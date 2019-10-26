Турция: Суперлига 2019-2020
Газишехир Газиантеп
0:1
Второй тайм: 57'
Стадион: Газиантеп
Аланьяспор
0:1
33' ГолСиссе Паписс
45' Желтая карточкаЧибсах Юссиф
17
Oguz
Ceylan
15
Чибсах
Юссиф
25
Булут
Онур
23
Welinton1
17
Канак
Каан
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Oguz CeylanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Ali Ates
-
-
-
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Булут ОнурЗащитник
-
23 Welinton1Защитник
- Защитник
-
17 Канак КаанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Бамму ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Чагиран МусаПолузащитник
-
27 Umut Gunes
-
71 Veysel Unal
-
Главный тренер: Erol Bulut
Ход матча
33'
45'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +10 =3 -7Трабзонспор 4:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Гёзтепе Kirikkale Buyuk Anadoluspor 0:4 Газишехир Газиантеп
Ризеспор 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Бешикташ Газишехир Газиантеп 5:4 Хатайспор Сивасспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 4:1 Генчлербирлиги Фенербахче 5:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:1 Истанбулспор Газишехир Газиантеп 0:4 Аланьяспор Газишехир Газиантеп 0:1 Сепахан Хатайспор 1:1 Газишехир Газиантеп Османлыспор 2:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Османлыспор Карабюкспор 1:6 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Генчлербирлиги Балыкесирспор 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Гиресунспор
Аланьяспор Последние 20 матчей: +8 =8 -4Аланьяспор 5:2 Ризеспор Аланьяспор 2:2 Десна Бешикташ 2:0 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Сивасспор
Генчлербирлиги 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 3:1 Фенербахче Антальяспор 0:0 Аланьяспор Малатьяспор 2:3 Аланьяспор Аланьяспор 4:1 Касымпаша Кайсериспор 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Брешия Аланьяспор 2:2 Аль-Васль Шальке 04 2:0 Аланьяспор Газишехир Газиантеп 0:4 Аланьяспор Аланьяспор 0:0 Антальяспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Ризеспор Бешикташ 2:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:4 Коньяспор
Последние игры между собой
Газишехир Газиантеп: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Аланьяспор: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|1:0
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|2.
|Трабзонспор
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|3.
|Сивасспор
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|4.
|Фенербахче
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|5.
|Истанбул Башакшехир
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|6.
|Малатьяспор
|8
|4
|1
|3
|18 - 10
|13
|7.
|Галатасарай
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|8.
|Коньяспор
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|9.
|Газишехир Газиантеп
|0:1
|9
|3
|2
|4
|13 - 18
|11
|10.
|Ризеспор
|9
|3
|2
|4
|10 - 16
|11
|11.
|Гёзтепе
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|12.
|Бешикташ
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|13.
|Анкарагюджю
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|14.
|Антальяспор
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|15.
|Денизлиспор
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|16.
|Касымпаша
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|17.
|Генчлербирлиги
|8
|1
|3
|4
|12 - 12
|6
|18.
|Кайсериспор
|8
|0
|4
|4
|8 - 15
|4
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