Турция: Суперлига 2019-2020

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Газишехир Газиантеп
0:1
Второй тайм: 57'

Стадион:
Аланьяспор
0'
0:1
33' Гол
Сиссе Паписс
45' Желтая карточка
Чибсах Юссиф
57'
1
Гювенч
Гюнай
17
Oguz
Ceylan
76
Кана-Бийик
Жан-Армель
6
Тошка
Алин
13
Жуниор
Мораис
15
Чибсах
Юссиф
3
Джилободжи
Папи
7
Озер
Кенан
8
Jefferson
IV
27
Твумаси
Патрик
9
Павловски
Бартоломей
28
Марафона
Карлош
25
Булут
Онур
23
Welinton1
31
Цавелас
Георгиос
17
Канак
Каан
26
Сиопис
Манолис
6
Гюлселам
Джейхун
7
Караджа
Эфеджан
11
Бакасетас
Тасос
10
Фернандес
Джуниор
9
Сиссе
Паписс
Газишехир Газиантеп
4-2-3-1
Аланьяспор
4-2-3-1

Ход матча

33'
0:1
Сиссе Паписс
(Фернандес Джуниор)
45'
Чибсах Юссиф
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Трабзонспор 4:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Гёзтепе Kirikkale Buyuk Anadoluspor 0:4 Газишехир Газиантеп
Ризеспор 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Бешикташ Газишехир Газиантеп 5:4 Хатайспор Сивасспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 4:1 Генчлербирлиги Фенербахче 5:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:1 Истанбулспор Газишехир Газиантеп 0:4 Аланьяспор Газишехир Газиантеп 0:1 Сепахан Хатайспор 1:1 Газишехир Газиантеп Османлыспор 2:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Османлыспор Карабюкспор 1:6 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Генчлербирлиги Балыкесирспор 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Гиресунспор
Аланьяспор Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Аланьяспор 5:2 Ризеспор Аланьяспор 2:2 Десна Бешикташ 2:0 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Сивасспор
Генчлербирлиги 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 3:1 Фенербахче Антальяспор 0:0 Аланьяспор Малатьяспор 2:3 Аланьяспор Аланьяспор 4:1 Касымпаша Кайсериспор 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Брешия Аланьяспор 2:2 Аль-Васль Шальке 04 2:0 Аланьяспор Газишехир Газиантеп 0:4 Аланьяспор Аланьяспор 0:0 Антальяспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Ризеспор Бешикташ 2:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:4 Коньяспор

Последние игры между собой

Газишехир Газиантеп: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Аланьяспор: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Газишехир Газиантеп 0:4 Аланьяспор Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор 1:0 9 6 2 1 19 - 10 20
2. Трабзонспор 8 4 3 1 17 - 10 15
3. Сивасспор 9 4 3 2 16 - 11 15
4. Фенербахче 8 4 2 2 13 - 8 14
5. Истанбул Башакшехир 8 4 2 2 14 - 10 14
6. Малатьяспор 8 4 1 3 18 - 10 13
7. Галатасарай 8 3 4 1 9 - 8 13
8. Коньяспор 8 3 3 2 10 - 8 12
9. Газишехир Газиантеп 0:1 9 3 2 4 13 - 18 11
10. Ризеспор 9 3 2 4 10 - 16 11
11. Гёзтепе 8 2 4 2 7 - 6 10
12. Бешикташ 8 2 3 3 10 - 12 9
13. Анкарагюджю 9 2 3 4 6 - 13 9
14. Антальяспор 9 2 3 4 9 - 17 9
15. Денизлиспор 8 2 2 4 7 - 10 8
16. Касымпаша 8 2 2 4 8 - 12 8
17. Генчлербирлиги 8 1 3 4 12 - 12 6
18. Кайсериспор 8 0 4 4 8 - 15 4
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Чибсах Юссиф получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Сиссе Паписс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gaziantep Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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