12
7. Серветт 1:1 12 2 6 4 14 - 15 12
8. Лугано 11 2 5 4 11 - 11 11
9. Нёвшатель Ксамакс 2:0 12 2 5 5 14 - 21 11
10. Тун 11 1 3 7 8 - 22 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Ондуа Гаэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Думбия Сейду из команды Сьон забивает с точки!
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Схалк Алекс бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Тома Бастьен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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