Турция: Суперлига 2019-2020

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Ризеспор
2:0
Конец матча

Стадион:
Анкарагюджю
0'
27' Желтая карточка
Alihan Kubalas
1:0
28' Пенальти
Samuel García2
50' Желтая карточка
Чаглаян Огулджан
52' Желтая карточка
Кулушич Анте
2:0
60' Гол
Болдрин Фернандо
75' Желтая карточка
Кициу Стелиос
90'+4
23
Аккан
Гёкхан
55
Морозюк
Николай
3
Абархоун
Мохамед
4
Montassar
Talbi
53
Мелняк
Дарио
5
Дурак
Абдулла
44
Ветрих
Амедей
6
Аттама
Джозеф
10
Болдрин
Фернандо
17
Чаглаян
Огулджан
18
Samuel
García2
1
Челикай
Корджан
70
Кициу
Стелиос
13
Кулушич
Анте
22
Паздан
Михал
8
Пинту
Тьягу
14
Фати
Рикардо
5
Alihan
Kubalas
28
Hasan
Kaya
II
23
Парлак
Илхан
4
Mehmet
Sak
12
Оргилль
Девер
Ризеспор
4-3-3
Анкарагюджю
4-2-3-1

Ход матча

27'
 
Alihan Kubalas
28'
Samuel García2
1:0
29'
Диоманде Исмаэль
Дурак Абдулла
 
46'
 
Карабулут Айдын
Hasan Kaya II
50'
Чаглаян Огулджан
 
52'
 
Кулушич Анте
60'
Болдрин Фернандо
(Аттама Джозеф)
2:0
75'
 
Кициу Стелиос
78'
Умар Амину
Samuel García2
 
86'
 
Alper Onal
Пинту Тьягу
86'
Де Паув Нилл
Болдрин Фернандо
 
90'
 
Ahmet Can Arik
Кициу Стелиос

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 8
  • 8 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 21 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Ризеспор Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Аланьяспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 5:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Газишехир Газиантеп
Ризеспор 0:0 Гёзтепе Бешикташ 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:1 Сивасспор Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор Ризеспор 0:1 Гиресунспор Кешля 0:3 Ризеспор Антальяспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 2:3 Трабзонспор Аланьяспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:3 Галатасарай Анкарагюджю 2:2 Ризеспор Ризеспор 0:0 Сивасспор Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор Ризеспор 1:0 Гёзтепе Ризеспор 2:7 Бешикташ Антальяспор 3:1 Ризеспор
Анкарагюджю Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Анкарагюджю 0:0 Бешикташ Сивасспор 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Генчлербирлиги Фенербахче 2:1 Анкарагюджю
Анкарагюджю 0:4 Малатьяспор Анкарагюджю 0:3 Десна Касымпаша 0:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Кеджиоренгюджю Анкарагюджю 2:1 Хатайспор Алтынорду 2:2 Анкарагюджю Гёзтепе 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 3:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:2 Ризеспор Бешикташ 4:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:0 Коньяспор Кайсериспор 0:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:1 Фенербахче

Последние игры между собой

Ризеспор: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Анкарагюджю: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Анкарагюджю 2:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 2:4 Ризеспор Первая лига Турции Ризеспор 1:4 Анкарагюджю Первая лига Турции
Ризеспор 3:0 Анкарагюджю Турецкая первая лига Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Турецкая первая лига Ризеспор 0:0 Анкарагюджю Суперлига Ризеспор 1:0 Анкарагюджю Кубок Анкарагюджю 1:0 Ризеспор Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор 8 5 2 1 18 - 10 17
2. Трабзонспор 8 4 3 1 17 - 10 15
3. Фенербахче 8 4 2 2 13 - 8 14
4. Истанбул Башакшехир 8 4 2 2 14 - 10 14
5. Малатьяспор 8 4 1 3 18 - 10 13
6. Галатасарай 8 3 4 1 9 - 8 13
7. Сивасспор 8 3 3 2 14 - 10 12
8. Коньяспор 8 3 3 2 10 - 8 12
9. Газишехир Газиантеп 8 3 2 3 13 - 17 11
10. Ризеспор 9 3 2 4 10 - 16 11
11. Гёзтепе 8 2 4 2 7 - 6 10
12. Бешикташ 8 2 3 3 10 - 12 9
13. Антальяспор 8 2 3 3 8 - 15 9
14. Анкарагюджю 9 2 3 4 6 - 13 9
15. Денизлиспор 8 2 2 4 7 - 10 8
16. Касымпаша 8 2 2 4 8 - 12 8
17. Генчлербирлиги 8 1 3 4 12 - 12 6
18. Кайсериспор 8 0 4 4 8 - 15 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Дурак Абдулла уходит, Диоманде Исмаэль вместо него
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Samu из команды Ризеспор забивает с точки!
  • Желтая карточка
    27'
    Alihan Kubalas получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Caykur Didi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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