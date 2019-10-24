Франция: Лига 1 2019-2020
ПСЖ
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Стадион: Парк де Пренс
Марсель
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =1 -4Брюгге 0:5 ПСЖ Ницца 1:4 ПСЖ ПСЖ 4:0 Анже Галатасарай 0:1 ПСЖ
Марсель Последние 20 матчей: +10 =4 -6Марсель 2:0 Страсбург Амьен 3:1 Марсель Марсель 1:1 Ренн Дижон 0:0 Марсель
Марсель 1:1 Монпелье Монако 3:4 Марсель Марсель 1:0 Сент-Этьен Ницца 1:2 Марсель Нант 0:0 Марсель Марсель 0:2 Реймс Марсель 0:1 Наполи Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Сент-Этьен 1:2 Марсель Марсель 2:1 Бордо Глазго Рейнджерс 4:0 Марсель Аккрингтон 2:1 Марсель Сток Сити (до 23 лет) 0:1 Марсель Марсель 1:0 Монпелье Тулуза 2:5 Марсель Марсель 0:3 Лион
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Марсель: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Марсель 2:2 ПСЖ Лига 1 Марсель 1:5 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:4 ПСЖ Кубок Марсель 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Марсель Лига 1 ПСЖ 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Марсель Кубок ПСЖ 2:0 Марсель Лига 1 ПСЖ 2:0 Марсель Кубок лиги Марсель 2:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 3:0 ПСЖ Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 5
|24
|2.
|Нант
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|9 - 6
|19
|3.
|Реймс
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 4
|17
|4.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 16
|16
|5.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 11
|16
|6.
|Бордо
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|7.
|Лилль
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|8.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|9.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 13
|14
|10.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 13
|14
|11.
|Ницца
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 17
|13
|12.
|Ренн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 10
|12
|13.
|Амьен
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|14.
|Монако
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|18 - 21
|12
|15.
|Тулуза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|16.
|Метц
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|17.
|Лион
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 9
|10
|18.
|Ним
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|19.
|Дижон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 10
|9
|20.
|Страсбург
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
ПСЖ
94.5% (52)
Ничья
3.6% (2)
Марсель
1.8% (1)
2:0 ПСЖ
25.5% (14)
2:1 ПСЖ
23.6% (13)
3:1 ПСЖ
20% (11)
3:0 ПСЖ
10.9% (6)
1:0 ПСЖ
5.5% (3)
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