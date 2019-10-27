Турция: Суперлига 2019-2020

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Генчлербирлиги
0:2
Конец матча

Стадион:
Денизлиспор
0'
0:1
34' Гол
Шахан Олджай
60' Желтая карточка
Сио Жованни
61' Желтая карточка
Юмлу Мустафа
71' Желтая карточка
Сэпунару Кристиан
0:2
90' Пенальти
Муравски Радослав
90'+7
25
Озбир
Эртач
22
Озгенч
Эрдем
32
Flavio1
15
Туре
Зарго
39
Полома
Пьер-Ив
5
Berat
Ozdemir
21
Кандеяш
Даниэл
13
Сио
Жованни
10
Сессеньон
Стефан
11
Айте
Флойд
9
Bogdan
Stancu1
33
Стаховяк
Адам
2
Лопеш
Тьягу
5
Юмлу
Мустафа
22
Сэпунару
Кристиан
21
Бергдич
Закария
61
Явру
Зеки
10
Айсатти
Исмаил
70
Шахан
Олджай
8
Муравски
Радослав
77
Бэрроу
Моду
19
Эступиньян
Оскар
Генчлербирлиги
4-2-3-1
Денизлиспор
4-2-3-1

Ход матча

34'
0:1
Шахан Олджай
(Бергдич Закария)
59'
Сёнтьенс Матс
Айте Флойд
 
60'
Сио Жованни
 
61'
 
Юмлу Мустафа
62'
 
Акьюз Мехмет
Эступиньян Оскар
71'
 
Сэпунару Кристиан
73'
 
Сакей Айзаак
Явру Зеки
74'
Чифтчи Надир
Озгенч Эрдем
 
79'
 
Сако Хади
Бэрроу Моду
84'
Rahmetullah Berisbek
Кандеяш Даниэл
 
90'
0:2
Муравски Радослав

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Антальяспор 0:6 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:0 Галатасарай Анкарагюджю 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:0 Османыеспор
Генчлербирлиги 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 2:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор Генчлербирлиги 3:2 Акхисар Генчлербирлиги 2:1 Хатайспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Генчлербирлиги 1:2 Адана Демирспор Газишехир Газиантеп 0:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:3 Денизлиспор Карабюкспор 0:4 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Истанбулспор Генчлербирлиги 1:0 Балыкесирспор Гиресунспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Болуспор
Денизлиспор Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Денизлиспор 1:2 Фенербахче Денизлиспор 3:1 Алтынорду Малатьяспор 5:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Касымпаша
Хаджеттепе 0:4 Денизлиспор Кайсериспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Коньяспор Гёзтепе 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Галатасарай Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Денизлиспор 2:2 Умраньеспор Денизлиспор 2:1 Эскишехирспор Денизлиспор 3:1 Алтай Истанбулспор 2:5 Денизлиспор Денизлиспор 6:0 Карабюкспор Генчлербирлиги 0:3 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Балыкесирспор Гиресунспор 0:3 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Болуспор

Последние игры между собой

Генчлербирлиги: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
Денизлиспор: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
Генчлербирлиги 0:3 Денизлиспор Первая лига Турции Денизлиспор 0:0 Генчлербирлиги Первая лига Турции Денизлиспор 2:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 2:0 Денизлиспор Суперлига
Генчлербирлиги 0:0 Денизлиспор Суперлига Генчлербирлиги 1:1 Денизлиспор Товарищеские матчи Денизлиспор 2:2 Генчлербирлиги Суперлига Денизлиспор 3:2 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:1 Денизлиспор Товарищеские матчи Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор 9 5 3 1 19 - 11 18
2. Фенербахче 9 5 2 2 18 - 9 17
3. Малатьяспор 9 5 1 3 22 - 10 16
4. Трабзонспор 8 4 3 1 17 - 10 15
5. Сивасспор 9 4 3 2 16 - 11 15
6. Истанбул Башакшехир 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Галатасарай 8 3 4 1 9 - 8 13
8. Коньяспор 9 3 3 3 11 - 13 12
9. Газишехир Газиантеп 9 3 3 3 14 - 18 12
10. Касымпаша 9 3 2 4 12 - 13 11
11. Денизлиспор 9 3 2 4 9 - 10 11
12. Ризеспор 9 3 2 4 10 - 16 11
13. Гёзтепе 9 2 4 3 8 - 10 10
14. Бешикташ 8 2 3 3 10 - 12 9
15. Анкарагюджю 9 2 3 4 6 - 13 9
16. Антальяспор 9 2 3 4 9 - 17 9
17. Генчлербирлиги 9 1 3 5 12 - 14 6
18. Кайсериспор 9 0 4 5 8 - 19 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    34'
    ГОООООЛ Денизлиспор забивает
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eryaman Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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