Чемпионат мира (до 17 лет) 2019
Япония (до 17 лет)
1:0
Перерыв
Голландия (до 17 лет)
1:0
36' ГолYamato Wakatsuki
Ход матча
36'
1:0
Предыдущие игры
Япония (до 17 лет) Последние 13 матчей: +8 =1 -4Англия (до 17 лет) 0:0 Япония (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 1:1 Новая Каледония (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 2:1 Япония (до 17 лет) Гондурас (до 17 лет) 1:6 Япония (до 17 лет)
Япония (до 17 лет) 1:2 Швеция (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 2:1 Тунис (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 3:1 Венесуэла (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 0:1 Япония (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 2:3 Бразилия (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 6:0 Новая Зеландия (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 1:0 Jamaica - U17 Япония (до 17 лет) 7:2 Коста-Рика (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 5:0 Ирак (до 17 лет)
Голландия (до 17 лет) Последние 20 матчей: +17 =2 -1Словения (до 17 лет) 0:1 Голландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 2:1 Уэльс (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 1:1 Косово (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 4:2 Италия (до 17 лет)
Голландия (до 17 лет) 1:0 Испания (до 17 лет) Бельгия (до 17 лет) 0:3 Голландия (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 2:0 Голландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 5:2 Англия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 2:0 Швеция (до 17 лет) Чехия (до 17 лет) 2:5 Голландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 2:0 Израиль (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 5:0 Северная Ирландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 0:0 Сербия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 6:0 Швейцария (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 0:3 Голландия (до 17 лет) Швеция (до 17 лет) 4:6 Голландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 6:0 Черногория (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 10:1 Лихтенштейн (до 17 лет) Италия (до 17 лет) 2:2 Голландия (до 17 лет) Англия (до 17 лет) 0:0 Голландия (до 17 лет)
Группа D
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сенегал (до 17 лет)
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Япония (до 17 лет)
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Голландия (до 17 лет)
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|США (до 17 лет)
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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