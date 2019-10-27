Чемпионат мира (до 17 лет) 2019

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Япония (до 17 лет)
1:0
Перерыв
Голландия (до 17 лет)
0'
1:0
36' Гол
Yamato Wakatsuki

Ход матча

36'
Yamato Wakatsuki
1:0

Предыдущие игры

Япония (до 17 лет) Последние 13 матчей: +8 =1 -4
Англия (до 17 лет) 0:0 Япония (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 1:1 Новая Каледония (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 2:1 Япония (до 17 лет) Гондурас (до 17 лет) 1:6 Япония (до 17 лет)
Япония (до 17 лет) 1:2 Швеция (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 2:1 Тунис (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 3:1 Венесуэла (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 0:1 Япония (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 2:3 Бразилия (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 6:0 Новая Зеландия (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 1:0 Jamaica - U17 Япония (до 17 лет) 7:2 Коста-Рика (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 5:0 Ирак (до 17 лет)
Голландия (до 17 лет) Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Словения (до 17 лет) 0:1 Голландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 2:1 Уэльс (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 1:1 Косово (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 4:2 Италия (до 17 лет)
Голландия (до 17 лет) 1:0 Испания (до 17 лет) Бельгия (до 17 лет) 0:3 Голландия (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 2:0 Голландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 5:2 Англия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 2:0 Швеция (до 17 лет) Чехия (до 17 лет) 2:5 Голландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 2:0 Израиль (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 5:0 Северная Ирландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 0:0 Сербия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 6:0 Швейцария (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 0:3 Голландия (до 17 лет) Швеция (до 17 лет) 4:6 Голландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 6:0 Черногория (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 10:1 Лихтенштейн (до 17 лет) Италия (до 17 лет) 2:2 Голландия (до 17 лет) Англия (до 17 лет) 0:0 Голландия (до 17 лет)

Группа D

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сенегал (до 17 лет) 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Япония (до 17 лет) 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Голландия (до 17 лет) 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
4. США (до 17 лет) 1 0 0 1 1 - 4 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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