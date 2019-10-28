Чемпионат мира (до 17 лет) 2019

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Соломоновы острова (до 17 лет)
0:1
Первый тайм: 27'
Италия (до 17 лет)
0'
0:1
24' Гол
Degnand Gnonto
27'

Ход матча

24'
0:1
Degnand Gnonto

Предыдущие игры

Соломоновы острова (до 17 лет) Последние 0 матчей: +0 =0 -0
Италия (до 17 лет) Последние 20 матчей: +17 =0 -3
Италия (до 17 лет) 2:0 Северная Ирландия (до 17 лет) Италия (до 17 лет) 6:0 Люксембург (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 4:2 Италия (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 1:2 Италия (до 17 лет)
Италия (до 17 лет) 1:0 Португалия (до 17 лет) Италия (до 17 лет) 4:1 Испания (до 17 лет) Италия (до 17 лет) 2:1 Австрия (до 17 лет) Германия (до 17 лет) 1:3 Италия (до 17 лет) Австрия (до 17 лет) 1:4 Италия (до 17 лет) Италия (до 17 лет) 3:0 Румыния (до 17 лет) Италия (до 17 лет) 2:0 Турция (до 17 лет) Хорватия (до 17 лет) 0:3 Италия (до 17 лет) Италия (до 17 лет) 3:0 Армения (до 17 лет) Италия (до 17 лет) 7:0 Андорра (до 17 лет) Италия (до 17 лет) 2:2 Голландия (до 17 лет) Италия (до 17 лет) 2:1 Бельгия (до 17 лет) Италия (до 17 лет) 1:0 Швеция (до 17 лет) Израиль (до 17 лет) 0:2 Италия (до 17 лет) Англия (до 17 лет) 2:1 Италия (до 17 лет) Италия (до 17 лет) 2:0 Швейцария (до 17 лет)
  • Первый тайм
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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