Франция: Лига 1 2019-2020

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ПСЖ
 
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Стадион:
Марсель

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Брюгге 0:5 ПСЖ Ницца 1:4 ПСЖ ПСЖ 4:0 Анже Галатасарай 0:1 ПСЖ
Бордо 0:1 ПСЖ ПСЖ 0:2 Реймс Лион 0:1 ПСЖ ПСЖ 3:0 Реал Мадрид ПСЖ 1:0 Страсбург Метц 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Тулуза Ренн 2:1 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним ПСЖ 2:1 Ренн ПСЖ 3:0 Сидней ПСЖ 1:1 Интер Милан Нюрнберг 1:1 ПСЖ Динамо Дрезден 1:6 ПСЖ Реймс 3:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон
Марсель Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Марсель 2:0 Страсбург Амьен 3:1 Марсель Марсель 1:1 Ренн Дижон 0:0 Марсель
Марсель 1:1 Монпелье Монако 3:4 Марсель Марсель 1:0 Сент-Этьен Ницца 1:2 Марсель Нант 0:0 Марсель Марсель 0:2 Реймс Марсель 0:1 Наполи Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Сент-Этьен 1:2 Марсель Марсель 2:1 Бордо Глазго Рейнджерс 4:0 Марсель Аккрингтон 2:1 Марсель Сток Сити (до 23 лет) 0:1 Марсель Марсель 1:0 Монпелье Тулуза 2:5 Марсель Марсель 0:3 Лион

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Марсель: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
ПСЖ 3:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Марсель Кубок ПСЖ 3:0 Марсель Лига 1
Марсель 2:2 ПСЖ Лига 1 Марсель 1:5 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:4 ПСЖ Кубок Марсель 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Марсель Лига 1 ПСЖ 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Марсель Кубок ПСЖ 2:0 Марсель Лига 1 ПСЖ 2:0 Марсель Кубок лиги Марсель 2:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 3:0 ПСЖ Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 0 2 21 - 5 24
2. Нант Заявка 10 6 1 3 9 - 6 19
3. Реймс Заявка 10 5 2 3 9 - 4 17
4. Анже Заявка 10 5 1 4 16 - 16 16
5. Марсель Заявка 10 4 4 2 12 - 11 16
6. Бордо Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
7. Лилль Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
8. Монпелье Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
9. Сент-Этьен Заявка 10 4 2 4 9 - 13 14
10. Брест Заявка 10 3 5 2 11 - 13 14
11. Ницца Заявка 10 4 1 5 13 - 17 13
12. Ренн Заявка 10 3 3 4 10 - 10 12
13. Амьен Заявка 10 3 3 4 13 - 15 12
14. Монако Заявка 10 3 3 4 18 - 21 12
15. Тулуза Заявка 10 3 3 4 11 - 16 12
16. Метц Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
17. Лион Заявка 10 2 4 4 14 - 9 10
18. Ним Заявка 10 2 4 4 10 - 12 10
19. Дижон Заявка 10 2 3 5 5 - 10 9
20. Страсбург Заявка 10 2 3 5 6 - 12 9
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Марсель

    До начала игры, которая состоится 27.10.2019, осталось 2 дня 22 часа 26 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч ПСЖ - Марсель
    ПСЖ
    94.5% (52)
    Ничья
    3.6% (2)
    Марсель
    1.8% (1)
    2:0 ПСЖ
    25.5% (14)
    2:1 ПСЖ
    23.6% (13)
    3:1 ПСЖ
    20% (11)
    3:0 ПСЖ
    10.9% (6)
    1:0 ПСЖ
    5.5% (3)
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