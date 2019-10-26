Турция: Суперлига 2019-2020

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Фенербахче
5:1
Конец матча

Стадион:
Коньяспор
0'
1:0
11' Гол
Родригес Гарри II
2:0
14' Гол
Йоргенсен Матиас
2:1
16' Гол в свои ворота
Азиз Сердар
3:1
28' Гол
Туфан Озан
30' Желтая карточка
Мия Фарук
4:1
78' Гол
Густаво Луис
5:1
82' Гол
Мурики Ведат
86' Желтая карточка
Густаво Луис
90'+4
98
Байиндыр
Алтай
4
Исла
Маурисио
32
Йоргенсен
Матиас
15
Азиз
Сердар
3
Калдырым
Хассан
Али
20
Густаво
Луис
11
Мозес
Виктор
7
Туфан
Озан
5
Белёзоглу
Эмре
24
Родригес
Гарри
II
94
Мурики
Ведат
17
Ташкиран
Махмут
89
Скубич
Нейц
4
Туран
Али
14
Аничич
Марин
25
Улудаг
Алпер
9
Mucahit
Akcay
8
Евтович
Марко
6
Йонссон
Йенс
11
Милошевич
Дени
7
Шахинер
Омер
Али
21
Мия
Фарук
Фенербахче
4-1-4-1
Коньяспор
4-4-2

Ход матча

11'
Родригес Гарри II
(Белёзоглу Эмре)
1:0
14'
Йоргенсен Матиас
2:0
16'
2:1
Азиз Сердар
28'
Туфан Озан
(Родригес Гарри II)
3:1
30'
 
Мия Фарук
46'
 
Шенгелия Леван
Mucahit Akcay
46'
 
Фындыклы Волкан
Туран Али
60'
Чигерчи Толга
Белёзоглу Эмре
 
69'
Чифтпынар Садик
Азиз Сердар
 
78'
Густаво Луис
4:1
79'
 
Баич Риад
Мия Фарук
81'
Потук Алпер
Мозес Виктор
 
82'
Мурики Ведат
(Исла Маурисио)
5:1
86'
Густаво Луис
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Фенербахче Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Денизлиспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 0:1 Антальяспор Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 2:1 Анкарагюджю
Аланьяспор 3:1 Фенербахче Бурсаспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче Фенербахче 5:0 Газишехир Газиантеп Сивасспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 2:2 Кальяри Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Бавария 6:1 Фенербахче Фенербахче 1:2 Герта Фенербахче 1:1 Вольфсбург Фенербахче 2:0 Бурсаспор Болуспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Антальяспор Эрзурумспор 0:1 Фенербахче Фенербахче 2:1 Акхисар
Коньяспор Последние 20 матчей: +6 =10 -4
Коньяспор 0:2 Малатьяспор Коньяспор 1:0 Эскишехирспор Касымпаша 1:4 Коньяспор Коньяспор 2:1 Кайсериспор
Гёзтепе 1:0 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Коньяспор Коньяспор 3:0 Кеджиоренгюджю Коньяспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Анкарагюджю Эскишехирспор 1:1 Коньяспор Гоу Эхед Иглс 0:0 Коньяспор Твенте 1:0 Коньяспор Астерас 0:0 Коньяспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Коньяспор 0:0 Акхисар Касымпаша 1:1 Коньяспор Коньяспор 2:2 Трабзонспор Аланьяспор 2:4 Коньяспор Коньяспор 0:0 Галатасарай

Последние игры между собой

Фенербахче: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Коньяспор: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Фенербахче 1:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 3:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Фенербахче Суперлига
Фенербахче 2:3 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:0 Коньяспор Кубок Коньяспор 0:3 Фенербахче Кубок Коньяспор 2:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:1 Коньяспор Суперлига Фенербахче 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 3:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:4 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:2 Фенербахче Суперлига Коньяспор 1:4 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:1 Коньяспор Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор 9 5 3 1 19 - 11 18
2. Фенербахче 5:1 9 5 2 2 18 - 9 17
3. Трабзонспор 8 4 3 1 17 - 10 15
4. Сивасспор 9 4 3 2 16 - 11 15
5. Истанбул Башакшехир 8 4 2 2 14 - 10 14
6. Малатьяспор 8 4 1 3 18 - 10 13
7. Галатасарай 8 3 4 1 9 - 8 13
8. Коньяспор 1:5 9 3 3 3 11 - 13 12
9. Газишехир Газиантеп 9 3 3 3 14 - 18 12
10. Ризеспор 9 3 2 4 10 - 16 11
11. Гёзтепе 8 2 4 2 7 - 6 10
12. Бешикташ 8 2 3 3 10 - 12 9
13. Анкарагюджю 9 2 3 4 6 - 13 9
14. Антальяспор 9 2 3 4 9 - 17 9
15. Денизлиспор 8 2 2 4 7 - 10 8
16. Касымпаша 8 2 2 4 8 - 12 8
17. Генчлербирлиги 8 1 3 4 12 - 12 6
18. Кайсериспор 8 0 4 4 8 - 15 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    30'
    Мия Фарук получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Туфан Озан бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    ГООООООООЛ - Азиз Сердар очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Йоргенсен Матиас бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Родригес Гарри II бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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