Чемпионат мира (до 17 лет) 2019
Соломоновы острова (до 17 лет)
0:1
Первый тайм: 27'
Италия (до 17 лет)
0:1
24' ГолDegnand Gnonto
Ход матча
24'
0:1
Предыдущие игры
Соломоновы острова (до 17 лет) Последние 0 матчей: +0 =0 -0
Италия (до 17 лет) Последние 20 матчей: +17 =0 -3Италия (до 17 лет) 2:0 Северная Ирландия (до 17 лет) Италия (до 17 лет) 6:0 Люксембург (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 4:2 Италия (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 1:2 Италия (до 17 лет)
Италия (до 17 лет) 1:0 Португалия (до 17 лет) Италия (до 17 лет) 4:1 Испания (до 17 лет) Италия (до 17 лет) 2:1 Австрия (до 17 лет) Германия (до 17 лет) 1:3 Италия (до 17 лет) Австрия (до 17 лет) 1:4 Италия (до 17 лет) Италия (до 17 лет) 3:0 Румыния (до 17 лет) Италия (до 17 лет) 2:0 Турция (до 17 лет) Хорватия (до 17 лет) 0:3 Италия (до 17 лет) Италия (до 17 лет) 3:0 Армения (до 17 лет) Италия (до 17 лет) 7:0 Андорра (до 17 лет) Италия (до 17 лет) 2:2 Голландия (до 17 лет) Италия (до 17 лет) 2:1 Бельгия (до 17 лет) Италия (до 17 лет) 1:0 Швеция (до 17 лет) Израиль (до 17 лет) 0:2 Италия (до 17 лет) Англия (до 17 лет) 2:1 Италия (до 17 лет) Италия (до 17 лет) 2:0 Швейцария (до 17 лет)
Группа F
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия (до 17 лет)
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Парагвай (до 17 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Мексика (до 17 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Соломоновы острова (до 17 лет)
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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