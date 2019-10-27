Турция: Суперлига 2019-2020
Генчлербирлиги
0:2
Конец матча
Стадион: Eryaman Stadyumu
Денизлиспор
0:1
34' ГолШахан Олджай
60' Желтая карточкаСио Жованни
61' Желтая карточкаЮмлу Мустафа
71' Желтая карточкаСэпунару Кристиан
0:2
90' ПенальтиМуравски Радослав
25
Озбир
Эртач
22
Озгенч
Эрдем
32
Flavio1
15
Туре
Зарго
13
Сио
Жованни
11
Айте
Флойд
61
Явру
Зеки
70
Шахан
Олджай
77
Бэрроу
Моду
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
-
32 Flavio1Защитник
-
15 Туре ЗаргоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сио ЖованниПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Айте ФлойдПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Диалло СадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз СефаНападающий
-
-
23 Soner Dikmen
-
-
Главный тренер: Mustafa Kaplan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Явру ЗекиПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Шахан ОлджайПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Бэрроу МодуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Oguz YilmazЗащитник
- Полузащитник
-
90 Сакей АйзаакПолузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Акьюз МехметНападающий
-
24 Чалик БуракНападающий
-
Главный тренер: Юсел Илдиз
Ход матча
34'
0:1
60'
61'
79'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 5
-
6 Угловые 6
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +9 =5 -6Антальяспор 0:6 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:0 Галатасарай Анкарагюджю 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:0 Османыеспор
Генчлербирлиги 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 2:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор Генчлербирлиги 3:2 Акхисар Генчлербирлиги 2:1 Хатайспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Генчлербирлиги 1:2 Адана Демирспор Газишехир Газиантеп 0:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:3 Денизлиспор Карабюкспор 0:4 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Истанбулспор Генчлербирлиги 1:0 Балыкесирспор Гиресунспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Болуспор
Денизлиспор Последние 20 матчей: +10 =6 -4Денизлиспор 1:2 Фенербахче Денизлиспор 3:1 Алтынорду Малатьяспор 5:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Касымпаша
Хаджеттепе 0:4 Денизлиспор Кайсериспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Коньяспор Гёзтепе 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Галатасарай Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Денизлиспор 2:2 Умраньеспор Денизлиспор 2:1 Эскишехирспор Денизлиспор 3:1 Алтай Истанбулспор 2:5 Денизлиспор Денизлиспор 6:0 Карабюкспор Генчлербирлиги 0:3 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Балыкесирспор Гиресунспор 0:3 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Болуспор
Последние игры между собой
Генчлербирлиги: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
Денизлиспор: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|9
|5
|3
|1
|19 - 11
|18
|2.
|Фенербахче
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|3.
|Малатьяспор
|9
|5
|1
|3
|22 - 10
|16
|4.
|Трабзонспор
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|5.
|Сивасспор
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|6.
|Истанбул Башакшехир
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Галатасарай
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|8.
|Коньяспор
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|9.
|Газишехир Газиантеп
|9
|3
|3
|3
|14 - 18
|12
|10.
|Касымпаша
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|11.
|Денизлиспор
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|12.
|Ризеспор
|9
|3
|2
|4
|10 - 16
|11
|13.
|Гёзтепе
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|14.
|Бешикташ
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|15.
|Анкарагюджю
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|16.
|Антальяспор
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|17.
|Генчлербирлиги
|9
|1
|3
|5
|12 - 14
|6
|18.
|Кайсериспор
|9
|0
|4
|5
|8 - 19
|4
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