Турция: Суперлига 2019-2020
Ризеспор
2:0
Конец матча
Стадион: Caykur Didi Stadyumu
Анкарагюджю
27' Желтая карточкаAlihan Kubalas
1:0
28' ПенальтиSamuel García2
50' Желтая карточкаЧаглаян Огулджан
52' Желтая карточкаКулушич Анте
2:0
60' ГолБолдрин Фернандо
75' Желтая карточкаКициу Стелиос
23
Аккан
Гёкхан
53
Мелняк
Дарио
13
Кулушич
Анте
22
Паздан
Михал
14
Фати
Рикардо
23
Парлак
Илхан
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
70 Yan SasseПолузащитник
-
11 Де Паув НиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Алыджи БарышПолузащитник
-
19 Умар АминуПолузащитник
-
-
13 Tarik Cetin
-
Главный тренер: Ismail Kartal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Кулушич АнтеЗащитник
-
22 Паздан МихалЗащитник
- Защитник
-
14 Фати РикардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Парлак ИлханПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Акан МахмутЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
95 Sadaev Zaur2
-
45 Alper Onal
-
61 Burak Evren
-
-
Главный тренер: Диядин Метин
Ход матча
27'
28'
1:0
50'
52'
60'
75'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 8
-
8 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Ризеспор Последние 20 матчей: +4 =7 -9Аланьяспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 5:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Газишехир Газиантеп
Ризеспор 0:0 Гёзтепе Бешикташ 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:1 Сивасспор Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор Ризеспор 0:1 Гиресунспор Кешля 0:3 Ризеспор Антальяспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 2:3 Трабзонспор Аланьяспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:3 Галатасарай Анкарагюджю 2:2 Ризеспор Ризеспор 0:0 Сивасспор Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор Ризеспор 1:0 Гёзтепе Ризеспор 2:7 Бешикташ Антальяспор 3:1 Ризеспор
Анкарагюджю Последние 20 матчей: +5 =7 -8Анкарагюджю 0:0 Бешикташ Сивасспор 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Генчлербирлиги Фенербахче 2:1 Анкарагюджю
Анкарагюджю 0:4 Малатьяспор Анкарагюджю 0:3 Десна Касымпаша 0:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Кеджиоренгюджю Анкарагюджю 2:1 Хатайспор Алтынорду 2:2 Анкарагюджю Гёзтепе 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 3:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:2 Ризеспор Бешикташ 4:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:0 Коньяспор Кайсериспор 0:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:1 Фенербахче
Последние игры между собой
Ризеспор: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Анкарагюджю: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|8
|5
|2
|1
|18 - 10
|17
|2.
|Трабзонспор
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|3.
|Фенербахче
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|4.
|Истанбул Башакшехир
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|5.
|Малатьяспор
|8
|4
|1
|3
|18 - 10
|13
|6.
|Галатасарай
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|7.
|Сивасспор
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|8.
|Коньяспор
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|9.
|Газишехир Газиантеп
|8
|3
|2
|3
|13 - 17
|11
|10.
|Ризеспор
|9
|3
|2
|4
|10 - 16
|11
|11.
|Гёзтепе
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|12.
|Бешикташ
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|13.
|Антальяспор
|8
|2
|3
|3
|8 - 15
|9
|14.
|Анкарагюджю
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|15.
|Денизлиспор
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|16.
|Касымпаша
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|17.
|Генчлербирлиги
|8
|1
|3
|4
|12 - 12
|6
|18.
|Кайсериспор
|8
|0
|4
|4
|8 - 15
|4
Загрузка...