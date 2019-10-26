Турция: Суперлига 2019-2020
Фенербахче
5:1
Конец матча
Коньяспор
1:0
11' ГолРодригес Гарри II
2:0
14' ГолЙоргенсен Матиас
2:1
16' Гол в свои воротаАзиз Сердар
3:1
28' ГолТуфан Озан
30' Желтая карточкаМия Фарук
4:1
78' ГолГуставо Луис
5:1
82' ГолМурики Ведат
86' Желтая карточкаГуставо Луис
15
Азиз
Сердар
20
Густаво
Луис
11
Мозес
Виктор
94
Мурики
Ведат
89
Скубич
Нейц
14
Аничич
Марин
25
Улудаг
Алпер
21
Мия
Фарук
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Азиз СердарЗащитник
- Защитник
-
20 Густаво ЛуисПолузащитник
-
11 Мозес ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
-
34 Рами АдильЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Потук АлперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
-
21 Зайц МихаПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Янал Эрсун
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
-
14 Аничич МаринЗащитник
-
25 Улудаг АлперЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Мия ФарукНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
5 Ай СелимЗащитник
- Защитник
-
20 Чамдалы АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Баич РиадНападающий
-
88 Erdon Daci
-
Главный тренер: Коджаман Айкют
Ход матча
11'
14'
2:0
16'
2:1
28'
3:1
30'
78'
4:1
82'
5:1
86'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Фенербахче Последние 20 матчей: +9 =4 -7Денизлиспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 0:1 Антальяспор Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 2:1 Анкарагюджю
Аланьяспор 3:1 Фенербахче Бурсаспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче Фенербахче 5:0 Газишехир Газиантеп Сивасспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 2:2 Кальяри Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Бавария 6:1 Фенербахче Фенербахче 1:2 Герта Фенербахче 1:1 Вольфсбург Фенербахче 2:0 Бурсаспор Болуспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Антальяспор Эрзурумспор 0:1 Фенербахче Фенербахче 2:1 Акхисар
Коньяспор Последние 20 матчей: +6 =10 -4Коньяспор 0:2 Малатьяспор Коньяспор 1:0 Эскишехирспор Касымпаша 1:4 Коньяспор Коньяспор 2:1 Кайсериспор
Гёзтепе 1:0 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Коньяспор Коньяспор 3:0 Кеджиоренгюджю Коньяспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Анкарагюджю Эскишехирспор 1:1 Коньяспор Гоу Эхед Иглс 0:0 Коньяспор Твенте 1:0 Коньяспор Астерас 0:0 Коньяспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Коньяспор 0:0 Акхисар Касымпаша 1:1 Коньяспор Коньяспор 2:2 Трабзонспор Аланьяспор 2:4 Коньяспор Коньяспор 0:0 Галатасарай
Последние игры между собой
Фенербахче: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Коньяспор: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Фенербахче 2:3 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:0 Коньяспор Кубок Коньяспор 0:3 Фенербахче Кубок Коньяспор 2:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:1 Коньяспор Суперлига Фенербахче 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 3:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:4 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:2 Фенербахче Суперлига Коньяспор 1:4 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:1 Коньяспор Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|9
|5
|3
|1
|19 - 11
|18
|2.
|Фенербахче
|5:1
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|3.
|Трабзонспор
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|4.
|Сивасспор
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|5.
|Истанбул Башакшехир
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|6.
|Малатьяспор
|8
|4
|1
|3
|18 - 10
|13
|7.
|Галатасарай
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|8.
|Коньяспор
|1:5
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|9.
|Газишехир Газиантеп
|9
|3
|3
|3
|14 - 18
|12
|10.
|Ризеспор
|9
|3
|2
|4
|10 - 16
|11
|11.
|Гёзтепе
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|12.
|Бешикташ
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|13.
|Анкарагюджю
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|14.
|Антальяспор
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|15.
|Денизлиспор
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|16.
|Касымпаша
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|17.
|Генчлербирлиги
|8
|1
|3
|4
|12 - 12
|6
|18.
|Кайсериспор
|8
|0
|4
|4
|8 - 15
|4
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